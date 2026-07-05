Escándalo en Túnez tras el Mundial: volvió a quedarse sin técnico y ocho jugadores quedaron bajo sospecha por dopaje

Hervé Renard finalizó su etapa como entrenador de Túnez tras la eliminación en el Mundial (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La eliminación de Túnez en la fase de grupos del Mundial 2026 quedó marcada por una doble crisis. El equipo sufrió la destitución de su entrenador Hervé Renard, tras apenas dos partidos. Además, la situación se agravó cuando ocho futbolistas dieron positivo en controles antidopaje realizados durante el torneo. La detección de clembuterol en las muestras impulsó una investigación internacional para esclarecer el origen de la sustancia.

Con el Mundial ya iniciado, la federación había anunciado la salida de Sabri Lamouchi como director técnico. La decisión se tomó después de que Túnez sufriera una derrota contundente por 5-1 frente a Suecia en su debut del Grupo F, encuentro disputado en Monterrey. El entrenador solo había dirigido cinco partidos al frente del equipo nacional, por lo que su reemplazo se volvió una medida urgente.

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La llegada de Hervé Renard fue interpretada como un intento de revertir el rumbo del seleccionado, apelando a su experiencia previa con equipos africanos. En una carta publicada en redes sociales, el DT francés afirmó: “Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a la Federación de Túnez de Futbol por haberme permitido participar en la Copa del Mundo 2026. Fue un honor vestir los colores de Túnez y experimentar este viaje inolvidable. Mi aventura llega a su fin”. De esa manera, completó su ciclo con dos derrotas ante Japón y Países Bajos.

“Deseo lo mejor para este equipo tunecino para el futuro. Estoy convencido de que seguirá creciendo, haciendo vibrar a todo un pueblo y escribiendo hermosas páginas de su historia”, concluyó el entrenador, que a lo largo de su carrera también estuvo al mando de Zambia, Costa de Marfil, Angola, Marruecos, Arabia Saudita y la selección femenina de Francia.

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La selección de Túnez que no logró avanzar de la fase inicial quedó nuevamente sin técnico y con un panorama complejo (REUTERS/Raquel Cunha)

En cuanto a las pruebas antidopaje arrojaron “hallazgos atípicos” para jugadores de la selección tunecina, según detalló Daily Mail. La noticia llegó tras la eliminación del conjunto del norte de África, que además había cambiado de entrenador después de solo un partido en el certamen. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó que ya se encuentra analizando el caso y ha notificado a los clubes de los futbolistas involucrados.

Las primeras líneas de investigación descartan un consumo deliberado. Según la información recogida por Daily Mail, la hipótesis más aceptada es la de contaminación alimentaria: la delegación habría ingerido carne contaminada con clembuterol durante su estadía en México, sede de la fase de grupos del torneo. Esta sustancia, prohibida por la AMA, suele encontrarse en el ganado de ese país debido a su uso como promotor de crecimiento.

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La situación generó inquietud en el entorno del fútbol y recordó episodios anteriores. Durante la Copa Oro 2011, cinco jugadores de la selección mexicana también dieron positivo por clembuterol, un caso que, tras una exhaustiva investigación, fue atribuido a la ingesta accidental de carne contaminada, exonerando de toda culpa a los futbolistas. En la Copa Mundial Sub-17 del mismo año, celebrada en México, más de cien jugadores presentaron resultados similares, lo que llevó a la FIFA y la AMA a cerrar los expedientes tras comprobar el origen alimentario de los positivos.

Los análisis durante el torneo arrojaron hallazgos atípicos en ocho futbolistas del plantel y la Agencia Mundial Antidopaje notificó a sus clubes (REUTERS/Daniel Becerril)

Esta sustancia, utilizada en medicina para tratar afecciones respiratorias, aparece en la lista de sustancias prohibidas por su potencial para mejorar el rendimiento físico. Cada vez que surge un caso de este tipo, la AMA inicia una investigación para determinar si el origen de la sustancia es exógeno (contaminación) o endógeno (intención de doparse).

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La normativa internacional contempla la posibilidad de exonerar a los deportistas si se demuestra que la sustancia ingresó a su organismo por causas ajenas a su voluntad. Por ahora, los clubes han sido informados y no se han aplicado sanciones preventivas a los afectados.

La noticia provocó un efecto dominó. El seleccionado de Inglaterra, que debe enfrentar a México en los octavos de final, reforzó sus precauciones y decidió trasladar a sus propios cocineros para supervisar cada comida y evitar situaciones similares. Esta medida busca minimizar el riesgo de contaminación y asegurar que los alimentos cumplan con los estándares internacionales.

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