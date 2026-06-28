Con Canadá como primer clasificado a los octavos, así está el cuadro del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin este sábado y el cuadro completo de los playoffs quedó definido con todos los cruces de 16avos de final que dejarán el camino marcado para cada una de las 32 selecciones rumbo a la soñada final del domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium desde las 16:00 (hora de Argentina).
Los cruces comenzaron este domingo 28 de junio con el partido en Los Angeles Stadium de Sudáfrica y Canadá. En un encuentro de mucha paridad, fueron uno de los anfitriones los que se terminaron llevando la histórica clasificación gracias al gol agónico de Eustáquio, a los 92 minutos. De esta manera, el elenco de Jesse Marsch jugará los octavos de final con el vencedor de Países Bajos-Marruecos, este lunes en Monterrey a las 22:00 (hora argentina).
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Entre los enfrentamientos más apasionantes de la primera instancia de los mano a mano aparece el duelo de Alemania con Paraguay del lunes 29 de junio desde las 17:30 en el Boston Stadium. También se destacan choques de jerarquía ese día con la presentación de Brasil ante Japón en Houston (14:00hs).
Francia, uno de los candidatos, irá el martes 30 de junio frente a Suecia en New York/New Jersey con un condimento extra: podría enfrentar a Alemania en octavos de final si ambos ganan sus respectivos cruces contra dos de los mejores terceros luego de ser ambos líderes de sus zonas.
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Argentina, último campeón del mundo en Qatar 2022, jugará el viernes 3 de julio en Miami (a partir de las 19:00) ante una de las grandes sorpresas del evento: Cabo Verde. En caso de superar esa instancia, jugará en la siguiente ronda el martes 7 de julio en Atalanta ante el vencedor de Australia-Egipto.
Por un lado del cuadro quedaron posicionadas potencias como Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Croacia y España. Del otro lado, Argentina, Brasil e Inglaterra figuran como los seleccionados más fuertes. La Albiceleste sólo podría toparse con ingleses o brasileños en una hipotética semifinal.
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Colombia empató con Portugal sin goles y se adueñó del liderazgo del Grupo K: enfrentará a Ghana. Los portugueses, por su lado, en el rol de escolta irán ante Croacia.
LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026
Domingo 28 de junio
SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ
Lunes 29 de junio
14.00hs: Brasil (1°C) vs. Japón (2°F)
17.30hs: Alemania (1°E) vs. Paraguay (3° Grupo D)
22.00hs: Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)
Martes 30 de junio
14.00hs: Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)
18.00hs: Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)
22.00hs: México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)
Miércoles 1 de julio
13.00hs: Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)
17.00hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)
21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)
Jueves 2 de julio
16.00hs: España (1°H) vs. Austria (2°J)
20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)
Viernes 3 de julio
00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)
15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)
19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)
22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)
*Horarios de Argentina
EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026
LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS
* Clasificarán los 8 mejores terceros de los 12 grupos
* Argelia, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Ghana, Ecuador y Suecia se clasificaron
LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026
LAS 16 SELECCIONES ELIMINADAS EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Escocia
- República Checa
- Corea del Sur
- Uzbekistán
- Qatar
- Haití
- Turquía
- Curazao
- Túnez
- Irak
- Irán
- Jordania
- Panamá
- Nueva Zelanda
LA AGENDA DE PARTIDOS
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