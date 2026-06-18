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México y sus segundos partidos en Mundiales: el récord que buscará Javier Aguirre ante Corea

El Tricolor buscará ligar su segunda victoria en este Mundial 2026 en la cancha del Estadio Guadalajara

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Dos hombres en un campo verde. Uno de camisa azul claro y corbata rosa señala con el dedo. El otro viste camiseta de fútbol verde y pantalón blanco.
México y sus segundos partidos en Mundiales: el récord que buscará Javier Aguirre ante Corea (Imagen Ilustrativa Infobae)

México se enfrenta a Corea del Sur en la búsqueda del liderato del Grupo A del Mundial 2026. Tras la victoria ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, Javier Aguirre buscará mantener una racha importante para el Tricolor, en especial porque este jueves 18 de junio tiene amplias posibilidades de asegurar su pase a la dieciseisavos.

Además de la relevancia que tiene este partido para los dirigidos por el Vasco Aguirre, históricamente los segundos juegos mundialistas tienen una carga importante para el combinado nacional, ya que siempre se llega al tercer juego con la presión de buscar la clasificación a la ronda eliminatoria.

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Sin embargo, este Mundial 2026 presenta un panorama distinto y que podría favorecer al Tricolor. Entre México 1986 y Rusia 2018, el Tri encadenó una racha de siete Copas del Mundo sin perder el segundo partido, pero la derrota ante Argentina en Qatar 2022 rompió esa tendencia positiva. Ahora, ante Corea se presenta el escenario ideal para que la selección evite complicaciones en el último juego ante Chequia.

Ahora, ante Corea se presenta el escenario ideal para que la selección evite complicaciones en el último juego ante Chequia. ( REUTERS/Henry Romero)
Ahora, ante Corea se presenta el escenario ideal para que la selección evite complicaciones en el último juego ante Chequia. ( REUTERS/Henry Romero)

¿Cuántas veces se ha clasificado México desde el segundo partido de un Mundial?

La Selección Mexicana solo ha asegurado su clasificación matemática a octavos de final desde el segundo partido de fase de grupos en dos ocasiones, en toda su historia mundialista, solo dos veces ha celebrado su pase desde el segundo partido, casi siempre ha necesitado del resultado del tercer partido o de otros equipos para confirmar su clasificación. Cabe recordar que en Qatar 2022 no pasó la fase de grupos.

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Fue en Corea - Japón 2002 cuando México aseguró el liderato en sus dos primeros partidos; primero venció a Croacia 1 - 0 con un penal de Cuauhtémoc Blanco, y en su segundo encuentro derrotó 2 - 1 a Ecuador con actuaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado. Estos resultados le permitió llegar a 6 puntos desde la segunda fecha y en su tercer encuentro no tuvo que preocuparse por las combinaciones matemáticas, coronó su pase con un empate 1 - 1 ante Italia.

La Selección Mexicana solo ha asegurado su clasificación matemática a octavos de final desde el segundo partido de fase de grupos en dos ocasiones REUTERS/David Gray
La Selección Mexicana solo ha asegurado su clasificación matemática a octavos de final desde el segundo partido de fase de grupos en dos ocasiones REUTERS/David Gray

Este escenario no se repitió, pero en Rusia 2018 ocurrió una situación similar. Luego de vencer 1 - 0 a Alemania con la anotación de Hirving Chucky Lozano, derrotaron 2 - 1 a Corea del Sur —mismo rival en este Mundial 2026—, aunque sumó seis puntos, la diferencia de goles y su derrota ante Suecia 0 - 3 lo ubicó en el segundo lugar de la tabla, y fue hasta el tercer partido que aseguró su pase dependiendo de las otras combinaciones.

En otros torneos, como 1970, 1986, 1994, 2010 o 2014, México llegó al tercer partido aún dependiendo de sus propios resultados o de otros equipos para asegurar su pase.

La racha más larga de México sin perder el segundo partido de un Mundial

El balance histórico de México en sus segundos partidos de Copas del Mundo muestra una tendencia irregular, con más resultados negativos que positivos, aunque con rachas importantes sin derrota entre 1986 y 2018.

México vs Estados Unidos octavos de final 2002 - mundial corea/japon 2002
En Corea - Japón 2002 México aseguró su pase a octavos desde el segundo juego (Archivo)
  • México 1986: México 1-1 Paraguay
  • Estados Unidos 1994: México 2-1 Irlanda
  • Francia 1998: México 2-2 Bélgica
  • Corea-Japón 2002: México 2-1 Ecuador
  • Alemania 2006: México 0-0 Angola
  • Sudáfrica 2010: México 2-0 Francia
  • Brasil 2014: México 0-0 Brasil
  • Rusia 2018: México 2-1 Corea del Sur
  • Qatar 2022: México 0-2 Argentina

En total, el panorama en segundos partidos mundialistas es de cinco victorias, cinco empates y siete derrotas, con 19 goles a favor y 28 en contra hasta la Copa del Mundo 2022. Entre 1986 y 2018, México encadenó una racha de siete Copas del Mundo sin perder el segundo partido, pero la derrota ante Argentina en Qatar 2022 rompió esa tendencia positiva.

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