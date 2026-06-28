Deportes

Las perlitas del triunfo de Argentina ante Jordania: el nuevo ritual de Messi, el regalo de De Paul y la “asistencia” de Dibu Martínez

La Albiceleste, con un equipo alternativo, se impuso por 3 a 1 para cerrar con puntaje ideal el Grupo J del Mundial 2026

Guardar
Google icon

Argentina afrontó el choque ante Jordania con la tranquilidad de tener en el bolso la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026 y hasta el mapa del paso a paso en la defensa del título si consigue seguir avanzando. En Miami, el viernes 3 de julio, jugará ante Cabo Verde y, si supera el escollo, se probará ante el vencedor del cruce entre Australia y Egipto. Y si continúa su camino podría toparse con Colombia o Suiza.

Pero antes tuvo que cumplir con el último compromiso del Grupo J. Y, pese a los nueve cambios que realizó Lionel Scaloni, la Albiceleste lo afrontó con total seriedad, al punto que antes de los 20 minutos ya estaba en ventaja gracias al golazo de tiro libre de Gio Lo Celso. Al mediocampista ofensivo del Betis ya le habían anulado por fuera de juego un tanto tras una gran resolución mano a mano con el arquero. Y a los 30′, Lautaro Martínez, de penal, ya había rubricado el segundo.

PUBLICIDAD

Las perlitas en el Dallas Stadium afloraron incluso desde antes del encuentro. El ex atacante Maxi López es parte de la cobertura mundialista de Telefe y los jugadores no dejaron pasar su presencia. Lionel Messi, ex compañero suyo en Barcelona, fue a saludarlo y lo emocionó. Y, ya en campo de juego, quien se le arrimó fue Rodrigo de Paul, en compañía de Leandro Paredes. Pero no fue un simple saludo: el Motorcito le terminó regalando un puñado de sus caramelos cábala que disfruta cuando sale a hacer el reconocimiento del terreno.

Y si de rituales se habla, uno parece haber nacido en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Como sucedió en los partidos anteriores, cuando Messi vio a Sergio Agüero al borde del terreno de juego en su rol de comentarista, interrumpió el calentamiento para darle un beso. ¿Solo un gesto con su amigo o una cábala que viene siendo efectiva?

PUBLICIDAD

Si volvemos al gol de Lo Celso, hubo una “asistencia” silenciosa de Dibu Martínez. ¿Por qué? Una cámara detectó cómo, a 70 metros de distancia, ubicó en la barrera a los futbolistas de Argentina para favorecer la comba del remate del volante que se perdió el Mundial pasado por lesión, pero ya se tomó revancha en este torneo, con una gran conquista incluida.

Ya en el segundo tiempo, hubo otro gol de tiro libre: fue de Leo Messi, que llegó a seis gritos en tres encuentros disputados. Y a los 19 en todas sus participaciones en la Copa del Mundo, alejando su registro como top scorer de las cifras que ostentan Miroslav Klose (ya retirado) y Kylian Mbappé.

El triunfo por 3 a 1 le permitió a Argentina cerrar con una sonrisa y puntaje ideal la fase de grupos, más allá de que se le escapó la valla invicta. Y se dispondrá a prepararse para el cotejo ante Cabo Verde con la certeza de que el campeón del mundo está de pie, con el compromiso colectivo de siempre y algunas cábalas o rituales nuevos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalselección argentina Mundial 2026selección de Jordania Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Lionel MessiRodrigo de PaulMaxi Lópezdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El camino hipotético de Argentina hasta la final del Mundial 2026 tras confirmarse todo el cuadro de playoff

La Scaloneta jugará contra Cabo Verde por 16avos de final el viernes 3 de julio desde las 19 horas en Miami. Recién podría enfrentar a potencias como Francia, Alemania, Países Bajos y España en un teórico último partido

El camino hipotético de Argentina hasta la final del Mundial 2026 tras confirmarse todo el cuadro de playoff

Se completó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa

Quedaron definidos todos los cruces y el mapa de los playoffs de la Copa del Mundo 2026

Se completó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

La Albiceleste se impuso 3-1 con los tantos de Lo Celso, Lautaro Martínez y la Pulga, quien jugó la media hora final. Mousa Altamari descontó para los asiáticos. El campeón del mundo volverá a jugar el próximo viernes ante Cabo Verde por los 16avos

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

El gol de tiro libre de Lionel Messi ante Jordania en el Mundial: el efusivo festejo de Anto Roccuzzo con sus hijos

El capitán ingresó desde el banco de suplentes, anotó el 3-1 y sumó su sexto grito en la Copa del Mundo

El gol de tiro libre de Lionel Messi ante Jordania en el Mundial: el efusivo festejo de Anto Roccuzzo con sus hijos

El abrazo de Lionel Messi que dejó a Maxi López al borde de las lágrimas: “Estoy emocionado”

El ex Barcelona explicó ante los medios el valor del gesto del capitán argentino, recordó charlas y vivencias compartidas en Europa y confesó que el momento lo conmovió en pleno Mundial 2026

El abrazo de Lionel Messi que dejó a Maxi López al borde de las lágrimas: “Estoy emocionado”

DEPORTES

Se completó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa

Se completó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

El gol de tiro libre de Lionel Messi ante Jordania en el Mundial: el efusivo festejo de Anto Roccuzzo con sus hijos

El abrazo de Lionel Messi que dejó a Maxi López al borde de las lágrimas: “Estoy emocionado”

La brutal patada en la cara a Senesi que derivó en el penal con el que Lautaro Martínez quebró su racha en los Mundiales

TELESHOW

Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

Así vivieron las mujeres de la Selección el partido ante Jordania: apoyo incondicional, selfies y chaquetas decoradas

Los números de Ekaterina Ojeda: cómo impactó en sus redes sociales el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

Los famosos vivieron a pleno la previa del partido de La Scaloneta entre maquillajes, banderazos y looks argentinos

El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais: “Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo, vos el mío”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

Sergio Ramírez: “El régimen de Daniel Ortega va a durar poco, pero yo no sé si volveré a Nicaragua”

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón

Juan Orlando Hernández fija fecha para volver a Honduras; ya presentó sus boletos aéreos