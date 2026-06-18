Deportes

“Buena suerte para Lucho. Es un gran compañero”: Harry Kane le envió mensaje a Luis Díaz por debut en el Mundial 2026

El capitán inglés mostró su aprecio por el colombiano antes del esperado debut mundialista la Tricolor ante Uzbekistán, mientras el goleador destacó frente a Croacia

Guardar
Google icon
Harry Kane y Luis Díaz son compañeros en el Bayern Múnich y representan a Inglaterra y Colombia en el Mundial 2026 - crédito Michaela Stache/REUTERS
Harry Kane y Luis Díaz son compañeros en el Bayern Múnich y representan a Inglaterra y Colombia en el Mundial 2026 - crédito Michaela Stache/REUTERS

El mensaje de apoyo a Luis Díaz marcó la previa del debut de la Tricolor en el Mundial 2026, después de que Harry Kane, capitán de Inglaterra, le deseara suerte al colombiano y lo definiera como un gran compañero, en un hecho muy motivante para el cafetero.

El inglés le envió su respaldo a “Lucho” antes de la primera participación mundialista del atacante con la Selección Colombia. El delantero inglés dijo en una rueda de prensa previa al estreno de Inglaterra en el torneo: “Buena suerte para Lucho. Es un gran compañero y realmente disfruté nuestra temporada juntos”.

PUBLICIDAD

Los dos atacantes compartieron en Bayern Múnich la última temporada, fueron claves para ganar la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de crear una sociedad en la cancha que también se reflejó afuera de la cancha con la confianza del uno al otro.

Luis Díaz es llamado a ser la estrella de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Luisa González/REUTERS
Luis Díaz es llamado a ser la estrella de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

El momento antes del Mundial

Kane también dijo que llega a la Copa del Mundo en una de las mejores etapas de su carrera, tanto en el plano físico como en el mental, de acuerdo con Caracol Radio.

PUBLICIDAD

“Desde un punto de vista personal, esta ha sido la mejor temporada que he tenido. Físicamente me siento muy bien y también terminé la temporada de gran manera. Ganar títulos y marcar goles siempre te da confianza para afrontar retos tan importantes como una Copa del Mundo”, señaló el “Ciudadano”.

Harry Kane, al igual que Luis Díaz, terminó muy bien la temporada con el Bayern Múnich - crédito Hannah Mckay/REUTERS
Harry Kane, al igual que Luis Díaz, terminó muy bien la temporada con el Bayern Múnich - crédito Hannah Mckay/REUTERS

El capitán inglés además subrayó el peso que tiene el torneo: “Tener la experiencia de disputar una Copa del Mundo es algo por lo que estoy muy agradecido. Viene con una gran responsabilidad, porque es el torneo más grande del mundo. Es la competición más importante que puede jugar un futbolista”.

Kane fue protagonista en el debut inglés

Inglaterra goleó a Croacia por 4-2 en Dallas con una actuación decisiva de Harry Kane y Jude Bellingham, un resultado que refuerza el proyecto de Thomas Tuchel y coloca a los Three Lions como aspirantes al Mundial 2026, mientras deja a Luka Modric con una despedida opacada por una noche sin control ni respuestas.

La exhibición inglesa tuvo también impacto en los números individuales. Kane convirtió un penalti repetido tras la intervención del VAR y alcanzó una marca histórica como máximo anotador desde los once metros en los mundiales, además de convertirse, junto a David Beckham, en el segundo jugador inglés en marcar en tres copas diferentes.

Croacia llegó a empatar dos veces, con tantos de Martin Baturina y Petar Sucic, pero no logró sostenerse. Marcus Rashford, junto a Jude Bellingham, cerró la goleada en el segundo tiempo y confirmó una caída croata que expuso a un equipo superado en defensa y sin claridad en la conducción.

Con Harry Kane como una de las figuras de los británicos, el conjunto de Thomas Tuchel sacó adelante un partido complejo por el nivel del rival - crédito TyC Sports

La derrota tuvo una dimensión especial por el momento de Luka Modric, que afronta su quinto Mundial, o el sexto si se considera su presencia previa en Sudáfrica 2010. Su llegada a Dallas fue como la de un debutante ilusionado, en el tramo final de una carrera marcada por el subcampeonato de Rusia 2018 y por el Balón de Oro que ganó después de aquel torneo.

Ese cierre soñado quedó desdibujado por el desarrollo del encuentro. Modric estuvo sobrepasado, sin ideas y lejos de la influencia que convirtió a Croacia en un equipo competitivo en las grandes citas, además de que fue el responsable de la acción del penal para abrir el marcador a favor de los británicos.

La sentencia inglesa llegó apenas iniciada la segunda mitad. Bellingham encontró espacio entre Luka Vuskovic y Josko Gvardiol, avanzó solo hasta el área y definió ante Livakovic para firmar el 3-2, en una acción que dejó a Croacia ya herida de forma definitiva.

Temas Relacionados

Mundial 2026Harry KaneLuis DíazSelección Colombia Mundial 2026Inglaterra vs CroaciaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K

En el estadio Azteca, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su primer partido tras ocho años de ausencia ante los Lobos Blancos, bajo el mando de Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K

20 futbolistas han marcado gol para la Selección Colombia en la Copa del Mundo: cinco datos de la Tricolor en el Mundial

James Rodríguez es el máximo anotador con la Selección Colombia en la Copa del Mundo, solo otros dos jugadores del actual equipo aparecen en la lista de goleadores

20 futbolistas han marcado gol para la Selección Colombia en la Copa del Mundo: cinco datos de la Tricolor en el Mundial

Cristiano Ronaldo no se rinde, pese al empate de Portugal en el Mundial 2026: “No es el comienzo que queríamos”

El capitán se enfoca en las próximas oportunidades en el grupo K, mientras sus compañeros y entrenador reflexionan sobre los desafíos a superar

Cristiano Ronaldo no se rinde, pese al empate de Portugal en el Mundial 2026: “No es el comienzo que queríamos”

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

El delantero hace parte de México porque se nacionalizó en 2023, rechazó a la Tricolor y marcó el primer gol en el Mundial 2026

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

Entrenador de la República Democrática del Congo hizo una advertencia tras el empate ante Portugal: “Es un grupo muy abierto”

Sébastien Desabre reconoció el buen trabajo de los Leopardos en Houston, aunque no dejó pasar el hecho de desaprovechar situaciones de contraataque durante el juego

Entrenador de la República Democrática del Congo hizo una advertencia tras el empate ante Portugal: “Es un grupo muy abierto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

Carlos Vives, Juanes, Fonseca y Camilo hablaron de fútbol antes del debut de la Selección Colombia

Jessica Cediel anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella a pocos días de la segunda vuelta por la Presidencia de Colombia

Shakira volvió a ser tendencia y no por uno de sus conciertos: así bailó al ritmo de salsa en un conocido bar de Los Ángeles

Andrea Valdiri le entregará un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones a sus seguidores: así pueden participar

Deportes

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K

20 futbolistas han marcado gol para la Selección Colombia en la Copa del Mundo: cinco datos de la Tricolor en el Mundial

Cristiano Ronaldo no se rinde, pese al empate de Portugal en el Mundial 2026: “No es el comienzo que queríamos”

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

Entrenador de la República Democrática del Congo hizo una advertencia tras el empate ante Portugal: “Es un grupo muy abierto”