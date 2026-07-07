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Atlanta se tiñó de albiceleste en otro multitudinario banderazo: los videos de la fiesta previa del duelo entre Argentina y Egipto

Unos 5.000 hinchas se concentraron en el Piedmont Park, histórico hipódromo del parque más grande de la ciudad, con marcha al estadio programada para el martes desde las 9 de la mañana

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Banderazo en Atlanta

Unas 5.000 personas tiñeron de celeste y blanco el Active Oval del Piedmont Park de Atlanta este lunes, en el banderazo previo al duelo de octavos de final del Mundial 2026 que la selección argentina disputará este martes ante Egipto.

El encuentro, convocado por redes sociales desde las 17:00 hora local (18:00 en Argentina), se realizó en el histórico hipódromo del Piedmont Park, construido por ciudadanos locales en el período posterior a la Guerra Civil estadounidense. Entre banderas de gran dimensión, bombos y redoblantes, los hinchas albicelestes repitieron la postal que ya dejaron en Kansas City, Dallas y Miami durante esta Copa del Mundo.

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La convocatoria no alcanzó los números de la multitudinaria reunión del viernes en North Miami, previa al partido ante Cabo Verde, pero la presencia fue masiva. Entre hoy a la noche y mañana temprano se esperan unos 40.000 fanáticos argentinos en Atlanta. La mayoría llega desde Miami —unas 10 horas de viaje en auto— y desde la propia Argentina, en los vuelos diarios regulares. Muchos de ellos no tienen entradas para el partido. El estado de Georgia alberga aproximadamente entre 10.000 y 15.000 argentinos residentes.

Banderazo en Atlanta
Atlanta se tiñó de albiceleste en otro multitudinario banderazo

Para este martes, los hinchas tienen previsto marchar desde las 9:00 hacia el Mercedes-Benz Stadium, cuyas puertas abren a esa misma hora. Underground Atlanta también preparó dos días de celebración: el lunes al mediodía hubo un concierto de “La T y La M” con entrada gratuita, y tras el partido del martes actuarán Los Palmeras y “Un poco de Ruido”, también sin costo hasta completar el aforo.

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El Consulado argentino en Atlanta, encabezado por Sebastián D’Alessio y Alana Lomónaco, montó una oficina abierta de forma permanente desde este lunes y hasta el miércoles, con un puesto móvil frente al estadio.

La policía de Atlanta hizo un llamamiento para que nadie intente ingresar al estadio sin entrada, práctica que ya se registró en Dallas y que constituye un delito con posibilidad de prisión y revocación de la visa.

Entre la multitud del banderazo se vieron banderas con imágenes del Dibu Martínez, Diego Armando Maradona y Lionel Messi, además de elementos más polémicos como un ataúd con la imagen de Kylian Mbappé. El humor y la pasión de la hinchada argentina volvieron a captar la atención de propios y extraños en territorio estadounidense.

Banderazo en Atlanta
Unos 5.000 fanáticos albicelestes se congregaron a horas del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Argentina llega a este cruce de octavos con una fase de grupos perfecta: tres victorias en tres partidos —2-0 ante Argelia, 3-1 frente a Austria y 2-0 contra Jordania— y un sufrido triunfo ante Cabo Verde por 3-2 en el alargue, con gol en contra en el minuto 111.

Egipto, por su parte, llega a los octavos de final por primera vez en su historia. Superó la fase de grupos con un empate 1-1 ante Bélgica, un triunfo 3-1 sobre Nueva Zelanda y otro empate 1-1 frente a Irán. En la ronda de 32, eliminó a Australia en los penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos (4-2 en la tanda).

El partido se disputará el martes 7 de julio a las 12:00 del mediodía hora del Este de los Estados Unidos (13:00 en Argentina) en el Atlanta Stadium. El árbitro designado es el francés François Letexier. El ganador del cruce se medirá en cuartos de final ante el vencedor del partido entre Colombia y Suiza, en Kansas City, el sábado 11 de julio.

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