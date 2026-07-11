Una frase en otro idioma y el ritual los días de partido: detalles íntimos de Scaloni y el cuerpo técnico de la selección argentina

Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

(Desde Estados Unidos) Hoy será un día especial para la selección argentina. Uno más en lo que va de este Mundial que se disputa en Norteamérica y que ya ingresó en la etapa de definición. Esta noche a las 22 (hora argentina), el equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar en Kansas City, como aquel estreno ante Argelia, pero esta vez su rival será Suiza, que sorprendió a Colombia y jugará contra los campeones del mundo por el pase a las semifinales del torneo. Ahora bien, esta jornada será diferente, pero no tanto para la intimidad del cuerpo técnico.

El oriundo de Pujato, junto a Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar son un equipo de trabajo. Uno que con el paso de los años logró el reconocimiento que merece por su tarea y, algo que hay que destacar aún más que los resultados, por su forma de tratar al jugador. Es que ellos estuvieron en ese lugar, entonces qué mejor que obrar de la manera correcta con los que hoy son los protagonistas de este seleccionado. Ese es parte del método de trabajo que tiene el cuerpo técnico, pero también hay cuestiones internas que se conocieron luego de la gesta en el Mundial de Qatar 2022 y que definen a este grupo de ex futbolistas a los que también hay que sumar a Matías Manna (analista de video), el profe Luis Martín y el entrenador de arqueros Martín Tocalli.

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Los días de partido, o por qué no decir las noches previas, se vive un ambiente particular. Es obvio, y sobre todo en una instancia decisiva de una Copa del Mundo, que la jornada está marcada por mucho análisis propio y del rival para intentar conseguir los detalles que puedan marcar la diferencia. En ese sentido, hay una frase de cabecera que tiene Scaloni y que ya es conocida por todos sus colaboradores. “Lionel no da puntada sin hilo. Cuando empieza a planificar un partido, lo juega un montón de veces. Tiene una frase muy graciosa: ‘Hay cambios’, y la repite seguido, y es porque el equipo va a ser otro. Cuando a la mañana aparece con el ‘pensieri’, ya nos empezamos a reír porque sabemos la que se viene”, contó el Ratón Ayala durante uno de los capítulos de la biografía oficial del DT que escribió el periodista Diego Borinsky.

Esa palabra en italiano, idioma de las raíces de donde proviene el apellido del técnico más ganador en la historia de la selección argentina, significa “pensamientos” y marca un poco la forma en la que vive Scaloni la noche previa a un trascendental enfrentamiento. Otro detalle que se conoció en el libro fue cómo el DT abre el juego para sus compañeros a la hora de pensar la formación del once inicial o mismo cuando llega el turno de definir una lista para un certamen, como ocurrió con la nómina de 26 para esta Copa del Mundo. “Me gustaría saber qué piensan”, es una referencia que Lionel siempre comparte con el resto del equipo.

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Scaloni mira y Aimar lo sigue de cerca

“No lo vemos como un jefe, sino como un referente que nos ayuda a crecer. Te escucha, te da un lugar, nos sentimos muy cómodos en el grupo de trabajo. También es muy inquieto, necesita gastar energía, y te motiva todo el tiempo a que hagas algo”, lo describió quien supo vestir la cinta de capitán del seleccionado. Acto seguido, recordó el perfil que tenía Scaloni dentro del plantel que compartieron en el Mundial de Alemania 2006. ”Siempre dice que tenía la nariz y el bonete puestos, que era el payaso del equipo, pero exagera. Era alguien que estaba siempre de buen humor y contagiaba al resto. Son de esas personas necesarias en los grupos”, enfatizó el Ratón en la biografía del DT de la Albiceleste.

Además de dar una mirada sobre la personalidad del líder del cuerpo técnico, Ayala reveló en su participación en el libro cómo es el ritual que tiene Scaloni después de cada partido. Y en su relato puso como ejemplo lo que sucedió tras la sorpresiva derrota frente a Arabia Saudita en el último Mundial. “Terminó el partido, nos fuimos a la concentración y nos quedamos en nuestra sala. Lo que tiene Leo es que después de cada partido hace un resumen de lo que vio, lo bueno y lo malo, mostramos un video, lo comentamos entre todos, hace un cierre y enseguida se pasa al siguiente partido con imágenes de lo que vamos a intentar hacer. Al otro día había entrenamiento con los que no habían jugado con Arabia, y entre nosotros nos decíamos: ‘Que los jugadores no nos vean mal’. Si bien estábamos golpeados, teníamos que intentar levantar eso. Y la práctica del día siguiente fue genial, muy grata, porque había un muy buen ambiente; los chicos entrenaban como si no hubiera pasado nada. De haberlos encontrado sin ganas o de mal humor hubiera sido duro. ‘Seguimos dependiendo de nosotros’ fue la frase, y enseguida pasamos página y empezamos a preparar el partido con México”, remarcó Roberto, dando cuenta de cómo desde la cúpula del cuerpo técnico se demostró que había revancha tras la caída.

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El sábado para el plantel argentino será largo, ya que el partido se jugará a la noche en Kansas City. ¿Hay un plan armado? Según Ayala, el cuerpo técnico siempre se toma un tiempo tras comer para refrescar ideas y terminar de definir cuestiones futbolísticas. Y puso como ejemplo algo que fue clave para la conquista de la tercera estrella en Medio Oriente.

“Los días de partido, por lo general, con el cuerpo técnico salimos a dar una caminata después de almorzar, para hacer la digestión. Vamos charlando, aprovechamos también para salir un poco de adentro. Ahí, Leo nos contó el partido que quería jugar y que Fideo podía hacer daño por la izquierda”, recordó sobre una decisión táctica que cambió la final del Mundial. ¿Se dará una charla similar hoy entre todos en la antesala del duelo ante los suizos por un lugar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo?

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