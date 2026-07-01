Polémica por la reacción de los hermanos Gallagher a la celebración de Inglaterra con un clásico de Oasis

¡AL RITMO DE OASIS!



Los fanáticos y jugadores de Inglaterra festejaron el pase a octavos de final cantando Wonderwall.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/usjdL6v7En — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Tras la victoria de Inglaterra ante República Democrática del Congo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, el festejo unió a miles de hinchas y jugadores, quienes entonaron “Wonderwall”, el clásico de Oasis, en una celebración que se viralizó de inmediato. Lo que siguió fue una secuencia de reacciones de los hermanos Gallagher, quienes tomaron de diferente manera este homenaje.

Minutos antes del pitazo inicial, Liam Gallagher ya había publicado en X: “Vamos Inglaterra, vamos Wonderwall”. A lo largo del Mundial, el menor de los hermanos ha apoyado al equipo dirigido por Thomas Tuchel y el encuentro de hoy, no fue la excepción. Al término del partido, con el estadio todavía encendido, el vocalista de Oasis volvió a la red social con un tono más encendido: “Mantengamos las VIBRACIONES BÍBLICAS. Si los GOBIERNOS que pusieron en el poder no pueden lograrlo, entonces depende de la GENTE. ¡Vamos INGLATERRA!”.

PUBLICIDAD

Entre ambas publicaciones, también dedicó unas palabras al capitán inglés: “Harry Kane, a darle con todo”.

El trasfondo de esa euforia lo ponía la escena que se vivió en Atlanta. Tras el pitazo final, los jugadores de la selección inglesa se formaron en una larga línea horizontal frente a la tribuna principal, abrazados por los hombros, con la mirada puesta en su hinchada. De fondo, retumbaba el estribillo de “Wonderwall”.

PUBLICIDAD

Liam Gallagher alentó a Inglaterra en X antes y después del partido, Noel respaldó el uso de "Wonderwall" como himno mundialista

La cámara tomó los rostros del plantel visiblemente emocionados. Bukayo Saka, Eberechi Eze y Kane, cantaban junto a los aficionados con una expresión de absoluta satisfacción. Al terminar la frase “You’re my wonderwall”, los jugadores rompieron la fila, levantaron los brazos al cielo y aplaudieron hacia las tribunas. Kane se dio la vuelta y caminó cerca del arco con una sonrisa que resumía lo que acababa de conseguir: el pase a los octavos de final del Mundial.

No fue la primera vez que esa canción acompañó un festejo inglés en este torneo. Tras el triunfo por 4-2 ante Croacia en el AT&T Stadium de Dallas, cerca de 20.000 aficionados habían iniciado el mismo canto desde las gradas, con el capitán inglés y Jude Bellingham en el centro del campo. El mediocampista Declan Rice describió ese primer momento con palabras que quedaron registradas por los medios británicos: “En la cancha, después del partido, estábamos conectando con los aficionados y ellos estaban cantando. Fue algo especial. Estar en Dallas, cantando ‘Wonderwall’. No hay nada como esa primera vez”.

PUBLICIDAD

Aquel episodio en Dallas tuvo eco inmediato en las plataformas digitales. Según datos compartidos por Spotify, las reproducciones de “Wonderwall” en el Reino Unido aumentaron más de un 50% tras la viralización de las imágenes. La plataforma precisó que se trató de “un incremento enorme si se tienen en cuenta las reproducciones y la base de fans existentes para una canción tan perdurable”.

Publicada en octubre de 1995 como cuarto sencillo del álbum (What’s the Story) Morning Glory?, la canción alcanzó el número dos en las listas de sencillos británicas y obtuvo dos nominaciones al Grammy en 1997: mejor interpretación vocal rock de dúo o grupo y mejor canción de rock.

PUBLICIDAD

El compositor y co-fundador de Oasis se refirió al uso de Wonderwall por parte de la selección inglesa y dijo que lo aprueba, pero que se siente irlandés.

Fue en ese contexto donde Noel Gallagher tomó la palabra. El compositor y guitarrista de Oasis respaldó públicamente la adopción de la canción como himno mundialista de la selección. “Wonderwall pertenece a la gente, y fue un momento mágico entre la gente y los jugadores”, declaró en declaraciones recogidas por BBC Sport. También envió un mensaje a los aficionados que viajaron a Texas: “Mucha suerte a todos los que hicieron el viaje hasta allí”.

La postura de Noel, sin embargo, contrasta con una declaración que hizo en mayo, durante una celebración del Manchester City. En una entrevista con BBC Radio 5 Live, su respuesta fue directa: “No soy fan de Inglaterra, soy irlandés”. Noel nació en Manchester y es hijo de padres irlandeses.

PUBLICIDAD

La distancia entre ambas posiciones se superpone ahora con el fenómeno que rodea a “Wonderwall” en el Mundial. Lanzada hace tres décadas, la canción acumula reproducciones en plataformas digitales que la mantienen entre los temas más escuchados de los años 90, según reportes de 2024. Su presencia en Atlanta fue la segunda vez consecutiva que los jugadores ingleses la entonaron tras una victoria mundialista.

Inglaterra se medirá con México el próximo domingo a las 21:00 (hora argentina) en el estadio Azteca. Si avanza, su rival en cuartos de final será Brasil o Noruega.

PUBLICIDAD