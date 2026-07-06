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Perdió la final del Mundial 2022 contra Argentina, se fue al descenso y lanzó su carrera como DJ: “Es una locura”

Alphonse Areola, campeón del mundo en 2018 y finalista en Qatar, aprovechó el verano europeo para pararse ante los controles de una cabina de DJ en el Festival Celestree del hipódromo de Windsor

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El arquero que estuvo presente en la final de Qatar 2022, colgó momentáneamente los guantes para lanzar su carrera como DJ en el Festival Celestrée

Alphonse Areola, arquero del West Ham United, cambió los guantes por los auriculares durante el verano europeo. Mientras Francia disputa el Mundial en los Estados Unidos, el guardameta de 33 años se presentó ante el público del Festival Celestree, en el hipódromo de Windsor, para ofrecer un set de DJ.

El fin de semana pasado, Areola subió a la cabina del Celestree —uno de los festivales del calendario musical inglés— y describió la experiencia con entusiasmo. “Es un lugar increíble, el ambiente es simplemente una locura”, dijo el portero en un vídeo del festival compartido en sus redes sociales.

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“A la gente le gusta mucho la música. Nos recibieron perfectamente, mis hijos vinieron conmigo. Disfruté mucho mi actuación. Fue breve, pero espero formar parte del año que viene”, agregó.

La actuación del guardameta en Windsor se produjo en un momento particular de su carrera: West Ham terminó la temporada 2025/26 con el descenso a la Championship, la segunda división del fútbol inglés, y Areola afronta la pretemporada con contrato vigente hasta junio de 2027.

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Su primera aparición como DJ

El portero del West Ham ofreció su primer set de DJ en el pub Star of Bethnal Green, en el este de Londres (Crédito: Instagram / @alphonseareola)
El portero del West Ham ofreció su primer set de DJ en el pub Star of Bethnal Green, en el este de Londres (Crédito: Instagram / @alphonseareola)

La incursión musical del portero no nació en un gran escenario. En febrero de 2026, Areola ofreció su primer set de DJ en el pub Star of Bethnal Green, en el este de Londres.

El gerente del local, Archie, publicó fotos en la red social X con el mensaje: “¿Y si te dijera que Areola está pinchando en mi local?”, y luego añadió otra imagen junto al portero con una camiseta firmada detrás de la barra, con el pie de foto: “La estrella de Bethnal Green. La casa del primer set de DJ de Areola.”

La velada en el pub ocurrió horas después de que el internacional francés fuera suplente en el empate 0-0 del West Ham contra el Bournemouth en el London Stadium. Aquella noche en Bethnal Green, Areola produjo un set construido a partir de las bandas sonoras de las películas Gladiator e Inception, del compositor Hans ZimmerNow We Are Free y Time—, en un vídeo que su esposa, Marrion Areola Valette, publicó en Instagram.

La reacción de los aficionados del West Ham ante la actuación musical fue mixta: algunos valoraron el talento del portero, mientras que otros señalaron que el equipo ocupaba el puesto 18 de la Premier League en ese momento.

La carrera de Areola, una promesa que se diluyó

El guardameta acumuló títulos en Francia, España e Inglaterra, y superó los 390 partidos en su carrera profesional (REUTERS/Tony O Brien)
El guardameta acumuló títulos en Francia, España e Inglaterra, y superó los 390 partidos en su carrera profesional (REUTERS/Tony O Brien)

Alphonse Francis Areola nació el 27 de febrero de 1993 en París, de ascendencia filipina. Surgido de las inferiores del París Saint-Germain (PSG), recorrió varios clubes en préstamo antes de consolidarse: el RC Lens en la Ligue 2, el SC Bastia en la Ligue 1 y el Villarreal CF en España, donde fue titular en la campaña que llevó al club a las semifinales de la Europa League en 2015/16.

De regreso al PSG, compitió por el arco con Kevin Trapp y Gianluigi Buffon, y acumuló títulos en Francia. En la temporada 2019/20, el club parisino lo incluyó en la operación por Keylor Navas y marchó cedido al Real Madrid, donde sumó 9 partidos y se consagró campeón de LaLiga.

Con la selección de Francia, su historia tuvo un capítulo singular: fue convocado al Mundial de Rusia 2018 como tercer arquero, detrás de Hugo Lloris y Steve Mandanda, y se consagró Campeón del Mundo sin haber debutado oficialmente en la selección mayor. Su primer partido oficial con Les Bleus llegó en septiembre de 2018 ante Alemania, por la UEFA Nations League. Estuvo presente también en Qatar 2022, donde Francia llegó a la final.

En Inglaterra, pasó primero por el Fulham FC —donde fue elegido mejor jugador del plantel por los hinchas pese al descenso— y luego recaló en el West Ham United en 2021. Con los Hammers fue el arquero titular de la campaña que le dio al club la UEFA Europa Conference League en 2022/23, el primer título europeo de su historia. A lo largo de su carrera profesional acumuló más de 390 partidos entre clubes y selección.

Para el Mundial 2026, sin embargo, Areola quedó fuera de la convocatoria de Francia. El joven Robin Risser, de 21 años, fue el elegido como tercer portero. Con sus antiguos compañeros en plena competencia, el guardameta prefirió el hipódromo de Windsor como escenario de su verano.

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