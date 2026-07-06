15 frases de Scaloni en la previa de los octavos del Mundial: cómo está Messi, el ingreso de Paredes y qué le preocupa de Egipto

“No sabía decir qué es lo que tiene que hacer un equipo para ser favorito. Lo que es evidente es que las selecciones no han sido capaces. España, en cinco partidos, va de menos a más. Es evidente. No han sido todos regulares. Eso indica que el Mundial es complicado, los viajes con el calor, el césped no es el mismo. Hay muchos aspectos que hacen que no se pueda ver un favoritismo grande. El otro día le costó un montón a Francia con Paraguay. No solo por lo que es Paraguay, sino por aspectos como el calor, el horario, la cancha, el partido que se para en el minuto 20. No es un Mundial normal en ese aspecto y ninguno marcó una diferencia grande. Pero, al final, van a llegar esos. Ojalá en la final, yo la firmo, ambos tenemos camino por hacer”.