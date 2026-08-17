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Estiman que el agro aportará USD 4.613 millones por retenciones en 2026 pese a la baja de alícuotas

La mayor cantidad de productos enviados al exterior compensará la menor carga por unidad, con un flujo de ingresos que mostrará diferencias entre la primera y la segunda mitad del año, según un informe privado

Extensos campos verdes de soja organizados en hileras, un camino de tierra, una línea de árboles distantes y un cielo con nubes.
La soja concentrará el mayor aporte, con USD 3.275 millones proyectados para el año (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La baja de las retenciones no necesariamente se traducirá en una menor recaudación: el mayor volumen exportado cambiará el resultado previsto para el agro durante 2026.

Así, el aporte del agro en concepto de derechos de exportación (DEX) alcanzará los USD 4.613 millones en 2026, según una proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El monto quedará prácticamente en el mismo nivel que en 2025, cuando la recaudación llegó a USD 4.665 millones, con una variación de apenas 1% interanual a la baja.

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La estimación contempla las seis principales cadenas del agro: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo. En conjunto, estos complejos aportarán USD 4.613 millones durante el año, pese a la baja permanente de las alícuotas de los derechos de exportación que rige desde el 7 de diciembre de 2025.

El monto proyectado quedará por debajo de los máximos registrados en 2021 y 2022. En esos años, el aporte de las seis cadenas llegó a USD 8.373 millones y USD 9.101 millones, respectivamente, en un contexto de precios internacionales de los commodities agrícolas que alcanzaron máximos históricos tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Gráfico de barras apiladas: derechos de exportación del agro en millones de dólares por año (2021-2026). Soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo
La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta la evolución de los derechos de exportación agropecuarios en millones de dólares entre 2021 y 2026, con una caída notable en 2023.

A la vez, la cifra estimada para 2026 se ubicará 50% por encima del mínimo de 2023, cuando el aporte llegó a USD 3.076 millones, en un año marcado por una histórica sequía.

La soja, el principal aporte

Dentro de los complejos incluidos en la proyección, la soja continuará como el principal aportante de recursos por derechos de exportación. La BCR estima que generará USD 3.275 millones durante 2026.

El complejo sojero incluye poroto, harina, aceite y biodiesel y afronta las mayores alícuotas entre los productos considerados en el informe.

Por detrás aparecerá el complejo maíz, con un aporte proyectado de USD 754 millones. El trigo ocupará el tercer lugar, con USD 324 millones.

El trigo ocupará el tercer lugar, con USD 324 millones estimados de recaudación por retenciones REUTERS/Martin Cossarini/File Photo
El trigo ocupará el tercer lugar, con USD 324 millones estimados de recaudación por retenciones REUTERS/Martin Cossarini/File Photo

El complejo girasol aportará USD 158 millones, mientras que los complejos de cebada y sorgo generarán USD 79 millones y USD 22 millones, respectivamente.

La suma de estos seis complejos permitirá alcanzar los USD 4.613 millones proyectados para todo 2026.

Qué pasó con la recaudación durante el primer semestre

La distribución de los ingresos no será uniforme durante el año. Entre enero y junio, las seis principales cadenas del agro aportaron USD 1.881 millones en derechos de exportación. El monto representó una caída de 51% respecto de los USD 3.804 millones del primer semestre de 2025. También se ubicó como el segundo registro más bajo de los últimos seis años, solo por encima de 2023, cuando el aporte llegó a USD 1.153 millones.

La BCR señaló que la comparación entre ambos períodos quedó fuertemente condicionada por los esquemas excepcionales que rigieron durante 2025 y que modificaron el patrón habitual de declaración y tributación.

Entre febrero y junio de 2025 rigió una reducción temporaria de las alícuotas de los derechos de exportación. Ese esquema incentivó una fuerte anticipación en el registro de ventas al exterior mediante las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE).

El mayor volumen declarado compensó las menores alícuotas y los precios, lo que apuntaló la recaudación durante los primeros seis meses de 2025. De esa manera, el período dejó una base de comparación elevada para los primeros seis meses de 2026.

En septiembre de 2025 se produjo otro cambio. La eliminación temporaria de los derechos de exportación permitió registrar ventas al exterior sin retenciones hasta alcanzar un cupo de negocios.

Ese mecanismo comprimió la recaudación por retenciones durante el segundo semestre de 2025, cuando el aporte llegó a USD 861 millones. Al mismo tiempo, consumió parte del volumen que, bajo un patrón normal, se habría declarado y tributado durante los primeros meses de 2026.

Por ese motivo, el menor aporte registrado entre enero y junio de este año no refleja por sí solo el resultado proyectado para todo 2026. Para los últimos seis meses del año, la BCR proyecta una recuperación marcada del ingreso por derechos de exportación.

Qué pasará en el segundo semestre

Entre julio y diciembre, el aporte de las seis principales cadenas agrícolas llegaría a USD 2.731 millones, más que triplicando la recaudación registrada durante el segundo semestre de 2025.

La estimación supone que se normalizará el patrón de declaraciones de ventas al exterior. Para proyectar ese comportamiento, el informe toma un ritmo de anotación de DJVE como proporción de la producción equivalente al promedio de los últimos cinco años.

De esta manera, el menor aporte de la primera mitad del año se compensará con una mayor recaudación durante la segunda mitad. El resultado anual llevará el aporte de las seis cadenas a los USD 4.613 millones previstos para 2026.

El comportamiento proyectado también estará vinculado con la relación entre las alícuotas y el volumen exportado. Durante todo 2026 rige la baja permanente de las retenciones dispuesta el 7 de diciembre de 2025.

La medida implica una menor tributación por cada unidad exportada respecto de la que rigió durante buena parte del año anterior. Sin embargo, según la BCR, el aumento del volumen exportado por las cadenas del agro compensará esa reducción y contribuirá a estabilizar el resultado entre ambos años.

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