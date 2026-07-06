15 frases de Scaloni en la previa de los octavos del Mundial: cómo está Messi, el ingreso de Paredes y qué le preocupa de Egipto

Como es habitual en la previa de cada compromiso del Mundial 2026, Lionel Scaloni tomó la palabra frente a los medios en conferencia de prensa. Esta vez, el entrenador de la selección argentina se presentó en solitario, sin ningún jugador.
Terminó la conferencia de prensa de Lionel Scaloni
El esfuerzo del equipo durante los partidos:
“No soy fanático de los números o lo que corre el equipo. Si me apurás, no lo sé. No podría hacer una relación. El equipo corre, no tengo duda. Lo doy por descontado porque sé que van a dejar hasta la última gota de sudor”.
La actuación de los favoritos y el camino de España:
“No sabía decir qué es lo que tiene que hacer un equipo para ser favorito. Lo que es evidente es que las selecciones no han sido capaces. España, en cinco partidos, va de menos a más. Es evidente. No han sido todos regulares. Eso indica que el Mundial es complicado, los viajes con el calor, el césped no es el mismo. Hay muchos aspectos que hacen que no se pueda ver un favoritismo grande. El otro día le costó un montón a Francia con Paraguay. No solo por lo que es Paraguay, sino por aspectos como el calor, el horario, la cancha, el partido que se para en el minuto 20. No es un Mundial normal en ese aspecto y ninguno marcó una diferencia grande. Pero, al final, van a llegar esos. Ojalá en la final, yo la firmo, ambos tenemos camino por hacer”.
Qué buscó con el ingreso de Paredes con Cabo Verde:
“Estábamos teniendo la pelota y él la distribuye bien. Es un jugador que ya lo conocemos, no me voy a poner a explicar lo que es él. Con él en la cancha, el equipo gira de otra manera. Con Alexis, el equipo juega bien. Hizo un esfuerzo bárbaro, porque no es su posición y lo ha hecho magníficamente bien. No solo estos partidos, antes también. El cinco de la mayoría de los partidos ha sido Leandro. El equipo se encuentra cómodo y encontramos jugadores a otras alturas con pases verticales. Es un jugador fundamental”.
Cuál es el aspecto más complejo para resolver entre partido y partido:
“El escenario que pensás es lo que pasa dentro de la cancha. Pero es verdad que estos días, que no pudimos entrenar y el avión salió tarde, se desvía la atención de que los jugadores se recuperen. La principal medida siempre es analizar el rival. Nuestro aspecto es darle herramientas para que vean dónde pueden hacer daño y cómo defender. Siempre tratamos de trabajar de la misma manera, pero estos días han sido diferentes. No hemos tenido tanto tiempo y, en el medio, el problema del clima y el viaje atrasado. Eso hizo que prioricemos la recuperación. Los entrenamientos han sido más cortos de los que pretendemos”.
El planteamiento que espera de Egipto:
“Egipto no juega tan bajo. Es un equipo que está hecho de otra manera. Ataca bastante diferente. Es verdad que Cabo Verde jugó de forma diferente contra Arabia y España que contra nosotros. Estamos preparados para lo que sea. Nosotros les decimos a los futbolistas: ‘Esto es lo que vemos, hacen esto’. Muchísimas veces, contra nosotros, cambian. Eso puede pasar. Tenemos que contrarrestarlo. En principio, no se defiende bajo y tiene gente para atacar”.
Lionel Scaloni sobre la posible presencia de Leandro Paredes en el once titular:
“Leandro está disponible y por lo que me dijo Nico (Prensa de Argentina) va a jugar”.
Lionel Scaloni sobre si evaluó un cambio de esquema por la ofensiva de Egipto:
“El esquema podemos jugar de varias maneras a lo largo del partido. Mañana, el equipo que saquemos será más o menos parecido a lo que venimos haciendo. Tenemos jugadores con sus jugadores, pero no vamos a cambiar el esquema. Si durante el partido hace falta, es algo que hemos hecho”.
Lionel Scaloni sobre el desgaste de los jugadores:
“El desgaste creo que estamos iguales, jugamos los dos 120 minutos. Nosotros tenemos posibilidad de poner gente que no ha jugado esa cantidad de minutos, intentaremos que alguno pueda jugar. Para poder estar más frescos y tener en el banco los que jugaron más”.
Lionel Scaloni sobre su preocupación por el desgaste de los jugadores con el transcurrir del Mundial:
“Lo dije el otro día. No es solo para nosotros. No es una queja contra Argentina. Hablo desde mi rol de entrenador, no del que hace el calendario. Cuando más al final estás, más descanso tenes que tener por una cuestión lógica. Está siendo al revés. Jugamos el otro día en Miami con una gran temperatura y mañana a las 12 del mediodía. No es el descanso ideal. Egipto tiene unas horas más, no hay mucha diferencia. El partido que jugamos con calor fue el de Miami, siempre jugamos de noche con cancha cerrada”.