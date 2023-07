Gran operativo de seguridad y demostración de la tapada a Kolo Muani en la TV: el curioso viaje de Dibu Martínez a Bangladesh

Desde la última edición de la Copa del Mundo que se celebró en Qatar, Argentina generó un vínculo de cariño con Bangladesh. El país asiático se viralizó en varias oportunidades durante el máximo certamen del fútbol por su apoyo incondicional a los dirigidos por Lionel Scaloni y las impresionantes caravanas que se generaban luego de cada victoria. En su momento, se rumoreó de un amistoso de la Albiceleste con los bengalíes que no se concretó y un futbolista consagrado se encargó de viajar al país para volver a generar la locura.

Emiliano Martínez aterrizó en la mañana de este lunes y una marea de seguridad lo estaba esperando para guiarlo en su visita. El arquero publicó en sus redes sociales fotos de lo que fue el paseo y la reunión que mantuvo con Sheikh Hasina, primera ministra. “Tuve un viaje tan extraordinario a Bangladesh comprometido con NEXT Ventures y FundedNext. La gente de aquí, con su amor, cuidado y hospitalidad sin igual, realmente me han derretido el corazón. Anticipo con ansias mi regreso a este hermoso país en un futuro cercano”, redactó el futbolista del Aston Villa.

Además, se detuvo a agradecer al operativo que priorizó su bienestar en todo momento: “Me gustaría expresar mi sincera gratitud a la Oficina del Primer Ministro, a la policía, a la autoridad aeroportuaria y a muchas otras personas cuyos nombres quizás no conozca pero cuyos esfuerzos no fueron menos significativos. Todos jugaron un papel en la creación de este vínculo especial que ahora comparto con Bangladesh. Así que, hasta mi próxima visita, me despido, dejando aquí un pedazo de mi corazón”.

Emiliano llegó a Bangladesh y visitó a la primera ministra (Foto: emi_martinez26)

Emiliano publicó fotos de lo que fue el recorrido y se mostró muy contento por la visita. En sus historias de Instagram confirmó su presencia en Dhaka, capital del país, donde lo recibieron con una torta con su foto y varios muffins con detalles de la selección argentina como la bandera, su dorsal número 23 y el escudo de la AFA con las tres estrellas. “Bienvenido al Westin Dhaka”, decían los platos en referencia al hotel cinco estrellas en el que se alojó Martínez durante su corta estadía.

Además, otorgó una entrevista a la televisión local y en un momento recordó la atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial. El Dibu tomó el balón y lo apoyó en la zona de su pierna izquierda con la que bloqueó el remate que le habría dado la ventaja a Francia a pocos segundos del final. Las redes sociales se inundaron de mensajes de agradecimiento hacia el guardameta por la visita y Emiliano cerró su recorrido con una charla junto a Mashrafe Bin Mortaza, leyenda del cricket de la nación asiática.

El siguiente destino de Martínez será la ciudad de Calcuta, ubicada en el este de India. Allí visitará las instalaciones del Mohun Bagan, emblemático club de la región, donde será el invitado de honor de un partido de fútbol benéfico. El Dibu sigue demostrando su inglés perfecto como embajador de la selección argentina y para seguir atrapando a los fanáticos de la región de cara a los próximos compromisos.

LAS FOTOS DE LA VISITA DE EMILIANO A BANGLADESH

El Dibu fue agasajado en Bangladesh (Foto: emi_martinez26)

Martínez recibió regalos por parte de los locales (Foto: emi_martinez26)

Los fanáticos se agolparon para conseguir una foto con el arquero (Foto: emi_martinez26)

Así lo recibieron en el hotel en el que se alojó (Foto: emi_martinez26)

El Dibu subió fotos de las calles de Bangladesh (Foto: emi_martinez26)

Al jugador del Aston Villa le tocó un día de lluvia (Foto: emi_martinez26)

Seguir leyendo: