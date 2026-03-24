Fernando Gago fue presentado como técnico de la Universidad de Chile: “Vamos a afrontar todos los partidos como si fueran finales”

El entrenador argentino fue presentado en el elenco trasandino

Fernando Gago fue presentado formalmente como nuevo entrenador de Universidad de Chile este lunes en el Centro Deportivo Azul. El exdirector técnico de Boca Juniors y Racing Club asume el desafío de revitalizar al equipo tras la salida de Francisco Meneghini, con el objetivo de instaurar una identidad de juego competitiva y ofensiva que permita a la institución volver a pelear entre los primeros puestos de la liga chilena.

En su primer contacto oficial con la prensa local, Gago, de 38 años, destacó que el acuerdo con el elenco chileno se concretó de manera ágil. “Fueron fáciles las negociaciones para decidirme por tomar este proyecto. Estoy entusiasmado, queriendo que el equipo juegue como quiero yo. Estoy con mucha ilusión y muchas ganas de que el jugador tenga un nivel de competencia constante en cada partido”, manifestó el flamante entrenador.

Con la llegada de Gago, U de Chile apuesta no solo por un recambio en el banco, sino también por un liderazgo que plantea exigencias elevadas en materia física y táctica desde el primer día.

Gago fue presentado en la U de Chile(X; @udechile)

El propio entrenador detalló: "Trataremos de ser un equipo competitivo, protagonista, que quiera ganar todos los partidos y que dé la sensación de ir a buscar el resultado. De la parte física trato que mis equipos tengan un nivel alto de entrenamiento, de llegar lo mejor posible a cada partido, de tener un rendimiento que se sostenga durante los 90 minutos. Todos los partidos los vamos a afrontar como si fuera el último, como si fuera una final, ya que es la forma de tratar de lograr los objetivos".

El nuevo director técnico dedicó parte de su conferencia a explicar la relevancia que otorga al trabajo con fútbol formativo. “A mí el fútbol joven me interesa muchísimo. Me gusta mucho el proceso de los jóvenes, porque es algo muy lindo de tratar que entienda que será su profesión durante toda su vida”, explicó Gago ante los periodistas presentes en el CDA. Para el entrenador, acompañar el desarrollo de jugadores formados en el club y verlos arribar a la selección nacional o transferidos a otras instituciones es “lo más lindo del proceso en los jóvenes”.

Gago dirgió a Boca, Racing y Aldosivi en Argentina (X; @udechile)

Con relación al grupo que se encontró al llegar a Santiago de Chile, Gago precisó: "El análisis del plantel lo hicimos previo a venir, y creo que hay un plantel con grandes características para lograr objetivos. Obviamente en estos tres días y después de un partido con los días de recuperación, el trabajo fue muy poco del lado físico, pero sí se hizo más de lo que se tenía que hacer por una cuestión lógica, porque necesito que empiecen a agarrar tres o cuatro conceptos que quiero para el próximo partido".

"Al hincha quiero decirle que lo necesitamos, que confíe y que esté con nosotros. De mi lado voy a intentar que se sienta orgulloso, que se sienta con ganas de venir al campo a ver al equipo, y ese sentimiento del hincha es impagable. Vamos a intentar ir por el resultado desde un trabajo y a partir de eso tratar de lograr que se sienta identificado con el equipo", sostuvo el joven estratega.

La carrera de Gago como director técnico muestra ciclos caracterizados por altas expectativas y resoluciones prematuras. Asumió el mando de Boca a finales de 2024 y dirigió 31 partidos, con un balance de 18 victorias, seis empates y siete derrotas. La eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima y la derrota en el Superclásico ante River Plate precipitaron su alejamiento del club argentino antes de completar una temporada.

Su paso anterior por Chivas de Guadalajara se extendió entre 2023 y 2024, donde dirigió 38 partidos, sumando diecisiete victorias, 11 empates y 10 derrotas. Consiguió la clasificación directa a la Liguilla del Clausura y alcanzó las semifinales, aunque terminó desvinculándose del club mexicano en medio de rumores por su inminente contratación en Boca, algo que se confirmó días después.

Los únicos títulos de Gago como entrenador corresponden a su ciclo en Racing durante 2022, donde obtuvo el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, tras haber iniciado su camino técnico en Aldosivi.