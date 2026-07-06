Aunque el dengue cede un poco en Panamá, las autoridades de salud instan a la población a seguir eliminando los criaderos de mosquitos

La eliminación de los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue es una tarea que involucra a la población. (Minsa)

Un total de 3,345 casos acumulados de dengue se han registrado en Panamá hasta la semana epidemiológica No. 24, que corresponde del 14 al 20 de junio del año en curso.

Del total, 2,919 casos son sin signos de alarma, mientras que 406 presentan signos de alarma y se reporta 20 casos de dengue grave, indicaron las autoridades de salud, quienes reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Al desglosar la información se tiene que la Región Metropolitana encabeza la lista con 824 casos, seguido de la provincia de Colón con 661 casos, Panamá Oeste con 329 casos, Bocas del Toro 320, San Miguelito con 290 casos y Panamá Este con 219 casos.

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A estos les sigue la provincia de Chiriquí con 208 casos, Panamá Norte 157 casos, Herrera con 127 casos, Los Santos con 57 casos, Veraguas 55 casos, la comarca Kuna Yala 39; Coclé 29 casos, Darién 18 casos y la comarca Ngäbe-Buglé con 11 casos.

El informe oficial registra que en lo que va del año se presentan 425 hospitalizados, en comparación al mismo periodo 2025 se habían reportado 550.

La fumigación pierde eficacia cada año por la resistencia del mosquito. (Minsa)

Respecto a las defunciones por dengue se informó que se mantiene en 10, hasta la semana de referencia. Estas defunciones se reportan en las provincias de Bocas del Toro y Los Santos con tres defunciones cada una, mientras que Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas registran un caso cada una.

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En los últimos años el país experimentaba un aumento de casos, que se vinculan directamente a la temporada de lluvias y a la proliferación de criaderos en zonas urbanas y rurales.

Las autoridades de salud han reforzado las campañas de fumigación y la eliminación de criaderos, pero el ciclo reactivo de respuesta ante brotes se repite en la región. La fumigación pierde eficacia cada año por la resistencia del mosquito, por lo que recomiendan priorizar la eliminación de recipientes con agua estancada y residuos acumulados.

Fuentes consultadas advierten que los registros oficiales pueden subestimar la magnitud real del problema, ya que muchas personas no acuden a los servicios médicos y los sistemas de vigilancia solo capturan una fracción de los contagios.

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En países como Brasil, Colombia y Nicaragua, los casos reales podrían ser entre 10 y 25 veces más altos que los reportados oficialmente, tendencia que también podría replicarse en Panamá.

Infografía detalla cómo la hembra del mosquito Aedes aegypti transmite el dengue al alimentarse de sangre, distinguiéndola del macho, y lista los síntomas clave de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalaba que Panamá experimentaba un incremento sostenido de casos de dengue, en el marco de un ciclo regional que aún afecta a toda América Latina.

Según datos de fuentes científicas y organismos sanitarios, el país registraba entre 1.300 y 2.000 casos anuales, lo cual representa una de las tasas de incidencia más altas en Centroamérica, con rangos que oscilan entre 40 y 65 casos por cada 100.000 habitantes.

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A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, las autoridades sanitarias enfatizan la necesidad de no bajar la guardia. Se insta a la población a mantener de forma permanente la eliminación de criaderos inservibles del mosquito Aedes aegypti dentro y alrededor de los hogares, así como el tratamiento adecuado de los depósitos de agua útil.

Ante síntomas sospechosos como fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general o dolores musculares, se recomienda evitar la automedicación y acudir de inmediato a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica oportuna y prevenir complicaciones asociadas a los signos de alarma de la enfermedad.

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