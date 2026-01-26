La historia detrás de la medallista alemana que compitió con la camiseta de Boca: su conexión con Argentina, Maradona y las empanadas

La medallista de plata alemana Annika Morgan realizó piruetas en el aire con la camiseta de Boca

La medallista de plata alemana Annika Morgan, reconocida por su desempeño en los X Games de Invierno Aspen 2024, salió a esquiar con una indumentaria que no pasó desapercibida. La deportista sorprendió al público con una camiseta de Boca Juniors del año 2000. El gesto de Morgan se viralizó por parte de los hinchas xeneizes, que compartieron el video mientras ella realizaba su actividad sobre la tabla en el aire.

La snowboarder Annika Morgan, nacida en Garmisch-Partenkirchen el 12 de febrero de 2002, se consolidó como una de las figuras emergentes de Alemania en deportes de invierno. Su especialidad abarca las pruebas de big air y slopestyle, categorías en las que obtuvo reconocimientos internacionales. En 2024, alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al obtener la medalla de plata en los X Games de Invierno Aspen.

Annika Morgan compartió en redes un vídeo con la camiseta de Maradona

Con más de 25 mil seguidores en sus redes sociales, la atleta comparte habitualmente su pasión por el snowboard y por la cultura argentina. En una de sus publicaciones más comentadas, se la puede ver esquiando con una camiseta de Diego Maradona.

La propia Morgan explicó el origen de su vínculo con Argentina, en diálogo con Infobae: “Mi novio es argentino, así que me enseñó mucho sobre la cultura futbolística en Argentina. Ya sabía que los argentinos eran muy apasionados por el fútbol, pero después de que mi novio me contara muchas más cosas me sentí muy orgullosa de llevar la camiseta de Maradona”.

La deportista reveló incluso que esa prenda tiene un valor especial para ella: “Mi novio me regaló esa camiseta por mi cumpleaños hace dos años. Así que pensé que los X Games serían la plataforma perfecta para mostrar al mundo la pasión argentina por el fútbol”. Con relación a su video reciente con la casaca de Boca Juniors contó que surgió a través de su entorno cercano: “La camiseta del Boca me la regalaron los amigos de mi novio cuando estuve en Argentina. Fue un regalo muy bonito. Y me dijeron que Boca es el equipo al que hay que animar en Argentina”.

Annika Morgan compartió imágenes de su visita en Argentina

Annika también compartió las sensaciones durante su estadía en el país: “He estado en Argentina dos veces hasta ahora y me encanta. La gente es increíblemente amable y generosa. Me encanta la cultura argentina, los paisajes, la música y, por supuesto, la comida”. En su recorrido aprovechó para esquiar junto a un grupo de amigos y publicó las imágenes en sus redes sociales, además incluyó una visita a Chile.

Aunque la fascinación de la deportista por Argentina no se limita al fútbol, confesó que plato típico argentino conquistó su paladar y hoy en día extraña: “Soy fanática de las empanadas. Cuando estuve allí, comíamos empanadas casi todos los días. Así que diría que las empanadas son lo que más me gusta de Argentina. Echo mucho de menos comerlas”, comentó entre risas. Pese a no haber visitado La Bombonera, Morgan compartió su deseo de vivir la experiencia de ver un partido en la cancha: “Y, aunque no tuve la oportunidad de ir al estadio, me encantaría ir algún día, porque creo que el ambiente debe de ser increíble allí durante un partido”.

Annika lista para esquiar en suelo argentino

La historia de Annika con el snowboard nació en su infancia, inspirada por su entorno familiar. La atleta inició su camino en el deporte a los 7 años motivada por su hermano, quien también competía y eso despertó su interés por practicar la actividad, aunque ella confiesa que no lo practica, sino que va a esquiar. Su principal objetivo es divertirse al máximo porque “cuando te diviertes, aprendes más trucos”, describió la snowboarder.

El salto de Annika Morgan a la selección alemana llegó a los 15 años y representó un avance decisivo en su trayectoria. La propia deportista recuerda: “Empecé a formar parte de la selección alemana y desde entonces sigo formando parte de ella. Antes de eso, estaba sola y mis padres me permitían practicar snowboard en los mejores lugares”.

Annika en la competencia LAAX OPEN 2025

A lo largo de su carrera, Morgan sumó experiencias en los torneos más exigentes del circuito. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 ocupó el octavo puesto en slopestyle y el décimo en big air, mientras que ya había logrado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 2020 en big air. Su desempeño en la FIS Snowboard World Cup incluye varios podios, con segundos lugares en slopestyle y posiciones competitivas en big air. Durante la temporada 2024/25, se mantuvo dentro del top 10 global en su especialidad.

Para Annika, el snowboard trasciende la competencia y se convierte en un espacio de creatividad y libertad. La deportista alemana expresó: “Me encanta ser creativa y simplemente estar en el aire me hace sentir genial. Especialmente cuando hago trucos. Es un deporte en el que puedes sentirte libre. Aunque solo sea bajando por las pistas de una estación. Y el snowboard ofrece muchas oportunidades. No hace falta limitarse a las competiciones. También puedo decidir grabar proyectos y practicar splitboarding”. Así lo describió Morgan: “Me encanta estar en la naturaleza”.

Annika disputará los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La temporada más reciente planteó un reto inesperado para Morgan debido a que sufrió una lesión en una mano, lo que demoró su inicio competitivo. Tras recuperarse, regresó con fuerza y logró el sexto puesto en slopestyle en los LAAX OPEN 2026, y aseguró así su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 que comenzarán el 6 de febrero. “Estaré en Italia dentro de una semana para los Juegos Olímpicos. ¡Estoy muy emocionada!”, adelantó la atleta y compartió el entusiasmo con el que afronta su próximo gran desafío.