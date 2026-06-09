Nació en España, pero decidió jugar para Argentina: por qué Nico Paz eligió vestir la camiseta albiceleste

Nico Paz llega con expectativas altas de cara a la cita mundialista (REUTERS/Daniele Mascolo)

Nicolás Paz se perfila como una de las máximas promesas de la selección argentina de cara a la Copa del Mundo. Tras destacarse como mediocampista en el Como de Italia, luego de su paso por el Real Madrid, y con apenas 21 años, buscará seguir los pasos de su padre en el fútbol profesional.

Nico Paz representa uno de los principales referentes de la generación conocida como los Europibes. Como mediocampista ofensivo se destacó en las divisiones inferiores del Real Madrid. Es hijo de Pablo Paz, ex jugador de Tenerife, Independiente, Banfield y Newell’s, quien vistió la camiseta albiceleste tanto en un Juego Olímpico como en un Mundial.

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El futbolista, nacido el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, desde pequeño encaminó su vida lejos del fútbol argentino. Sus primeros sueños tomaron forma en el Atlético San Juan de España, y más tarde siguió creciendo en el fútbol base del Tenerife, hasta llegar a La Fábrica del Real Madrid. Allí, el joven mediocampista logró dar el salto al primer equipo y debutó en la Champions League durante la temporada 2023-24, antes de iniciar una nueva etapa en el Como bajo la conducción de Cesc Fàbregas.

El mediocampista formado en el Real Madrid dio el salto a la Serie A con minutos en la Champions League (EFE/Kiko Huesca)

La decisión de Nico Paz de representar a Argentina responde a su lazo familiar con su padre Pablo Paz, ex futbolista que integró la selección en el Mundial de Francia 1998. Gracias a esa ascendencia, el joven mediocampista pudo optar entre España, su país de nacimiento y formación, y Argentina, camiseta que eligió llevar con orgullo.

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“Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos”, expresó Nico al explicar su elección. Su padre logró la medalla de plata en Atlanta 1996 y alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Francia 1998, ambos equipos bajo la conducción técnica de Daniel Passarella. El talentoso joven también destacó la influencia paterna: “Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre”.

En mayo de 2022, Nico Paz recibió la convocatoria de Javier Mascherano para disputar el Torneo Esperanzas de Toulon y sumó minutos con la selección Sub 23 en la previa a los Juegos Olímpicos de París. El mediocampista también jugó el Sudamericano Sub 20 y, aunque el Real Madrid no lo cedió para el Mundial Sub 20 en Argentina 2023, acumuló experiencia: “Sería un sueño para mí estar en los Juegos Olímpicos, me encantaría. Mi padre pudo jugarlo en Atlanta 96 y sería un sueño. Habrá que ver cómo termina la temporada, si me llama Masche y si me deja el club”, confesó. Finalmente, no fue incluido en la lista de convocados para los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Nico Paz celebrando un gol con la camiseta del conjunto Merengue en la Champions League ante Napoli (REUTERS/Juan Medina)

Durante su paso por la Sub 20, Paz disputó ocho encuentros y marcó un gol, además de formar parte de la Sub 23 con cuatro partidos. La eliminación en la fase inicial del Sudamericano ante Colombia dejó una imagen imborrable: el joven, entre lágrimas, sentado en el césped, reflejando la dureza de la caída. A pesar de ese golpe, la reconfiguración del torneo por la descalificación de Indonesia y la designación de Argentina como anfitrión devolvió algo de esperanza al grupo.

El crecimiento de Nico Paz en el fútbol español fue notable desde su primer llamado a la albiceleste. “Mi vida pasó de cero a 100. Estaba en juveniles y de un día para el otro me llegó el llamado de la Selección. Luego subí al Castilla, que es otro fútbol. En un año estaba en el primer equipo, debuté y hasta hice un gol. Todavía estoy asimilando lo que me está pasando”, relató el mediocampista. En 2024, ya bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, anotó un gol con la camiseta del Real Madrid en la victoria 4-2 sobre Napoli por la Champions League.

