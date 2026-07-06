La tristeza de los “brazucas” y la alegría de los “vikingos”: Las emociones que dejó el Brasil-Noruega
La eliminación de Brasil en un mundial siempre genera un vacío y tristeza en sus fanáticos, que cada cuatro años esperan la participación de su selección cinco veces campeona del mundo. La última, en 2002.
En un partido de alto voltaje, Brasil y Noruega brindaron un espectáculo de tácticas en los octavos de final con choques en todo el partido. (Infobae Centroamérica/ TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Erling Haaland hizo dos goles para la victoria de los noruegos sobre el final del partido. (Infobae Centroamérica/ Odd ANDERSEN / AFP)
Entre lágrimas, Neymar se despide de las participaciones en copas mundiales. El brasileño no pudo levantar el título junto a su selección. (Infobae Centroamérica/ ANGELA WEISS / AFP)
Los fanáticos noruegos destacan sobre cualquier otra afición por su intenso color rojo, gritos y cánticos durante el partido. (Infobae Centroamérica/ ANGELA WEISS / AFP)
La fanaticada brasileña lamenta la eliminación de su selección en las copas mundiales por su gran historial de títulos ganados. (Infobae Centroamérica/ TERCIO TEIXEIRA / AFP)
Los "vikingos" aportan un ambiente sin comparaciones entre las aficiones. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Los brasileños no ganan un título mundial desde la Copa Mundial 2002 en Korea y Japón. (Infobae Centroamérica/ ANGELA WEISS / AFP)
La afición por los jugadores noruegos llevó hasta pintarse el nombre de Haaland en el estómago de esta fanática. (Infobae Centroamérica/ Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Brasil esperará cuatro años más por la competencia por el título mundial. (Infobae Centroamérica/ Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, ha prometido reconstruir la selección tras la participación mundialista. (Infobae Centroamérica/ Odd ANDERSEN / AFP)
Fanáticos Noruegos celebran el pase de su selección en Times Square, Nueva York. (Infobae Centroamérica/ kena betancur / AFP)
Otros fans brasileños, quedaron incrédulos del resultado. (Infobae Centroamérica/ CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El rostro de llanto era difícilmente de ocultar entre los brasileños. (Photo by Leonardo MUNOZ / AFP)
Mientras que los noruegos continúan con la esperanza viva en este certamen. (Infobae Centroamérica/ ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)