Colombia prepara su estreno ante Uzbekistán con dudas en la nómina

La tarea de Colombia en el debut del Mundial no está fácil, ya que se enfrentará a una de las debutantes que llega con ansias de ganar en medio de una cita orbital en donde las selecciones "pequeñas" han dado varias sorpresas

¿Gustavo Puerta o Richard Ríos? Esa sería la única duda que tendría el técnico Néstor Lorenzo de la selección Colombia pensando en el debut mundialista enfrentando a la selección de Uzbekistán en el estadio Ciudad de México en el mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con las características de estos dos jugadores, se estaría inclinando la balanza hacia Puerta, entendiendo lo que le ha entregado al juego de la selección Colombia en los últimos duelos amistosos y el presente de este deportista, que está mucho más claro que el que presentó Richard Ríos en su momento y al que no lo hemos visto regresar. Yo, por lo menos, no lo he visto regresar a lo que fue la Copa América 2024.

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Ahora, ¿qué características tiene Colombia con Gustavo Puerta? Logró sociedad con James Rodríguez, con Daniel Muñoz y con Jhon Arias. Corta el juego del equipo rival en el mediocampo, ayuda también a Jefferson Lerma, que es el llamado a ser el estandarte y el líder, no solamente del mediocampo, sino también de la selección en general.

Por eso, Puerta, entendiendo la temporada que tuvo en el fútbol español y, por supuesto, lo que hizo en los últimos encuentros, se estaría ganando ese lugar en la nómina titular. Además, recordemos la presentación que hizo no solamente ante Costa Rica, cuando ingresó, sino también lo que le vimos en el juego ante Jordania en San Diego. La sociedad con James, ese primer gol que se logró, la posibilidad de tener mucha más movilidad de mitad de cancha hacia adelante, y esas son las herramientas que busca Néstor Lorenzo entendiendo el juego de Uzbekistán.

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Uzbekistán tiene una línea de cinco muy marcada y como hemos visto en esta copa del mundo, equipos muy defensivos que esperan atrás, que quieren contragolpear en algún momento Eso es lo que se esperaría de la selección de Uzbekistán.

¿Colombia cómo puede contrarrestar ese juego? Pues con pelotas rápidas, filtradas, y eso lo demostró Gustavo Puerta. Sin demeritar, por supuesto, lo que ha venido haciendo Richard Ríos; en su momento lo hizo en la Copa América, también fue importante en la generación, con pelota al pie, salida rápida desde el mediocampo, pero necesita un poco más de consolidación, mucho más de efectividad, y eso hoy la selección Colombia lo tiene con Gustavo Puerta. Por eso sería el hombre llamado a ser titular.

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Las dudas de Lorenzo en defensa y ataque

La defensa de la selección Colombia genera inquietud en la antesala de su debut mundialista ante Uzbekistán. El técnico Néstor Lorenzo aún no define la fórmula ideal en la zona izquierda y prueba variantes, mientras la expectativa se centra en el papel de James Rodríguez para equilibrar el equipo.

Si hablamos de la defensa, una de las dudas que tiene este equipo de Lorenzo es el costado izquierdo. No ha podido encontrar estabilidad con Jhon Mojica. El otro que tiene la posición, Deiver Machado, a quien vimos algunos minutos en Bogotá, no ha logrado consolidar realmente una idea clara. La pregunta es: ¿va a buscar un marcador de punta o va a buscar un hombre que salga mucho más por la banda y sea un socio para ese extremo?, que en este caso sería Luis Díaz, el llamado a tener el juego de la selección Colombia.

¿Vamos a encaminar el juego de la selección Colombia en torno a Luis Díaz? Esa es la gran pregunta. Porque teniendo a James Rodríguez, teniendo a Jhon Arias, con una presentación increíble frente a la selección de Jordania, podría darnos luces realmente de que sirve mucho más desde el costado hacia interiorizar el juego y a la posibilidad, obviamente, de que Colombia tenga herramientas distintas.

