Una figura de Brasil sorprendió al explicar cuál es la principal diferencia de Argentina y Francia con la Verdeamarela

Danilo explicó cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina en la Copa del Mundo

Danilo reconoció que Brasil no tiene la madurez que sí poseen Argentina y Francia, pero aclaró que eso no descarta al equipo de Carlo Ancelotti de pelear por el título en el Mundial 2026.

El defensor del Flamengo habló con claridad en la conferencia de prensa previa al partido ante Haití, previsto para el viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Sus palabras abrieron un debate sobre el estado real de la Selección Brasileña, que llega al segundo partido del Grupo C con apenas un punto tras el empate 1-1 ante Marruecos.

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“Tenemos que ser claros: no tenemos la madurez que Francia o Argentina tienen hoy como equipo“, dijo el zaguero de 34 años. La frase no fue una rendición, sino un diagnóstico. Danilo fue enfático en que esa diferencia no implica una limitación insalvable: “Lo que no quiere decir que no podamos hacer un buen papel, ganar y llegar lejos”.

Para el experimentado defensor, esa brecha se traduce en términos tácticos concretos. En la rueda de prensa celebrada en Filadelfia, explicó que el camino de Brasil en el torneo pasa por aceptar condicionantes que otros equipos no necesitan asumir: “Tal vez quedarnos un poco más atrás, tal vez no presionar tanto, tal vez aceptar en algún momento que la posesión del balón y el dominio del partido pueden ser del adversario. Para mí, eso es madurez, es saber afrontar esos momentos”.

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Danilo reconoció que Brasil no tiene la madurez de Argentina ni Francia, pero confió en que el equipo puede llegar lejos en el Mundial (Reuters/Caean Couto)

El debut ante Marruecos dejó una imagen que el propio Danilo reconoció como preocupante. “Asustó, porque existía expectativa en hacer un juego grande, de dominio, presión. Cuando las cosas no salen, no es fácil de digerir”, admitió ante la prensa. El análisis fue más allá de lo anímico: “Estábamos desequilibrados tácticamente y mentalmente”.

En esa misma línea, señaló que la falta de una identidad colectiva consolidada alimenta la ansiedad del equipo en momentos de adversidad: “Cuando tienes algo cohesionado, te aferras a ello cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es algo que no hemos podido construir”.

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La dificultad de armar un bloque en pocas semanas fue otro de los temas que abordó. Ancelotti lleva apenas tres semanas al frente del combinado verdeamarelo, y Danilo reconoció las limitaciones que eso impone. “Esto nos obliga a dejar de lado las convicciones de nuestros clubes y adoptar la filosofía que queremos para la Selección Nacional. Cada jugador trabaja de forma diferente en su club, presiona de una manera, marca de otra... Cuando se junta todo eso, no es fácil llegar a un producto final coherente”, explicó.

Pese al arranque gris, el defensor no perdió la perspectiva ofensiva. “Tenemos a Raphinha, Vini, Endrick, Rayan... Cuando surja la oportunidad, tenemos gente que marque. Sufriremos, sí, pero cuando llegue el momento de marcar, meteremos el balón en la red”, afirmó. Esa convicción se apoya en un plantel con recursos individuales que, según Danilo, pueden marcar diferencias puntuales incluso sin el dominio del juego.

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Neymar permanece lesionado, su sola presencia en cancha, según Danilo, puede desequilibrar por completo la preparación del rival (Reuters/Caean Couto)

Uno de esos recursos es Endrick, la figura más esperada que no sumó minutos ante Marruecos. El atacante calentó durante toda la segunda parte, pero Ancelotti optó por dar entrada a Danilo Santos para equilibrar el mediocampo. La decisión fue ampliamente cuestionada en Brasil.

En la conferencia, el zaguero salió al cruce de las especulaciones y pidió bajar la temperatura. “Es otro tema con el que fantaseamos mucho”, dijo, en referencia al debate sobre la titularidad del joven delantero. Y agregó: “Endrick es una joya del fútbol brasileño, un jugador potente, decisivo, una estrella”. Sobre su rol en el torneo, fue directo: “Será muy importante para nosotros”.

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Danilo también abordó la situación de Neymar, cuya lesión lo tiene al margen del torneo. Lejos de especular, el defensor del Flamengo analizó el impacto concreto que tendría su presencia en el campo. “Si tú tienes un jugador como Neymar que juega por tu banda, tienes más tensión y encima pides siempre ayuda. Solo con estar en la cancha, puede desequilibrar todo lo que ha preparado el rival”, explicó.

El próximo examen de Brasil llega el viernes ante Haití, último del Grupo C con cero puntos tras caer 1-0 ante Escocia. Danilo pidió no subestimar al rival y recordó el empate 0-0 de Cabo Verde ante España como advertencia. “¿Hablar de golear a Haití? Sería una locura”, cerró.

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