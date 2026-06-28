Colapinto explicó por qué no pudo ver el partido de Argentina en el Mundial: “Lo primero que hice fue prender el teléfono”

El piloto argentino fue consultado sobre la victoria de Argentina contra Jordania

El piloto argentino Franco Colapinto atraviesa una temporada exigente en la Fórmula 1 mientras mantiene su fervor por los colores nacionales a la distancia. En la antesala del Gran Premio de Austria, el corredor de Alpine F1 Team expresó su entusiasmo por el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial 2026, tras la victoria por 3-1 frente a Jordania en Arlington. En diálogo con ESPN desde el padock, el pilarense compartió su satisfacción: “Contento con cómo están jugando. Ojalá que sigan así”.

La definición del Grupo J en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó al equipo dirigido por Lionel Scaloni en lo más alto de la tabla, con 9 puntos tras superar a Jordania con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y un tiro libre de Lionel Messi. El triunfo garantizó el primer puesto y la clasificación a los dieciseisavos de final, donde el plantel nacional enfrentará a Cabo Verde en Miami.

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Desafortunadamente, Colapinto no pudo ver el partido en vivo ya que se disputó a las cuatro de la mañana en territorio europeo. Aún así, relató cómo vivió el momento: “Dormí como un bebé, estaba en el quinto sueño. No me pude levantar. Le digo a Migue (NdE: Miguel Presencia, preparador físico): ‘¿Me levanto?’ Y me dice: ‘No, no, tenés que dormir’. ‘Bueno’, le digo, vamos a ser profesionales. Me levanté a la mañana a ir al baño y lo primero que hice fue prender el teléfono y ver el resumen”.

El vínculo del piloto con la actualidad deportiva argentina se sostiene pese a las demandas de su calendario en Europa. A sus 23 años, Colapinto compite en su primera temporada completa en la Fórmula 1, donde ya suma 16 puntos y ocupa el puesto 12 del campeonato de pilotos. Durante el año, consiguió sumar unidades en cuatro carreras: China (10° puesto), Miami (7°), Canadá (6°, su mejor resultado hasta ahora) y Barcelona-Cataluña (10°). El propio Colapinto destacó su felicidad por la actuación de la selección: “Obviamente, contento con cómo están jugando, les está yendo muy bien así que feliz. Ojalá que sigamos así y la siga rompiendo Leo”, en referencia al rendimiento de Lionel Messi que acumula seis goles en solo 3 partidos disputados.

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El arribo de Colapinto al Red Bull Ring (@AlpineF1Team)

La previa al Gran Premio de Austria representa un nuevo reto para el bonaerense. El circuito Red Bull Ring recibe a la parrilla con temperaturas que superan los 35°C en el ambiente y los 43°C sobre el asfalto (95°F y 109°F, respectivamente), condiciones que Colapinto calificó como exigentes, obligando a los pilotos a utilizar chalecos refrigerantes antes de subirse a los autos. La sesión de clasificación resultó compleja: un error en las primeras curvas de la Q2 dejó al argentino de Alpine sin posibilidad de avanzar, por lo que largó desde la 16° posición.

A pesar de esa desventaja, el piloto argentino se mostró confiado en su ritmo en tandas largas y apostó por una estrategia sólida con neumáticos medios para recuperar posiciones. La escudería francesa valoró la capacidad de Colapinto para adaptarse a condiciones cambiantes y su agresividad en las maniobras de sobrepaso, factores que han sido determinantes en las carreras anteriores.

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La selección argentina, en tanto, continúa avanzando a paso firme tras lograr el puntaje perfecto en la fase de grupos. Ahora, su siguente rival será Cabo Verde por los dieciseisavos en Miami. El conjunto africano, pese a ser de menor jerarquía, sorprendió en su participación tras igualar con España y Uruguay en la primera ronda.