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De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

El defensor formado en Boca Juniors es el único de los ganadores del Torneo de L’Alcudia 2018 que se metió en la lista definitiva de 26 jugadores

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Leonardo Balerdi
Leonardo Balerdi jugará su primer Mundial (@leobalerdi5)

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de los 26 convocados para el Mundial 2026 y uno de los que debutará en el certamen ecuménico es un viejo conocido del entrenador de Pujato y que lo marcó en sus inicios como seleccionador en los equipo nacionales. Se trata de Leonardo Balerdi, único sobreviviente de aquel equipo juvenil que se consagró campeón en el Torneo de L’Alcudia en 2018.

Luego de la Copa del Mundo de Rusia en 2018, donde el equipo mayor fue eliminado en los octavos de final, la salida de Jorge Sampaoli llevó al presidente de la AFA a requerir de los servicios de Scaloni (integró el cuerpo técnico del oriundo de Casilda) para que se hiciera cargo del elenco Sub 20 en el tradicional certamen español.

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Scaloni asumió el cargo junto a Pablo Aimar, y uno de los pilares de los referentes de ese conjunto juvenil fue Balerdi. El defensor de 1,87 metros fue una de las figuras argentinas y resultó clave para la obtención del título juvenil. En aquel plantel también estaban nombres como Gastón Ávila, Facundo Mura, Agustín Almendra, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Facundo Colidio y Adolfo Gaich.

Balerdi se consolidó en Marsella, ganó lugar en la Selección argentina y, a los 27 años, aparece como una opción de recambio defensivo para Scaloni después de un recorrido que incluyó una salida temprana de Boca Juniors y una adaptación definitiva al fútbol francés.

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Chile vs. Argentina, Eliminatorias
El zaguero formado en Boca Juniors siempre fue tenido en cuenta por Scaloni como alternativa (Photo by Javier TORRES / AFP)

El defensor surgido en el club de la Ribera ya superó los 190 partidos con Olympique de Marsella, renovó su contrato hasta 2028 y llegó a portar la cinta de capitán en el club francés. Ese recorrido lo sostiene desde 2019 dentro del radar de la selección argentina, donde sumó convocatorias y fue titular en varios partidos importantes.

Nacido el 26 de enero de 1999 en Villa Mercedes, San Luis, Balerdi comenzó su formación en Sportivo Pueyrredón. En 2013, con 14 años, pasó a las divisiones inferiores de Boca.

En sus primeros años no jugaba como zaguero, sino como mediocampista central. Su físico y su lectura de juego impulsaron una reconversión hacia la defensa central, la posición en la que terminó desarrollándose como profesional.

El crecimiento de Balerdi en Boca Juniors fue sostenido hasta llegar a la Reserva y luego al plantel profesional. Debutó en 2018 y disputó apenas un puñado de encuentros en Primera División, pero ese tramo alcanzó para despertar el interés del fútbol europeo.

Balerdi fue campeón en el equipo juvenil dirigido por Scaloni en L'Alcudia 2018
Balerdi fue campeón en el equipo juvenil dirigido por Scaloni en L'Alcudia 2018

En enero de 2019 fue transferido a Borussia Dortmund de Alemania, en una operación millonaria que marcó su salida al exterior. Su paso por el club alemán, de todos modos, tuvo poca continuidad en el primer equipo.

La falta de minutos en Alemania lo empujó a buscar otro escenario para afirmarse. Ese nuevo tramo comenzó en 2020, cuando llegó a préstamo a Olympique de Marsella.

En el club francés encontró el contexto que no había tenido en Alemania. Primero ocupó un lugar dentro de la rotación y después se instaló como titular, hasta convencer a la institución de comprar su pase de manera definitiva en 2021.

Leonardo Balerdi es referente del Olympique de Marsella (REUTERS/Manon Cruz)
Leonardo Balerdi es referente del Olympique de Marsella (REUTERS/Manon Cruz)

Con el paso de las temporadas, Balerdi se transformó en una pieza central de Olympique de Marsella. Su continuidad, la renovación contractual y la capitanía reflejan un crecimiento sostenido dentro del plantel y una consolidación, más allá de que la última temporada no fue la mejor ni para el central ni para el conjunto galo (quedó quinto en la Ligue 1 y jugará Europa League).

Para Scaloni, Balerdi se convirtió en una alternativa del recambio defensivo y mantuvo protagonismo en convocatorias desde 2019. Le ganó la pulseada a Marcos Senesi, el otro central que venía dando batalla y que viene de concluir una gran temporada en el Bournemouth.

Llegó su hora señalada para Leonardo Balerdi y jugará su primera Copa del Mundo, a partir de la citación del técnico al que ayudó a dar el salto en aquella aventura en el Torneo de L’Alcudia.

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