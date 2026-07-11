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El truco mental de Erling Haaland que impulsa su entrenamiento

El delantero noruego revela que sostiene la constancia cuando aparece el agotamiento, al apoyarse en un recurso psicológico simple que busca evitar que la fatiga se convierta en freno

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Erling Haaland sostiene la constancia en el entrenamiento al reconocer el cansancio y decirse que todavía puede seguir (REUTERS/Dylan Martinez)
Erling Haaland sostiene la constancia en el entrenamiento al reconocer el cansancio y decirse que todavía puede seguir (REUTERS/Dylan Martinez)

El truco mental de Erling Haaland volvió a circular a partir de un video reciente que, según GQ, se hizo viral hace poco por mostrar cómo el futbolista se empuja a seguir entrenando incluso cuando está cansado o no quiere hacerlo. La revista lo presenta como una de las figuras más observadas del Mundial 2026 y señala que parte de ese interés también pasa por lo que comparte sobre su preparación.

Pero, ¿de qué se trata el truco de Haaland? Consiste en reconocer el cansancio, pero decirse a sí mismo que todavía puede seguir para que esa sensación no se convierta en un freno total. Según GQ, el delantero expuso esa idea durante un entrenamiento en bicicleta y la planteó como un recurso psicológico para sostener el ejercicio, mantener la constancia y acercarse a sus metas.

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En el video, el delantero aparece sobre una bicicleta y explica que no quiere estar ahí, pero que sigue porque entiende que ese trabajo le hace bien al cuerpo y a la mente. También señala que esos entrenamientos lo ayudan a mantenerse en muy buena forma.

Haaland lo describe con una secuencia interna muy concreta. “Siento que estoy cansado, pero le digo a mi cuerpo que no estoy cansado y luego pienso que es una cuestión psicológica. Eso es decirte a ti mismo: No estoy tan cansado; está bien, seguimos adelante”, reveló.

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El delantero noruego presenta su truco mental como una forma de hablarse a sí mismo para que la fatiga no frene el entrenamiento (Reuters/Sam Navarro)
El delantero noruego presenta su truco mental como una forma de hablarse a sí mismo para que la fatiga no frene el entrenamiento (Reuters/Sam Navarro)

El futbolista lleva esa lógica un paso más allá y la formula como una instrucción personal. “Si te dices a ti mismo que estás cansado, lo estarás. Si te dices a ti mismo: No estoy cansado, está bien, entonces no estás tan cansado, así de simple. Es una cuestión psicológica”, afirma en el video citado por GQ.

La idea central no aparece como una técnica compleja ni como una fórmula especializada. Se presenta, más bien, como una manera de hablarse a uno mismo para sostener el esfuerzo cuando aparecen el agotamiento o la falta de ganas.

Por qué la actitud puede influir en el rendimiento

Para reforzar esa idea, GQ cita a Bodytec, empresa especializada en entrenamiento, que atribuye a una actitud positiva efectos beneficiosos sobre el rendimiento y el entrenamiento por tres razones principales:

  1. Favorece la confianza personal, la sensación de plenitud y un mejor estado de ánimo.
  2. Efectos sobre el bienestar físico y mental. Esa disposición puede asociarse con más energía, menos estrés y un fortalecimiento del sistema inmune.
  3. Equilibrio emocional y capacidad de concentración. Esa mentalidad ayuda a mantener el enfoque y a tomar mejores decisiones cuando las situaciones se vuelven difíciles.
Bodytec vincula la actitud positiva con más energía, menos estrés y efectos favorables sobre el bienestar físico, mental y el sistema inmune (REUTERS/Dylan Martinez)
Bodytec vincula la actitud positiva con más energía, menos estrés y efectos favorables sobre el bienestar físico, mental y el sistema inmune (REUTERS/Dylan Martinez)

La publicación añade otra derivación de esa postura mental. Mirar las tareas exigentes como retos superables también puede hacer más llevadero terminar un entrenamiento o completar un proyecto de trabajo complejo.

Cómo aplicar esta idea más allá del ejercicio

El alcance del método, siempre según las fuentes citadas por GQ, no se limita al deporte. La revista incorpora la visión de Reload Physical Therapy and Fitness, que relaciona la actitud con la motivación, las ausencias, el rendimiento y los resultados en otros ámbitos de la vida cotidiana: “No es diferente de otros aspectos de tu vida. Si no te gusta tu trabajo, es menos probable que estés motivado, más probable que faltes y menos probable que seas bueno en tu puesto”.

Vista trasera de un futbolista rubio sentado en el césped, con camiseta roja número 9 "BRAUT HAALAND", en postura de meditación
GQ señala que la idea de Haaland puede aplicarse fuera del deporte, porque la motivación influye en el trabajo, la satisfacción, las ausencias y los resultados (Instagram/@erling)

Ese mismo pasaje amplía las consecuencias de esa falta de motivación. “Esto afectará negativamente tu desempeño laboral, tu satisfacción, tus posibilidades de ascenso y tu potencial de ingresos”, agrega Reload Physical Therapy and Fitness en el fragmento recogido por GQ.

Bajo esa lógica, la diferencia no pasa solo por terminar una rutina de ejercicio. También influye en la forma en que cada persona enfrenta tareas incómodas, sostiene hábitos y responde ante momentos de desgaste.

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