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Repito, hay que entender el esquema de Uzbekistán, un equipo con un bloque medio y un bloque bajo supremamente sólido, con muchos hombres a los cuales será necesario no solo rotar la pelota de costado a costado, sino también filtrar al espacio. Ahí va a ser importante James Rodríguez, ahí necesitamos al diez de la selección Colombia. ¿Que lo hemos visto? Sí. ¿Que ha tenido pases? Sí, pero lo necesitamos en la Copa del Mundo. Lo necesitamos como lo vimos también en esa Copa América, siendo líder, siendo referente, siendo no solamente asistidor, sino también marcando gol.

Ahora, la pregunta: ¿Jhon Córdoba será titular o seguirá manteniendo a Luis Javier Suárez? Recordemos que Córdoba comenzó esta concentración con algunas molestias físicas y la pregunta es: ¿está en óptimas condiciones? Nos dicen de la Federación que sí, que está listo. Entrenó a la par, tuvo el acompañamiento del cuerpo médico que dice que Jhon Córdoba está listo. Pero no sabemos realmente por quién se decantaría el entrenador. Se asegura que es Luis Suárez llamado y por la temporada obviamente que tuvo en Portugal a poder asociarse con Luis Díaz.

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¿El esquema se mantendría cuatro, dos, tres, uno o tendríamos un cuatro, tres, tres’. Esa es otra gran pregunta, entendiendo lo que juega el rival, las características que nos puede entregar. Jhon Arias siendo protagonista, sin ser el primer cambio en Néstor Lorenzo. Es la pregunta que le hacemos a usted, entrenador, que está listo para este debut mundialista y de quien esperamos mucho en esta copa del mundo.

El reto mundialista ante una Uzbekistán defensiva

El predicamento de Néstor Lorenzo para elegir al titular entre Richard Ríos y Gustavo Puerta crece cada vez más, pero todo se podrá definir cuando la Selección Colombia debute en el Mundial.

Recordemos que nuevamente Colombia está enfrentando a una selección debutante, Uzbekistán, un equipo que quiere ser protagonista (como Cabo Verde, que le dañó el caminado a uno de los grandes referentes de esta Copa del Mundo) y sacar un buen resultado aquí en la ciudad de México. Por eso la tricolor tiene que sacar lo mejor de lo que entrenó en estos días de la concentración.

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Además, porque tengo que decirles, después de los banderazos históricos los de Colombia, en la Plaza del Ángel y también al frente del hotel, se espera que el noventa por ciento del estadio sea tricolor. Vamos a ver realmente cuál es el apoyo de esos hinchas. Recordemos: no al “sí se puede”, no más canto del “sí se puede”. Necesitamos otro incentivo para esta selección Colombia. Recuerden las canciones nuevas que sacó la Federación Colombiana de Fútbol.

Nos preparamos para este debut de la selección Colombia, para ver realmente qué tiene este equipo de Néstor Lorenzo, qué nos puede entregar, si hay solidez defensiva, si hay generación de juego, si los jugadores realmente están preparados mentalmente. Ese también es el reto, que mentalmente demostremos que los deportistas colombianos sí tienen las posibilidades de ser protagonistas, que hay otra manera de hacer las cosas. ¿Cómo? Ganando. Que nos acostumbremos a ganar en la selección Colombia. Ese es el gran reto para este primer partido, entendiendo además las necesidades que se han visto en esta Copa del Mundo, entendiendo el reto que se viene después de enfrentar a una selección africana y luego a la selección de Portugal.

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Por eso hoy la invitación es a apoyar a la selección Colombia, buscar realmente las maneras y encontrar en el juego, en la generación, en la creación y en los hombres referentes esa selección que tanto estábamos esperando.

Colombia busca su primera victoria en la Copa del Mundo ante una debutante Uzbekistán en un momento en el que necesitamos esta victoria por lo que estamos viviendo en nuestro país. Los jugadores están listos, espero que ustedes también estén listos para comenzar este camino en la Copa del Mundo. ¿Se superará lo que se hizo en Rusia? ¿Se superará la mejor presentación, que fue en Brasil 2014? Ya lo veremos. Aquí inicia el camino de la selección Colombia en 2026.

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