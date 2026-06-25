El hilarante cruce “a las piñas” de Dibu Martínez con sus compañeros tras fallar en un ejercicio de la Selección: “Ayudame un poco”

El arquero quedó en el centro de la ronda de chistes durante la sesión, por lo que intentó defenderse entre golpes en Kansas City

La selección argentina se encuentra en plena concentración en Kansas City, y el entrenamiento del miércoles dejó a la vista el clima distendido que reina en el plantel tras sellar su pase a los 16avos de final y asegurarse el primer puesto del Grupo J en el Mundial.

En el centro de la escena apareció Emiliano Martínez, arquero titular y figura indiscutida bajo los tres palos. No solo se destaca por su capacidad para mantener la valla invicta, sino también por su personalidad dentro del equipo. Esta vez, el Dibu fue protagonista de un momento de camaradería que arrancó carcajadas entre sus compañeros y los periodistas presentes.

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Durante la práctica, el grupo estaba cumpliendo un ejercicio que consistía en mantener la pelota en el aire. El turno de Martínez terminó con la pelota en el suelo, lo que fue la excusa perfecta para que Alexis Mac Allister, Nico González y Marcos Senesi, entre otros, lo rodearan en tono de broma.

El posteo de Dibu Martínez a Gerónimo Rulli: "Ayúdame un poco" (@emi_martinez26)

Los jugadores lo molestaron a modo de broma con golpes suaves, a lo que Dibu respondió riéndose y “parándose de manos” en defensa. La reacción del arquero reflejó su carácter competitivo: no le gusta perder ni ser blanco de las bromas de sus compañeros. Cuando la escena parecía llegar a su fin, Lautaro Martínez se sumó y le dio un cachetazo en la frente. El arquero, lejos de quedarse quieto, respondió con un puñetazo en la espalda del delantero.

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Quienes seguían el entrenamiento desde la prensa pudieron ver de cerca la escena, que se transformó en una postal del buen ánimo que atraviesa el plantel. “Ayúdame un poco”, escribió Martínez en redes sociales, al compartir una imagen de ese instante y etiquetar a Gerónimo Rulli, otro de los arqueros de la Selección. Desde su cuenta, el arquero del Olympique de Marsella reposteo la historia y le contestó: “Llegué tarde hermano, explotaste”, sumando emojis de risa.

La respuesta de Gero Rulli: "Llegué tarde hermano, explotaste" (@gerorulli)

El episodio fue solo un paréntesis en la preparación para el próximo compromiso. La selección argentina ajusta detalles para el partido que disputará este sábado contra Jordania, previsto para las 23:00 (hora argentina). El equipo de Lionel Scaloni ya tiene asegurado su lugar en la siguiente instancia, tras haber superado a Argelia y Austria en los primeros dos encuentros del grupo.

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La escena con Dibu Martínez muestra el grado de unión y confianza dentro del grupo. Más allá de la competencia, los futbolistas encuentran espacio para distenderse y fortalecer los lazos que los unen, incluso en medio de la exigencia y la presión de un Mundial. Además, el entrenamiento tuvo una jornada especial marcada por el cumpleaños número 39 de Lionel Messi, quien compartió el festejo junto a sus compañeros y a los cocineros de la delegación, también agasajados por sus aniversarios.

La selección argentina se entrena en la antesala al compromiso ante Jordania este sábado

En el plano deportivo, todas las miradas apuntan al posible once inicial que se medirá ante Jordania en el Dallas Stadium el sábado. Se trata de un encuentro que servirá para completar el fixture. La Scaloneta espera rival: será el segundo del Grupo H, que lidera España y tiene como escolta a Uruguay. Más atrás, aparecen Cabo Verde y Arabia Saudita.

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