Costa Rica

Más de 2,000 taxis salen de circulación en Costa Rica tras vencer el plazo de concesiones

El cierre del periodo de trámite dejó fuera a 2,060 operadores y redujo el parque habilitado a 6,521 unidades, según datos del Consejo de Transporte Público

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Fila de tres taxis rojos estacionados en una calle urbana frente a un edificio con columnas blancas y rejas negras. Hay peatones en el fondo.
Más de 2,000 taxis dejaron de circular en Costa Rica desde el 5 de julio por el vencimiento del plazo para renovar concesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 2,000 taxis dejaron de circular en Costa Rica a partir del 5 de julio, tras vencer el plazo para renovar concesiones sin que el Gobierno otorgara una nueva prórroga.

Según cifras del Consejo de Transporte Público citadas por Diario Extra, la flota nacional quedó en 6,521 unidades, frente a las 8,581 que estaban habilitadas antes del cierre del período de renovación.

El proceso dejó fuera a 2,060 concesionarios que no realizaron el trámite dentro del plazo establecido. Esta disminución en la cantidad de taxis disponibles modifica la composición actual del servicio y está vinculada a la ausencia de renovación de permisos en el sector.

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Acciones oficiales y perspectivas para el sector

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que trabaja en medidas para apoyar a los concesionarios y prevenir una reducción mayor de la flota. La viceministra Sofía Fallas indicó en Extra Radio 92.3 FM que buscan flexibilizar algunos requisitos para facilitar la modernización de las unidades y ofrecer alternativas para que los operadores puedan ajustarse financieramente.

Un taxi rojo estacionado frente a un cartel grande con la palabra TAXI, en un entorno urbano con edificios y un cielo azul claro.
La flota nacional de taxis en Costa Rica quedó en 6,521 unidades, frente a las 8,581 habilitadas antes del cierre del período de renovación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fallas detalló que la intención es brindar un periodo de adaptación para quienes necesiten renovar o cambiar de unidad, resaltando la importancia de modernizar el servicio. Además, mencionó la tramitación de la nueva ley de plataformas, bajo el expediente 23,736, que permitiría a los taxistas operar también mediante aplicaciones y acceder a un modelo de servicio dual.

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El proyecto de ley ya recibió dictamen de mayoría favorable en la Comisión de Gobierno y Administración y está pendiente de debate en la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, la Unión de Taxistas Costarricenses solicitó una prórroga de seis meses para los permisos vencidos, con el objetivo de que más operadores puedan regularizar su situación y evitar una disminución mayor en la flota activa.

Evolución de la flota y antecedentes recientes

El número de taxis que prestan servicio en Costa Rica ha registrado variaciones a lo largo de los años. Gilbert Ureña, exrepresentante del sector ante el Consejo de Transporte Público, recordó que la Ley 7,969 permitió la creación de 13,500 concesiones.

Ureña asocia el inicio de la reducción de permisos al año 2015, cuando comenzaron a operar plataformas digitales como Uber. También señaló que la pandemia y factores económicos han dificultado la permanencia de muchos operadores en la actividad.

Según sus palabras, este año existían 9,120 concesiones activas, aunque varias ya estaban en proceso de dejar de operar por incumplimientos con la Caja Costarricense de Seguro Social o devoluciones voluntarias debido a dificultades económicas.

Taxímetro negro apagado en el tablero de un taxi rojo, con un logo triangular amarillo de taxi en el parabrisas y fondo desenfocado de coches urbanos.
Un total de 2,060 concesionarios quedó fuera del servicio de taxis por no completar el trámite de renovación dentro del plazo establecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exdirigente indicó que la disminución observada no se limita al vencimiento reciente, sino que forma parte de un proceso acumulado en la última década.

“De los 9,000 restantes solo 7,000 hemos renovado la concesión y faltan 2,060 que se les venció el plazo. Motivos suficientes tuvieron los taxistas para no poder renovar”, explicó Ureña, añadiendo que la situación económica ha dificultado cumplir con los requisitos para mantener la concesión.

El panorama del sector de taxis en Costa Rica dependerá de la evolución de las medidas oficiales, la tramitación del marco legal y la capacidad de los concesionarios para adaptarse a los cambios regulatorios y tecnológicos. El desarrollo de estos factores será determinante para el futuro del servicio en el país.

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