Deportes

Qué edad tenían los jugadores de la selección argentina cuando Messi hizo su debut en el Mundial

El capitán está disputando su sexta Copa del Mundo con casi 39 años y varios de sus actuales compañeros ni siquiera habían comenzado a jugar al fútbol

Guardar
Google icon
Caricatura de Messi con camiseta argentina, llevando de la mano a cinco jugadores argentinos infantiles (Lautaro, Dibu, Julián, Paredes, De Paul) en un campo de fútbol.
Lionel Messi debutó en el Mundial de Alemania 2006 a los 18 años. Sus compañeros de la Selección no habían debutado como profesionales en aquel tiempo (Infobae - VisualesIA ScribNews)

Lionel Messi está muy cerca de cumplir 39 años (lo hará el próximo 24 de junio), pero parece que la edad no le pesa al astro argentino, que ayer brilló una vez más dentro de la cancha y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales (junto con Miroslav Klose) con su hat-trick ante Argelia en el 3-0 de la Selección en su estreno en la Copa del Mundo 2026.

El ídolo rosarino está disputando en Estados Unidos su sexto Mundial, que lo convierten hasta el momento en el futbolista que más certámenes de FIFA disputó en la actualidad. Cabe destacar que Cristiano Ronaldo podría alcanzar dicha cifra si logra jugar algún minuto ante Congo con la selección de Portugal. Además, el arquero mexicano Guillermo Ochoa también se encuentra en la lista de privilegiados, aunque solamente estuvo en cancha en tres Copas del Mundo.

PUBLICIDAD

Para dimensionar el espectacular presente que atraviesa Messi con la Albiceleste y la vigencia que tiene el líder aún con el paso del tiempo, cabe repasar la edad que tenían sus actuales compañeros el día del debut de Lionel con la camiseta argentina en el Mundial 2006 que se disputó en Alemania.

El 16/6/2006, Lionel Messi marcó su primer gol en un Mundial. Fue ante Serbia y Montenegro por la segunda fecha de la fase de grupos. La Pulga definió cruzado ante la salida del arquero luego de ser asistido por Carlos Tevez
El 16/6/2006, Lionel Messi marcó su primer gol en un Mundial. Fue ante Serbia y Montenegro por la segunda fecha de la fase de grupos. La Pulga definió cruzado ante la salida del arquero luego de ser asistido por Carlos Tevez

Aquel 16 de junio de 2006, en Gelsenkirchen, el jugador del Barcelona tenía 18 años y 357 días cuando José Pekerman lo mandó al campo de juego en reemplazo de Maximiliano Rodríguez a los 74 minutos en el duelo de fase de grupos ante Serbia y Montenegro, que terminó 6-0. Incluso, La Pulga marcaría su primer gol a los 88′ luego de una asistencia de Carlos Tevez.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, Nicolás Otamendi, el jugador más veterano junto con Messi, en ese entonces había cumplido 18 años y se encontraba jugando en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield. Además, hay otro caso curioso: Lionel Scaloni, actual entrenador de Leo, era su compañero de equipo en Alemania 2006 y tenía 28 años.

Otro de los campeones del mundo que compartieron el Mundial de Qatar con Messi, como por ejemplo Emiliano Dibu Martínez, en ese momento especial para Leo tenía 13 años y se encontraba en las divisiones menores del club Kimberley de Mar del Plata. Luego vendrían todos sus éxitos como arquero. Rodrigo De Paul, por su parte, tenía 12 años y Leandro Paredes, 11 y Giovanni Lo Celso, 10. El resto no había llegado al doble dígito: Lautaro Martínez (8), Alexis Mac Allister (7), Julián Álvarez (6) y Enzo Fernández (5). Mientras que Valentín Barco y Nico Paz apenas tenían un año de vida.

Pekerman Messi 2006
Lionel Messi en un entrenamiento de la selección argentina en el Mundial de Alemania 2006

Cuántos años tenían los jugadores de la selección argentina el día en el que Messi debutó en el Mundial de Alemania 2006

  • Nicolás Otamendi: 18 años.
  • Gerónimo Rulli: 14 años.
  • Emiliano Dibu Martínez: 13 años.
  • Nicolás Tagliafico: 13 años.
  • Juan Musso: 12 años.
  • Rodrigo De Paul: 12 años.
  • Leandro Paredes: 11 años.
  • Giovani Lo Celso: 10 años.
  • Gonzalo Montiel: 9 años.
  • Marcos Senesi: 9 años.
  • Nahuel Molina: 8 años.
  • Cristian Cuti Romero: 8 años.
  • Lisandro Martínez: 8 años.
  • Lautaro Martínez: 8 años.
  • Nicolás González: 8 años.
  • Facundo Medina: 7 años.
  • Alexis Mac Allister: 7 años.
  • Exequiel Palacios: 7 años.
  • Julián Álvarez: 6 años.
  • Enzo Fernández: 5 años.
  • Thiago Almada: 5 años.
  • José Manuel Flaco López: 5 años.
  • Giuliano Simeone: 3 años.
  • Valentín Barco: 1 año.
  • Nico Paz: 1 año.

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

El psicólogo deportivo Martín Finzi explicó cómo la experiencia, el trabajo grupal, la salud mental y el manejo de la presión permiten que Lionel Messi y la selección argentina compitan al máximo nivel sin perder el disfrute del juego

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Con un Cristiano Ronaldo que disputará su sexto Mundial, la selección portuguesa enfrenta al equipo africano en el NRG Stadium de Houston, en la apertura del Grupo K de la Copa del Mundo

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

El ex goleador de Brasil y el actual asesor del Milan de Italia se rindieron a los pies de Leo después de sus tres goles con la selección argentina ante Argelia

Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

La emoción de Messi es la emoción de todos y nos volvimos a ilusionar

Leo mostró una vez más su magia y compromiso con la camiseta argentina. A sus 38 años luce inoxidable y no para de romper récords

La emoción de Messi es la emoción de todos y nos volvimos a ilusionar

“Lo tenían que echar”: el insólito análisis del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo tras la brillante actuación de Messi en el Mundial

Edu Aguirre dijo que el capitán argentino estuvo “bien” luego de marcar tres goles ante Argelia, pero eligió realizar un provocador análisis: “Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado con siete penales”

“Lo tenían que echar”: el insólito análisis del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo tras la brillante actuación de Messi en el Mundial

DEPORTES

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

La emoción de Messi es la emoción de todos y nos volvimos a ilusionar

“Lo tenían que echar”: el insólito análisis del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo tras la brillante actuación de Messi en el Mundial

TELESHOW

Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

La frase de Duki sobre los gustos de las mujeres que generó polémica: “Tal vez les parece más atractivo”

Chiche Gelblung habló sin filtro de su última internación: “El tema no era perder el pie, era que perdiera la vida”

Se viralizó el sorprendente gesto que tuvo El Rubius cuando conoció a Gaspi: “Regalame un abrazo”

Lucía Galán celebró la graduación de su hija y el reencuentro con su exmarido: “Nuestro camino no ha sido fácil”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defensa y para atacar en profundidad territorio ruso

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defensa y para atacar en profundidad territorio ruso

El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

El campesino condenado a la hoguera por comparar el origen del mundo con un queso: así trabaja la microhistoria de Carlo Ginzburg

El Supremo de Brasil le pidió a Jair Bolsonaro explicaciones por un arma en su prisión domiciliaria

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”