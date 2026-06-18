“Buena suerte para Lucho. Es un gran compañero”: Harry Kane le envió mensaje a Luis Díaz por debut en el Mundial 2026

Harry Kane y Luis Díaz son compañeros en el Bayern Múnich y representan a Inglaterra y Colombia en el Mundial 2026 - crédito Michaela Stache/REUTERS

El mensaje de apoyo a Luis Díaz marcó la previa del debut de la Tricolor en el Mundial 2026, después de que Harry Kane, capitán de Inglaterra, le deseara suerte al colombiano y lo definiera como un gran compañero, en un hecho muy motivante para el cafetero.

El inglés le envió su respaldo a “Lucho” antes de la primera participación mundialista del atacante con la Selección Colombia. El delantero inglés dijo en una rueda de prensa previa al estreno de Inglaterra en el torneo: “Buena suerte para Lucho. Es un gran compañero y realmente disfruté nuestra temporada juntos”.

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Los dos atacantes compartieron en Bayern Múnich la última temporada, fueron claves para ganar la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de crear una sociedad en la cancha que también se reflejó afuera de la cancha con la confianza del uno al otro.

Luis Díaz es llamado a ser la estrella de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

El momento antes del Mundial

Kane también dijo que llega a la Copa del Mundo en una de las mejores etapas de su carrera, tanto en el plano físico como en el mental, de acuerdo con Caracol Radio.

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“Desde un punto de vista personal, esta ha sido la mejor temporada que he tenido. Físicamente me siento muy bien y también terminé la temporada de gran manera. Ganar títulos y marcar goles siempre te da confianza para afrontar retos tan importantes como una Copa del Mundo”, señaló el “Ciudadano”.

Harry Kane, al igual que Luis Díaz, terminó muy bien la temporada con el Bayern Múnich - crédito Hannah Mckay/REUTERS

El capitán inglés además subrayó el peso que tiene el torneo: “Tener la experiencia de disputar una Copa del Mundo es algo por lo que estoy muy agradecido. Viene con una gran responsabilidad, porque es el torneo más grande del mundo. Es la competición más importante que puede jugar un futbolista”.

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Kane fue protagonista en el debut inglés

Inglaterra goleó a Croacia por 4-2 en Dallas con una actuación decisiva de Harry Kane y Jude Bellingham, un resultado que refuerza el proyecto de Thomas Tuchel y coloca a los Three Lions como aspirantes al Mundial 2026, mientras deja a Luka Modric con una despedida opacada por una noche sin control ni respuestas.

La exhibición inglesa tuvo también impacto en los números individuales. Kane convirtió un penalti repetido tras la intervención del VAR y alcanzó una marca histórica como máximo anotador desde los once metros en los mundiales, además de convertirse, junto a David Beckham, en el segundo jugador inglés en marcar en tres copas diferentes.

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Croacia llegó a empatar dos veces, con tantos de Martin Baturina y Petar Sucic, pero no logró sostenerse. Marcus Rashford, junto a Jude Bellingham, cerró la goleada en el segundo tiempo y confirmó una caída croata que expuso a un equipo superado en defensa y sin claridad en la conducción.

Con Harry Kane como una de las figuras de los británicos, el conjunto de Thomas Tuchel sacó adelante un partido complejo por el nivel del rival - crédito TyC Sports

La derrota tuvo una dimensión especial por el momento de Luka Modric, que afronta su quinto Mundial, o el sexto si se considera su presencia previa en Sudáfrica 2010. Su llegada a Dallas fue como la de un debutante ilusionado, en el tramo final de una carrera marcada por el subcampeonato de Rusia 2018 y por el Balón de Oro que ganó después de aquel torneo.

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Ese cierre soñado quedó desdibujado por el desarrollo del encuentro. Modric estuvo sobrepasado, sin ideas y lejos de la influencia que convirtió a Croacia en un equipo competitivo en las grandes citas, además de que fue el responsable de la acción del penal para abrir el marcador a favor de los británicos.

La sentencia inglesa llegó apenas iniciada la segunda mitad. Bellingham encontró espacio entre Luka Vuskovic y Josko Gvardiol, avanzó solo hasta el área y definió ante Livakovic para firmar el 3-2, en una acción que dejó a Croacia ya herida de forma definitiva.

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