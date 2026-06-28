Las perlitas del triunfo de Argentina ante Jordania: el nuevo ritual de Messi, el regalo de De Paul y la “asistencia” de Dibu Martínez

¿Y SI EMPIEZA A SER UNA CÁBALA? ¡EL SALUDO ENTRE MESSI Y EL KUN AGÜERO!



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Argentina afrontó el choque ante Jordania con la tranquilidad de tener en el bolso la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026 y hasta el mapa del paso a paso en la defensa del título si consigue seguir avanzando. En Miami, el viernes 3 de julio, jugará ante Cabo Verde y, si supera el escollo, se probará ante el vencedor del cruce entre Australia y Egipto. Y si continúa su camino podría toparse con Colombia o Suiza.

Pero antes tuvo que cumplir con el último compromiso del Grupo J. Y, pese a los nueve cambios que realizó Lionel Scaloni, la Albiceleste lo afrontó con total seriedad, al punto que antes de los 20 minutos ya estaba en ventaja gracias al golazo de tiro libre de Gio Lo Celso. Al mediocampista ofensivo del Betis ya le habían anulado por fuera de juego un tanto tras una gran resolución mano a mano con el arquero. Y a los 30′, Lautaro Martínez, de penal, ya había rubricado el segundo.

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Las perlitas en el Dallas Stadium afloraron incluso desde antes del encuentro. El ex atacante Maxi López es parte de la cobertura mundialista de Telefe y los jugadores no dejaron pasar su presencia. Lionel Messi, ex compañero suyo en Barcelona, fue a saludarlo y lo emocionó. Y, ya en campo de juego, quien se le arrimó fue Rodrigo de Paul, en compañía de Leandro Paredes. Pero no fue un simple saludo: el Motorcito le terminó regalando un puñado de sus caramelos cábala que disfruta cuando sale a hacer el reconocimiento del terreno.

Y si de rituales se habla, uno parece haber nacido en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Como sucedió en los partidos anteriores, cuando Messi vio a Sergio Agüero al borde del terreno de juego en su rol de comentarista, interrumpió el calentamiento para darle un beso. ¿Solo un gesto con su amigo o una cábala que viene siendo efectiva?

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🍬 🇦🇷 Rodrigo De Paul le convidó uno de los famosos caramelos a @MaxiLopez_11 👏



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Si volvemos al gol de Lo Celso, hubo una “asistencia” silenciosa de Dibu Martínez. ¿Por qué? Una cámara detectó cómo, a 70 metros de distancia, ubicó en la barrera a los futbolistas de Argentina para favorecer la comba del remate del volante que se perdió el Mundial pasado por lesión, pero ya se tomó revancha en este torneo, con una gran conquista incluida.

Ya en el segundo tiempo, hubo otro gol de tiro libre: fue de Leo Messi, que llegó a seis gritos en tres encuentros disputados. Y a los 19 en todas sus participaciones en la Copa del Mundo, alejando su registro como top scorer de las cifras que ostentan Miroslav Klose (ya retirado) y Kylian Mbappé.

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EL DIBU HIZO SU PARTE: acomodó la barrera en el golazo de Lo Celso🧤🇦🇷 pic.twitter.com/2uHHhH4tDA — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

El triunfo por 3 a 1 le permitió a Argentina cerrar con una sonrisa y puntaje ideal la fase de grupos, más allá de que se le escapó la valla invicta. Y se dispondrá a prepararse para el cotejo ante Cabo Verde con la certeza de que el campeón del mundo está de pie, con el compromiso colectivo de siempre y algunas cábalas o rituales nuevos.