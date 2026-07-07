Así se vivieron los goles para la remontada infartante de Argentina y los festejos en las calles de todo el país

Así fue la celebración de los hinchas en el Obelisco tras el triunfo de Argentina ante Egipto

Las calles de distintas ciudades del país fueron copadas por cientos de hinchas argentinos que salieron a celebrar el agónico triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 ante su par de Egipto. La emoción del partido llevó a varios festejos alocados con banderas, bombos y cánticos.

En las calles de CABA, la mayoría se reunió en el Obelisco y alrededores. Sin embargo, los hinchas albicelestes también celebraron en otros puntos de la ciudad.

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En la intersección de la avenida Cabildo y Juramento, al canto de “El que no salta es un inglés” y “Yo soy argentino”, se registraron imágenes que se viralizaron.

Así fue la celebración de los hinchas en Cabildo y Juramento tras el triunfo de Argentina ante Egipto

En las calles porteñas, las personas no fueron las únicas que resaltaron, cantando y saltando entre bombos y banderas. Los carteles de las principales arterias de la ciudad también decidieron escribir en aliento de la selección.

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Los festejos luego de la épica remontada de Argentina contra Egipto en la Ciudad de Buenos Aires

En cuanto a los gritos de los goles y cómo se vivieron, dos videos resaltaron sobre el resto entre los que se viralizaron en las redes sociales. Uno de ellos es del usuario de X @juanser97. Como él mismo escribió en su publicación, eligió ver el partido sin volumen para ver cómo era la reacción de los vecinos en vivo.

El festejo del tercer gol que sentenció el 3-2 de Argentina, grabado por un vecino

En su video se puede ver el momento en el que una señora, que caminaba tranquila por la calle, comienza a escuchar los primeros gritos de gol. De inmediato se da cuenta de que se trataba de la tercera anotación de la Selección y comienza a festejar. Luego se suma más gente que sale al balcón y la vereda.

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El otro video, en cambio, muestra la reacción de un grupo de trabajo que vio el partido en el edificio de la empresa. La cámara de seguridad, que indica ser la de la sala de reuniones, capturó el momento en el que los empleados celebraron el empate 2-2 parcial tras el gol de Lionel Messi.

Se escucha la explosión de los gritos y quedaron capturados los abrazos que se dieron entre compañeros. Luego, a los minutos, Lautaro Martínez envió el centro al área y Enzo Fernández convirtió el 3-2.

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Así se festejó el empate parcial argentino entre los empleados de una empresa

Otro momento de festejos que también agregó ternura fue la celebración de los alumnos en la Escuela Técnica Otto Krause. Como se puede ver en el video, los chicos gritaron y se abrazaron cuando finalizó el encuentro.

Como se puede ver en el video, se juntaron a verlo en la institución, ubicada en el barrio porteño de Monserrat. Las autoridades del colegio pusieron una pantalla para que pudieran ver el encuentro.

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El festejo de los chicos en la Escuela Técnica Otto Krause

En el resto del país, los hinchas también salieron a las calles para festejar la clasificación de la selección argentina a los cuartos de final.

Dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, en Camino Negro y Recondo, dentro de Lomas de Zamora, un puñado de hinchas cortó las arterias para celebrar. Se puede ver cómo saltan y cantan, con cornetas y banderas. Los vehículos que podían seguir circulando acompañaron con bocinas.

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En Lomas de Zamora un puñado de hinchas festejó en Camino Negro y Recondo

Los hinchas coparon las calles en Mar del Plata por la victoria de la Selección

Sobre la costa atlántica, la ciudad de Mar del Plata fue uno de los sitios que más gente reunió en sus calles para compartir la alegría del triunfo argentino. En cuanto al resto de las provincias, Mendoza fue otro de los puntos que más hinchas convocó.

Así fueron los festejos en Mendoza tras la remontada de Argentina contra Egipto

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la selección argentina consiguió revertir un marcador adverso en los últimos 11 minutos de un partido, sellando así su clasificación a los cuartos de final. La victoria llegó tras una impactante sucesión de goles que modificó por completo el desenlace: el equipo dirigido por Lionel Scaloni pasó de perder 2 a 0 a imponerse 3 a 2 en solo 13 minutos, cuando parecía condenado a la eliminación.

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