La furia de Adriano tras sufrir una estafa familiar: “Más vale que lo devuelvas porque voy por ti como un loco”

Adriano amenazó a unos delincuentes que estafaron a su madre

La familia de Adriano Leite Ribeiro, ex futbolista brasileño de renombre internacional, enfrenta una situación que ha generado impacto en las redes sociales. El propio Adriano denunció que su madre fue víctima de un fraude a través de una aplicación de mensajería, hecho que él mismo relató en un video difundido públicamente a través de una storie de Instagram. Según explicó, la mujer transfirió más de R$ 15.000 (aproximadamente USD 3.000) a delincuentes que simularon ser su hijo utilizando técnicas de suplantación de identidad.

El incidente ocurrió cuando Rosilda Ribeiro, madre del ex delantero, recibió mensajes desde un número desconocido que imitaba la identidad de su hijo. Creyendo que se trataba realmente de Adriano, la mujer realizó la transferencia solicitada, sin sospechar que era víctima de un engaño. De acuerdo con un reporte de UOL Sporte, los estafadores emplearon inteligencia artificial para lograr una comunicación convincente y aumentar la credibilidad de la estafa.

En el video difundido en sus redes sociales, Adriano Imperador expresó su indignación por el episodio y lanzó una advertencia al responsable del fraude. “Estoy aquí para advertirles sobre algo muy grave. Mi madre acaba de depositar 15.000 y pico reales en una cuenta de alguien que se hizo pasar por mí. ¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega”, manifestó el exgoleador. El ex atacante reiteró que nunca cambió su número telefónico, desmintiendo la versión utilizada por el estafador para engañar a su madre.

Adriano le envió un mensaje a los delincuentes

En su mensaje, Adriano exigió la devolución del dinero y dirigió amenazas directas al autor del delito: “Que ese sinvergüenza me lo devuelva. Voy por ti. No te metas con madres, ni abuelas, ni familia. Si no lo devuelves, ya verás si no averiguo quién eres. Habla Adriano. Cuando te metes con la familia, las cosas son diferentes, entonces verás al diablo bajar a la tierra”. La grabación y la denuncia pública también incluyeron una advertencia a los seguidores del ex jugador, a quienes pidió precaución frente a este tipo de engaños. “Chicos, tengan cuidado, hay muchos sinvergüenzas por ahí. Les doy 24 horas para devolverlo", remarcó el ex delantero.

Hasta el momento, no se ha hecho pública información sobre la identidad de los estafadores ni se conoce si el incidente fue notificado a las autoridades. De acuerdo con la información disponible, el dinero no ha sido reembolsado a la familia hasta el momento.

Adriano Leite Ribeiro, conocido como Adriano, tuvo una carrera destacada en el fútbol tanto en Brasil como en Europa. Comenzó su trayectoria profesional en el Flamengo y más tarde se consolidó en equipos como el Inter de Milán, donde ganó múltiples títulos y se convirtió en referente. Con la selección brasileña, disputó 48 partidos y anotó 27 goles, siendo campeón de la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005. Su potencia física y capacidad goleadora le valieron reconocimiento internacional, aunque su carrera también estuvo marcada por episodios personales complejos.

El episodio de estafa sufrido por la madre del ex jugador ha generado muestras de apoyo de aficionados. El ex delantero se mantiene activo en redes sociales, donde utiliza su visibilidad para advertir sobre este tipo de delitos y reclamar justicia para su familia.