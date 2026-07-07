La fuerte autocrítica del Dibu Martínez tras la clasificación de Argentina a cuartos de final: “Tengo que atajar mejor”

Las palabras del Dibu Martinez

Emiliano Martínez dialogó en TyC Sports sobre lo que dejó la clasificación de Argentina ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo. El arquero no pudo hacer demasiado en los goles rivales y admitió sentirse algo “culpable” por no haber generado aportes directos en el resultado, aunque dejó una advertencia que ilusionó a los fanáticos de la Albiceleste.

“Sentí que no pude ayudar a nadie, esa sensación de irme a casa sin poder ayudar nunca la tuve en la Selección. Pienso que va a llegar mi momento”, sentenció el Dibu, antes de subirse al micro de la delegación albiceleste en Atlanta. Más tarde, amplió: “Necesito ayudarlos un poco más, ellos me están salvando muchos partidos, así que me voy a mentarlizar en ayudarlos yo a ellos”.

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El Dibu, que se vio claramente emocionado en la cancha luego de la victoria, también reveló qué se dijo internamente: “Estaba hablando con los chicos que el Mundial pasado no nos pasó lo de estos dos partidos, es lindo afrontar lo que viene y que, si hay que sufrir, hay que sufrir. Pasó con Cabo Verde y Egipto. En el camino va a haber un partido que no suframos tanto”.

Emiliano Martínez, emocionado hasta las lágrimas por la clasificación argentina (Reuters/Brett Davis)

Respecto a las lágrimas que brotaron de los ojos de varios emblemas albicelestes, admitió: “Obviamente se dan porque pensás en irte a casa y que no diste lo suficiente y no queremos dejar en vano a nadie y representarlos como lo que somos, como todo argentino que por más uqe no tenga lo que tengan los europeos, tratamos de ser felices y siempre damos un poco más. Después del 1-0 tuvimos suerte en el 2-0 (gol anulado), pero después nos metieron otra vez”.

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También le dedicó palabras elogiosas a Lionel Messi: “Nos salva siempre, erró un penal y se siente culpable en el entretiempo, pero nos ha ayudado muchísimas veces, por eso tengo que atajar mejor”.

Por último, ante los rumores de una posible salida del Aston Villa a la Juventus de Italia, contestó la pregunta de un cronista italiano que le consultó si estaba dispuesto a militar en la Serie A: “No sé, estoy pensando solamente en ganar el Mundial”.

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El Dibu fue autocrítico luego de su actuación (Reuters/Dale Zanine)

El marplatense mantuvo la valla invicta en los partidos ante Argelia y Austria, pero lleva tres duelos consecutivos encajando tantos: uno ante Jordania, dos ante Cabo Verde y dos con Egipto. Su próximo reto será por los cuartos de final de la Copa del Mundo, el próximo sábado a partir de las 22 (hora argentina), en Kansas: contra el ganador del duelo Colombia-Suiza.

Martínez alcanzó los 64 partidos con la selección argentina tras la victoria 3-2 sobre Egipto, un registro que lo sostiene en el podio de arqueros con más presencias en la Albiceleste y lo mantiene como escolta de Sergio Chiquito Romero.

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Hasta el momento, su balance es de 49 triunfos, 10 empates y cinco derrotas, con 30 goles en contra. En este período, ganó el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima, y atajó nueve penales en tandas.