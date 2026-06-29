Dolor en Portugal por la muerte del padre del segundo entrenador: el emotivo minuto de silencio

En medio del entrenamiento de la selección portuguesa, el ayudante de campo de Roberto Martínez recibió la noticia del fallecimiento de su padre. Tras la sesión en el campo, el exdefensor de Chelsea y Real Madrid viajará a Portugal para asistir al velorio.

Manuel Ribeiro de Carvalho, padre del asistente técnico de la selección portuguesa de fútbol, Ricardo Carvalho, falleció a los 69 años mientras la delegación lusa se preparaba para disputar los octavos de final del Mundial 2026. La noticia llegó en plena concentración del equipo en Palm Beach, Miami, y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) la confirmó con un comunicado oficial de condolencias.

La muerte de Manuel Ribeiro de Carvalho sacudió al grupo en un momento de máxima exigencia deportiva. Según confirmó la FPF, Ricardo Carvalho estuvo presente en el entrenamiento de la mañana junto al resto de la delegación, aunque tenía previsto regresar a Portugal a lo largo del día. A pesar de la pérdida, el segundo entrenador de Roberto Martínez continuará al frente de sus responsabilidades con la selección.

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Antes del inicio de la sesión de trabajo, el grupo se detuvo para tributar un homenaje a la memoria de Manuel Ribeiro de Carvalho. Un emotivo minuto de silencio tuvo lugar y tanto los jugadores como el cuerpo técnico al completo se abrazaron con Carvalho en un gesto de apoyo colectivo.

La FPF hizo pública su posición a través de una nota en su página web, con palabras firmadas por el presidente de la institución, la Junta Directiva y el conjunto de empleados de la federación: “La Federación Portuguesa de Fútbol expresa su profundo pesar por la muerte de Manuel Ribeiro de Carvalho, padre de Ricardo Carvalho, asistente de la selección nacional, a los 69 años”. El texto continuó: “En este momento de profunda tristeza, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, la Junta Directiva y todos los empleados de la FPF dirigen a Ricardo Carvalho y a toda su familia las más sinceras condolencias, solidarizándose con su dolor y deseándoles fortaleza para afrontar esta pérdida irreparable”.

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Ricardo Carvalho, asistente técnico de la selección portuguesa, recibió el apoyo de jugadores y cuerpo técnico tras la muerte de su padre Manuel Ribeiro de Carvalho, a los 69 años

La trayectoria de Ricardo Carvalho dentro del fútbol de élite es larga y estrecha con algunos de los nombres más influyentes del deporte. Exdefensor central, formó parte de los equipos dirigidos por José Mourinho en el Porto campeón de Europa, en el Chelsea y durante las tres temporadas de la primera etapa del técnico en el Real Madrid (2010-2013). Tras su retirada como jugador, se incorporó al mundo de los cuerpos técnicos: primero junto a André Villas-Boas en el Olympique de Marsella, y más tarde con Roberto Martínez en la selección portuguesa, donde actualmente desempeña el rol de asistente.

Su nombre ha aparecido recientemente en el marco de la vuelta de Mourinho al Real Madrid. El técnico portugués evalúa incorporar a Carvalho en una figura de enlace entre el cuerpo técnico y el vestuario, similar a la que en su día ejerció Zinedine Zidane durante la primera etapa de Mourinho en Valdebebas. El vínculo personal y profesional entre ambos, construido a lo largo de más de una década, sitúa al excentral como uno de los perfiles que mejor encajan en ese rol.

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En el plano deportivo, Portugal cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un empate sin goles ante Colombia, resultado que le dio el segundo lugar del Grupo K. Los jugadores, consultados en la zona mixta posterior al partido, subrayaron que el objetivo de clasificar a la siguiente ronda estaba cumplido. “Estamos satisfechos por la primera fase, independientemente de todo. Obviamente, debemos siempre ganar, para eso es que trabajamos todos los días”, declaró el portero Diogo Costa en conferencia de prensa. Por su parte, el centrocampista Samu Costa afirmó que “el objetivo era clasificar” y reconoció que Colombia fue “un buen equipo y muy intenso”.

La selección portuguesa se medirá a Croacia en dieciseisavos de final, con el partido programado entre el jueves y el viernes a las 00:00 horas. En una eventual siguiente ronda, el rival podría ser España.

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