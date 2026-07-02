Harry Kane y su derrota en México: el día que perdió ante Atlas

Kane ya ha jugado en Guadalajara. REUTERS/Paul Childs

La inminente cita entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ha reactivado una anécdota que conecta pasado y presente: la derrota de Harry Kane en territorio mexicano ante Atlas, ocurrida cuando el hoy capitán inglés era apenas una promesa juvenil.

A días del duelo clave en el Estadio Ciudad de México, ese episodio vuelve a ocupar titulares y sirve de preámbulo para un cruce cargado de historia y expectativas.

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El antecedente de Kane en Guadalajara

En enero de 2009, Harry Kane todavía no era la figura internacional que es hoy. Integraba las fuerzas básicas del Tottenham Hotspur y viajó a Jalisco para disputar la Copa Internacional Chivas, un torneo juvenil con equipos de América y Europa.

En las semifinales, Tottenham se midió ante Atlas y perdió 1-0, resultado que dejó a Kane fuera de la final.

El atacante inglés, que tenía quince años, disputó también el partido por el tercer lugar ante Chivas. Ese encuentro terminó 2-2 y se definió en penales: Tottenham se impuso 4-2 y Kane marcó uno de los goles en tiempo regular, tras una jugada colectiva.

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Esa experiencia significó su primer revés en México y, desde entonces, el recuerdo de la derrota ante Atlas se ha mantenido como una anécdota en su carrera.

El dato cobra actualidad porque Kane, diecisiete años después, regresa a una cancha mexicana, pero ahora como líder de Inglaterra y con la mira puesta en avanzar en la Copa del Mundo.

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El cruce ante México revivió ese episodio de juventud y le añade una capa simbólica al enfrentamiento. Como declaró el propio delantero, “será difícil, por muchas razones diferentes, pero en última instancia esto es lo que enfrentas si quieres ser campeón del mundo, tienes que pasar por juegos difíciles”.

Así llegan México e Inglaterra para el duelo

El Tri llega al duelo de octavos de final invicto y con la portería en ceros, además, el ambiente en el Estadio Ciudad de México se anuncia especial. La Selección Mexicana saldrá vestida de verde, un color que ha acompañado sus mejores actuaciones recientes y que, según datos oficiales, es una de las camisetas más vendidas del Mundial, con más de cinco millones de piezas comercializadas.

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En la presente edición, México ha jugado con tres uniformes distintos, pero el verde ha sido el de mayor éxito: debutó con él ante Sudáfrica y lo repitió en la victoria sobre Ecuador. El liderato del Grupo A permitió al equipo de Javier Aguirre mantener la localía y soñar con dar un golpe ante uno de los favoritos del torneo.

Inglaterra, por su parte, llega como uno de los equipos más goleadores del campeonato y con Kane empatado en la cima de la tabla de artilleros.

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El duelo ante México tiene un valor simbólico para los ingleses: será su tercera visita mundialista a suelo mexicano, pero ninguno de los actuales convocados había jugado antes en estos escenarios, salvo Kane, quien conoce la presión y el ambiente local desde aquel lejano torneo juvenil.

El partido, programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, será también el último compromiso mundialista en el mítico recinto antes de que el torneo siga su curso en otras sedes.

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La altitud y la comunión entre equipo y público prometen ser factores que eleven la exigencia para ambos contendientes.

Con México buscando romper la sequía de no avanzar de octavos de final y con Kane decidido a borrar el mal recuerdo del pasado, el duelo ya se perfila como uno de los más intensos y cargados de significado de la Copa del Mundo 2026.

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