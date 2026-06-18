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Selección de Uzbekistán sorprendió al camarógrafo que acabó golpeado en el partido ante Colombia

Durante una disputa de balón entre Luis Díaz y Abdukodir Khusanov, el uzbeko se llevó por delante al encargado de grabar a pie de campo, que acabó en el suelo tras el impacto

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Luis Díaz y Abdukodir Khusanov disputaban un balón al borde del área y el defensa de Uzbekistán se llevó por delante a un camarógrafo que debió ser atendido luego del golpe - crédito DIrecTV Sports

Colombia y Uzbekistán fueron las selecciones encargadas de cerrar la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el estadio Ciudad de México y ante más de 80.000 espectadores, los combinados protagonizaron un encuentro intenso en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron problemas para acomodarse en los minutos iniciales, producto de la falta de profundidad mostrada por el plantel, ante un marcaje estricto de los uzbekos, pero también por el ritmo de juego lento y predecible visto en los primeros compases.

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Luego del cooling break, Colombia comenzó a ser más incisiva y empezó a ver más actividad por la banda izquierda con Jhon Arias y Luis Díaz como protagonistas, obligando a que Uzbekistán intentara responder al límite, lo que propició una situación de juego fuera de lo común.

Una disputa de balón entre Luis Díaz y Abdukodir Khusanov propició el golpe del uzbeko contra el camarógrafo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Una disputa de balón entre Luis Díaz y Abdukodir Khusanov propició el golpe del uzbeko contra el camarógrafo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Cuando se disputaba el minuto 33, Luis Díaz y Abdukodir Khusanov se enfrentaron en un duelo de velocidad, intentando hacerse con el balón suelto cerca de la línea de banda. El uzbeko al servicio del Manchester City se lanzó con fuerza para intentar detener a Díaz, provocando no solo una falta, sino que producto del impulso que llevaba chocó de lleno contra un operador de cámara ubicado en el borde del campo.

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En la transmisión a nivel internacional se hizo evidente que Khusanov le hizo perder el equilibrio al camarógrafo, cayendo de manera brusca mientras la imagen se perdía en ese sector.

El golpe obligó a detener brevemente el juego mientras el personal médico, incluido un médico de la FIFA, atendía al camarógrafo lesionado. Una vez Khusanov se reincorporó, el árbitro inglés Anthony Taylor le sacó una tarjeta amarilla por fuerza desmedida.

Por la acción de fuerza desmedida, el árbitro Anthony Taylor sacó tarjeta amarilla a Khusanov - crédito Henry Romero/REUTERS
Por la acción de fuerza desmedida, el árbitro Anthony Taylor sacó tarjeta amarilla a Khusanov - crédito Henry Romero/REUTERS

Las imágenes del choque se propagaron con rapidez en redes sociales y se convirtieron en uno de los momentos más comentados del torneo hasta ahora. Numerosos aficionados expresaron solidaridad con el camarógrafo —del que no trascendió su nombre— y señalaron los riesgos que asumen los equipos de transmisión al trabajar tan cerca del terreno de juego durante partidos de alta intensidad.

Otros, por su parte, se tomaron con humor la situación a través de memes que exageraron lo ocurrido apelando a todo tipo de referencias de la cultura popular.

Las reacciones de los colombianos en redes sociales durante y después de la victoria ante Uzbekistán por 3-1 - crédito redes sociales/X
Las reacciones de las redes sociales ante el golpe al camarógrafo no se hicieron esperar - crédito @nacional_memes/X

Al día siguiente del partido, la Asociación de Fútbol de Uzbekistán informó a través de sus redes sociales que algunos de sus representantes visitaron al camarógrafo para verificar su estado, y le entregaron un obsequio como manera de compensar el agravio: una camiseta firmada por Khusanov.

“El defensor también transmitió sus sinceros deseos de una pronta recuperación y envió sus saludos al operador”, añadió la publicación en redes sociales, igualmente difundida por el propio Khusanov en sus historias de Instagram. Tanto el jugador como el camarógrafo afectado aparecieron posando con la camiseta.

Representantes de la delegación de Uzbekistán le hicieron llegar una camiseta firmada por Khusanov como disculpa tras el golpe que recibió en medio del partido - crédito @uzbekistanfa/Instagram
Representantes de la delegación de Uzbekistán le hicieron llegar una camiseta firmada por Khusanov como disculpa tras el golpe que recibió en medio del partido - crédito @uzbekistanfa/Instagram

Lo que sigue para Colombia y Uzbekistán

Para la Tricolor, los tres puntos sumados en Ciudad de México la ubican de manera transitoria como líder del grupo K. El próximo partido en Guadalajara ante República Democrática del Congo será decisivo para la clasificación, pues una victoria le daría el cupo directo a los cafeteros a la segunda ronda del Mundial.

En el caso de los Lobos Blancos, la derrota en su primera aparición en la Copa del Mundo los deja en una situación complicada para su próximo partido, en Houston, donde tendrán que verse las caras ante una Portugal necesitada de la victoria, luego de su empate 1-1 ante Congo Democrático en el primer partido. Otra derrota para los dirigidos por Fabio Cannavaro representaría el final anticipado de la aventura de Uzbekistán en el certamen, mientras que cualquier otro resultado les daría un respiro antes de la última fecha.

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