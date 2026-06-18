Entrenador de la República Democrática del Congo hizo una advertencia tras el empate ante Portugal: “Es un grupo muy abierto”

Sébastien Desabre explicó que el Congo Democrático asumió que no tendría la posesión y apostó por la solidez defensiva y las transiciones ante Portugal - crédito Phil Noble/REUTERS

En rueda de prensa, el técnico de la República Democrática del Congo, el francés Sébastien Desabre se refirió al sorprendente empate 1-1 que sacaron los Leopardos en su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Portugal el miércoles 17 de junio.

Este resultado es un hito para el combinado africano, siendo su primer punto y su primer gol en la historia de los Mundiales en el NRG Stadium de Houston, en su debut en el Grupo K.

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El gol de Yoane Wissa ante Portugal fue el primero del Congo Democrático en una Copa del Mundo y llegó tras una jugada que Desabre aseguró que ya se había ensayado previamente - crédito Phil Noble/REUTERS

El tanto congoleño llegó por la vía del balón parado: el delantero Yoane Wissa cabeceó sin marca tras un centro desde la derecha para igualar el gol inicial de João Neves al minuto 6. Desabre reveló luego del partido que la jugada fue preparada.

“Era algo trabajado. Portugal también tiene buenas combinaciones; es uno de los pocos equipos que sube a diez jugadores en los balones parados. Encontramos esas zonas y funcionó”, afirmó el entrenador ante los medios.

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El partido fue el primero de Congo Democrático en una Copa del Mundo desde 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. La preparación del equipo estuvo marcada por el brote de ébola en el país, y la delegación contó con escasa presencia de aficionados en las gradas. Desabre reconoció ese vacío, pero relativizó su impacto: “Conozco al pueblo congoleño y habría habido muchos más colores azules en las tribunas. Es una carencia, pero nos adaptamos. Mentalmente tengo chicos muy fuertes”, declaró.

El técnico también explicó la lógica táctica del partido. Según dijo, el equipo asumió desde el inicio que no tendría la posesión frente a uno de los aspirantes al título, motivo por el que apostó por la solidez defensiva y las transiciones.

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“Quizás pudimos ser más eficaces en las fases de contraataque, pero en todo caso estamos contentos con este punto”, señaló. El sistema táctico, subrayó, fue determinante para que el Congo pudiera mantenerse a flote durante el partido.

Desabre sostuvo que el empate con Portugal no asegura la clasificación y fijó como objetivo ganar uno de los dos próximos partidos del Grupo K - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Desabre trazó un paralelismo con su desempeño en las eliminatorias: “Hicimos un partido bastante parecido al que jugamos contra Nigeria. Fue un escenario similar y tenemos esa capacidad mental de asumir una entrada difícil”, comentó. El entrenador también descartó que el esfuerzo de este debut comprometa el rendimiento del equipo en los próximos partidos asegurando que los próximos cinco días de recuperación deberían bastar para mantener el nivel.

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El objetivo declarado del cuerpo técnico es avanzar a la segunda ronda: “Si ganamos uno de los dos próximos partidos, estaremos clasificados”, advirtió. Los rivales que quedan son Colombia en Guadalajara, y Uzbekistán en Atlanta. “Es un grupo muy abierto”, advirtió el entrenador, que pidió no perder de vista que el empate ante Portugal, aunque histórico, no es suficiente por sí solo para avanzar.

Los jugadores del Congo se mostraron satisfechos con su rendimiento

Joris Kayembe afirmó que el Congo Democrático mereció el empate con Portugal y dijo que el equipo incluso vio opciones de ganar el partido - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES via Reuters

El sorprendente resultado puso a los Leopardos en el punto de mira, a falta de que Colombia y Uzbekistán jueguen el partido de cierre de la primera fecha de fase de grupos. En zona mixta, Joris Kayembe atendió a los medios de comunicación y no dejó de destacar la importancia de este resultado ante uno de los llamados a llegar hasta las instancias finales del campeonato.

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“Creo que merecemos tener este punto. Vimos también al final del partido que podíamos marcar y que podíamos ganar el partido. Pero esto no ha terminado. Necesitamos seguir para ver qué pasará en el próximo partido. Podemos ver también en este Mundial que no es fácil para ningún equipo. Entonces sí, necesitamos seguir intentando ganar los partidos y ver qué seremos capaces de hacer”, expresó, destacando el buen trabajo defensivo de todo el equipo, pese al gol inicial.

“El entrenador dijo: ‘si nos defendemos bien, también podemos marcar’. Así que empezamos por defendernos bien. Encajamos el gol bastante pronto, pero después nos creamos oportunidades. Vimos que había espacio también para ganar el partido”, manifestó, añadiendo la importancia de un resultado así, a 52 años de su pasada aparición en el Mundial, como Zaire. “Creo que esta noche será una buena noche allí”, remató.

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Kayembe no dejó de lado las conversaciones sobre Cristiano Ronaldo, que falló varias opciones claras para Portugal. “Sabemos que Ronaldo está ahí delante y es una gran estrella. Pero creo que ahora vemos que tenemos un equipo. No nos importa quién tenemos enfrente. Luchamos, luchamos con todas nuestras fuerzas (...) Hoy es verdad que todo el mundo habla de Ronaldo porque es la estrella de ese equipo, pero creo que todos los jugadores hicieron un trabajo excepcional. Tienen jugadores muy, muy buenos y supimos defendernos bien y contraatacar para tener oportunidades de marcar y de ganar el partido”, sentenció.

Por su parte, el arquero Lionel M`Pasi destacó toda la preparación previa para este partido. “Vinimos a representar a nuestro pueblo y habíamos trabajado bien antes de este partido. Sabíamos que iba a ser muy complicado. Y sí, hicimos lo que habíamos planeado”, apuntó.

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El arquero Lionel M’Pasi destacó que el Congo Democrático ejecutó el plan de juego previsto y habló de la motivación del plantel de disputar su primer partido en una Copa del Mundo como un factor decisivo - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES via Reuters

El cuidapalos también se refirió a la motivación antes de salir al campo de juego. “Ayer, en cuanto vinimos a visitar el estadio, la motivación llegó de golpe. Ya no pensaba necesariamente en jugar contra Cristiano Ronaldo. Todos estábamos jugando nuestro primer partido de Copa del Mundo. Si uno no tiene una motivación extrema en ese tipo de momentos, mejor que deje el fútbol. Pero seguro que después del partido sí voy a caer en la cuenta de que jugué contra Cristiano Ronaldo. Para mí era un partido de fútbol. Había que estar concentrado 95 minutos, o incluso un poco más. Estoy contento con el equipo esta noche”, expresó.