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El futbolista tomó su decisión de representar a Argentina y registro recorrido en las selecciones juveniles (REUTERS/Agustin Marcarian)

El 15 de octubre de 2024, Nicolás Paz Martínez debutó oficialmente con la selección mayor de Argentina y asistió a Lionel Messi en el triunfo 6–0 frente a Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas. Ya había sido citado en marzo de 2022 para integrarse al grupo, aunque sin lugar en el banco. El día de su debut, Lionel Scaloni le dio una consigna clara: “Movete, disfrutá, olvidate de la posición, recibí la pelota y pasala bien”. Trece meses antes, jugaba en el Castilla y consideró ese partido como el punto más alto de su carrera: “Asistir a Messi, el mejor jugador de la historia, cuando pensaba que no iba a coincidir con él por la diferencia de edad”. Tras el encuentro, el propio Messi lo elogió: “Tiene muchísima calidad y entiende perfectamente el juego”.

Nico Paz se consolidó como profesional en el Calcio Como 1907 de Italia, luego de haber disputado ocho partidos y marcado un gol en el Real Madrid. Elegido en el equipo ideal de la Serie A y reconocido como mejor Sub 23 de la temporada 2024/25, firmó seis goles y ocho asistencias en 35 partidos, contribuyendo a que el equipo se mantuviera sin dificultades en la máxima categoría tras 21 años de ausencia. El club español aún mantiene la opción de repesca. En la temporada actual, su rendimiento fue aún mayor: consiguió 12 goles y 7 asistencias en la misma cantidad de partidos y ayudó al club a clasificarse a la Champions League. Su llegada al equipo italiano se concretó por una cifra cercana a los USD 6 millones para un contrato de cuatro temporadas, hasta 2027-28.

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Nico Paz conforma la lista oficial de Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 luego de sus actuaciones destacadas en el plantel y sus titularidades

El entrenador Cesc Fàbregas valoró su progreso: “Espero que siga creciendo. Ha sido su primera temporada como profesional. Tiene muchas ganas y será un jugador especial. Aquí ha aprendido mucho y tiene que crecer de la manera adecuada”. Dentro del campo, Nico Paz destaca por combinar técnica, creatividad y una lectura instintiva del juego. Formado como enganche, puede desempeñarse en distintas posiciones sin perder su identidad. Su versatilidad le permite jugar tanto adelantado como retrasado, aportar pases precisos, remates de media distancia y sostener la circulación de la pelota como apoyo en las transiciones ofensivas.

Nico Paz forma parte de la lista oficial de Lionel Scaloni para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Suma ocho partidos y un gol en la selección, y su presencia adquiere un matiz singular: será el primer futbolista nacido y formado íntegramente en España que jugará una Copa del Mundo con la camiseta albiceleste, sin haber pasado nunca por un club argentino.

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Actualmente el jugador de 21 años se destacada en la Serie A y fue reconocido como el mejor mediocampista de la temporada en el torneo

El mediocampista de 21 años llega a la cita máxima en pleno proceso de recuperación de una lesión en la rodilla izquierda, la cual le impidió disputar el cierre de la Serie A con el Como. Sin participación en el amistoso contra Honduras, podría sumar minutos frente a Islandia. De hecho se encuentra entre los jugadores cuya condición física genera mayor atención en la previa del torneo.

A pesar de este contratiempo, Lionel Scaloni y su equipo valoran especialmente a Paz, quien podría cumplir un rol similar al que tuvieron Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Julián Álvarez en el pasado Mundial, aunque partirá como suplente. “Lo significa todo. La Selección es lo máximo, mi sueño es poder representar este escudo, jugar un Mundial, representar a tanta gente. Ojalá se me pueda dar algún día”, expresó Paz en 2024, y ahora está a punto de concretar ese anhelo.

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La selección argentina ajusta detalles para los dos amistosos próximos ante Honduras e Islandia (REUTERS/Rodrigo Valle)