Néstor Lorenzo compartió sus impresiones sobre el Mundial 2026 y las nuevas reglas de la FIFA

Néstor Lorenzo compartió sus impresiones sobre el desarrollo del Mundial 2026, desde las selecciona africanas hasta las nuevas reglas implementadas para reducir la pérdida de tiempo - crédito Paul Childs/REUTERS

Colombia y Ghana se juegan un partido a todo o nada en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el próximo viernes 3 de julio en Kansas City. En la previa, el entrenador Néstor Lorenzo brindó su rueda de prensa y abordó aspectos relacionados con su próximo rival, pero también con el desarrollo de la actual edición del torneo, la primera de la historia con 48 selecciones.

Ante el buen rendimiento mostrado por África, colocando la mayoría de sus selecciones en la segunda ronda, Lorenzo rechazó los estereotipos que asocian a los equipos africanos con un fútbol puramente físico y defensivo, destacando que su forma de jugar ha cambiado significativamente.

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“Los jugadores senegaleses, los jugadores de Ghana, los jugadores de Argelia o de Marruecos juegan en los mejores clubes de Europa. Ya no podemos generalizar a los equipos africanos con alguna característica especial, más que la física, que son muy dotados físicamente. En cuanto a la calidad técnica o a la característica de los jugadores, se han diversificado mucho esa idea que teníamos de correr y nada más. Juegan muy bien y juegan en los mejores equipos de Europa”, subrayó.

Sobre Ghana en particular, el técnico trazó un perfil que va más allá del bloque defensivo que algunos esperan. “Es un equipo ordenado, pero agresivo cuando sale a presionar, agresivo cuando ataca”, describió, dejando abierta la duda de que busquen priorizar el cero desde el pitazo inicial. “No estoy tan seguro de que Ghana vaya a presentar un bloque bajo. A lo mejor quiere sorprender o sale a buscarlo con todo”, señaló.

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Lorenzo advirtió que Ghana podría buscar tener más posesión del balón de lo que se espera en la previa - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

Lorenzo también se refirió al desgaste físico acumulado por el plantel. Ante la pregunta sobre si en los días previos al partido se había priorizado el descanso o la preparación táctica, Lorenzo fue directo: “El descanso primero. El campeonato empieza a ser denso desde lo físico, sobre todo por los viajes, los cambios horarios, los protocolos que hay que cumplir, que hay que respetar. Cambiás de hotel, cambiás de ciudad, cambiás de huso horario. Todo eso ya empieza a ser un poco más agotador y hay que preservar la integridad y la capacidad física al tope, porque vamos a necesitar todo para mañana”.

La misma lógica de los mensajes repetidos y la insistencia en cuidar cada detalle apareció cuando le preguntaron por el consejo que Lorenzo recibió de su madre, Luisa, de 89 años.

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“Los consejos de las madres son siempre los mismos. No se cansan de repetir”, dijo con tono distendido, y trazó un paralelismo con su propio trabajo como entrenador: “Un poco es lo que pasa con nosotros y los jugadores. Los jugadores ya me conocen; cuando ven un gol, dicen: ‘Uy, si lo viera el profe’. Porque estamos siempre con los mismos detalles o tips que uno les dice continuamente para tenerlos en alerta”.

En cuanto a las nuevas reglamentaciones implementadas por la FIFA orientadas a reducir la pérdida de tiempo, Lorenzo valoró con reservas los cambios. La norma que más le convence es la que obliga a retirar del campo al jugador que recibe atención médica: “Creo que esa dio resultado porque se han atendido muchísimos menos jugadores. Es la más efectiva”.

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Nestor Lorenzo señaló que algunas de las nuevas reglas se implementaban de forma inaduecada por los árbitros, como el conteo para agilizar los saques de banda - crédito Paul Childs/REUTERS

En cambio, sobre la regla de los cinco segundos para los saques laterales señaló que se viene aplicando de manera irregular, poniendo como ejemplo una situación puntual con Santiago Arias en el partido ante Portugal: “El árbitro levanta la mano y empieza a contar antes de que Santiago agarre el balón. Yo tengo la foto porque, viendo el partido, después le saqué la foto. A veces el árbitro te da tiempo y te avisa cuando agarrás el balón y estás así, empieza a contar. No es algo que se maneje todavía de la mejor manera, me parece”.

El panorama general de los dieciseisavos de final también ocupó un lugar en la conferencia. “La sensación es de una paridad increíble y que está para cualquiera”, afirmó Lorenzo, tras observar cómo selecciones consideradas favoritas quedaron eliminadas en esta ronda. “Como pasó Bélgica, como pasó Inglaterra, creo que hay que tener, aparte de jugar bien, esa cuotita de efectividad y de suerte. Ojalá nos toque”, cerró.

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Luis Díaz, entre la expectativa y la fortuna esquiva

Lorenzo mostró confianza en que Luis Diaz se destape ante Ghana - crédito Paul Childs/REUTERS

El llamado a ser el protagonista de la Selección Colombia viene rodeado de dudas, pues pese a debutar con gol y asistencia ante Uzbekistán, su aportación en los partidos posteriores se redujo. Ante esto, Lorenzo salió en su defensa.

“Lucho es un jugador desequilibrante que siempre esperamos que aparezca en todos los partidos. Ha aparecido, le han anulado goles”, recordó, haciendo referencia a lo sucedido con la República Democrática del Congo. “Por un poquito lo encontraron adelantado, le cobraron un foul que fue dudoso también. Pero Lucho ha hecho buenos partidos”, expresó el seleccionador nacional.

De cara al partido contra Ghana, Lorenzo expresó su deseo de que Díaz dé un paso al frente. “Siempre está la expectativa en él por lo gran jugador que es (...) Ojalá que lo haga el día de mañana y que pueda convertir y ser figura”.

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