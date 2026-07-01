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Hincapié se tapó la boca y fue expulsado por la “Ley Vinicius-Prestianni” en México-Ecuador por 16avos de final del Mundial

El defensor sudamericano vio la tarjeta roja en los minutos finales del encuentro tras una revisión del VAR

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En un episodio que marcó el desenlace del partido entre Ecuador y México en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el defensor ecuatoriano Piero Hincapié recibió una expulsión directa por infringir la regla que prohíbe hablar tapándose la boca frente a un rival. El hecho, ocurrido en el tiempo de descuento en el Estadio Azteca, selló la eliminación del seleccionado sudamericano y acentuó la polémica en torno a la reciente normativa implementada por la FIFA.

El minuto 90+5 registró el momento más controvertido del encuentro. Tras una jugada disputada en la mitad de la cancha, Hincapié se acercó al delantero mexicano Santiago Giménez y tapó su boca mientras le dirigía unas palabras. El atacante del AC Milan alertó de inmediato al árbitro esloveno Slavko Vincić, quien detuvo las acciones y recurrió al sistema de asistencia arbitral por video (VAR). Tras revisar las imágenes, el juez confirmó la infracción y sancionó a Hincapié con la tarjeta roja, dejando a Ecuador con un jugador menos en los minutos finales del partido.

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La reacción de Hincapié fue de incredulidad mientras se retiraba hacia los vestuarios. El defensor del Arsenal se convirtió en el segundo futbolista expulsado en la historia de los Mundiales por esta norma, conocida informalmente como la "Ley Vinícius" o "Ley Prestianni“. Esta disposición fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB) tras un sonado incidente de racismo durante un partido de la Champions League entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior. La regla faculta a los árbitros a expulsar directamente a quienes oculten sus labios al hablar durante una confrontación, con el objetivo de prevenir insultos discriminatorios.

Ecuador cayó por 2-0 frente a México y quedó eliminado del Mundial (Reuters)
Ecuador cayó por 2-0 frente a México y quedó eliminado del Mundial (Reuters)

En la fase de grupos del presente torneo, el paraguayo Miguel Almirón había sido el primer jugador sancionado bajo esta normativa, luego de increpar al defensor turco Mert Müldür con la boca cubierta. Esa expulsión sentó precedente y elevó el nivel de vigilancia arbitral sobre este tipo de conductas.

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El desarrollo del encuentro entre México y Ecuador estuvo condicionado por el clima y la presión propia del certamen. Una tormenta eléctrica sobre la Ciudad de México obligó a retrasar el inicio en el Estadio Azteca. Una vez reanudado el juego, el seleccionado dirigido por Javier Aguirre tomó la iniciativa y se adelantó en el marcador al minuto 21 gracias a un potente disparo de Julián Quiñones. Nueve minutos después, Raúl Jiménez amplió la ventaja para la selección local con un remate cruzado dentro del área.

El equipo ecuatoriano, bajo la conducción de Sebastián Beccacece, no logró sobreponerse al dominio mexicano ni encontrar los caminos para inquietar al arquero rival. Enner Valencia y Gonzalo Plata intentaron generar peligro, aunque la defensa mexicana se mantuvo ordenada y evitó cualquier descuento. El resultado 2-0 permitió a México avanzar a los octavos de final, superando una fase eliminatoria en una Copa del Mundo por segunda vez en su historia, hecho que también ocurrió en 1986, cuando el conjunto azteca era anfitrión.

Previo a este cruce, México había clasificado como líder invicto de su grupo, mostrando un fútbol ofensivo y sostenido a lo largo de la primera ronda.

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

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