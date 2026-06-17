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Esta es la mentalidad de los deportistas de Uzbekistán, rival de la Selección Colombia: “Son muy fuertes”

Pese a que el equipo de fútbol disputará su primera Copa del Mundo y no es favorito en el debut en Ciudad de México, advierten que darán la pelea hasta el final

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Mundial 2026 – Selección de Colombia – Selección de Uzbekistán – Perú – deportes – 16 junio
Uzbekistán le apunta a pelear por ser uno de los mejores terceros en el Mundial 2026, para clasificar a los dieciseisavos de final - crédito Uzbekistan Football Association

La Selección Colombia le apuesta todo a conseguir la victoria en el primer partido del grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues puede ser líder gracias a que Portugal, una de las favoritas, empató 1-1 ante la República Democrática del Congo en Houston.

Los cafeteros deben tener cuidado de lo que Uzbekistán haga en el campo de juego, pues pese a ser debutante en los mundiales y no contar con mucha historia, experiencia, ni una plantilla de figuras, sí hace parte de una cultura que ha conseguido muchos logros deportivos.

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Es por eso que los asiáticos desean dar otra sorpresa en la Copa de la FIFA, tal como RD Congo lo logró ante Portugal, Cabo Verde frente a España y Arabia Saudita contra Uruguay, que igualaron ante seleccionados de mucha tradición en este tipo de certámenes.

“Son deportistas muy aplicados”

Después de la desintegración de la Unión Soviética, a finales de 1991, algunos de los países que eran parte del bloque mantuvieron algunas de sus costumbres, una de ellas fue la preparación estricta de atletas para las distintas competencias internacionales, en este caso, el fútbol.

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Julio Torres, gerente de la Federación Colombiana de Boxeo, describió al deportista de Uzbekistán, pues la manera como se prepara y maneja en cualquier actividad y escenario, es de admirar y puede hacer la diferencia en el partido del Mundial 2026.

Esta fotografía es del 20 de junio de 2023, en el previo del partido amistoso entre Uzbekistán y los Emiratos Árabes Unidos - crédito Rula Rouhana/Reuters
Uzbekistán ha tenido un trabajo incansable con cada uno de sus deportistas y, por fin, tiene réditos con su seleccionado de fútbol - crédito Rula Rouhana/Reuters

“Son deportistas muy aplicados, tienen una mentalidad ganadora, son muy fuertes. Yo puedo hablar desde el aspecto boxístico, pero son una potencia deportiva. La medalla de oro olímpica que perdió Yuberjén Martínez en Río 2016 fue precisamente contra un uzbeko (Hasanboy Dusmatov), y después ese mismo rival volvió a ganar el oro en Tokio”, dijo el dirigente, en charla con El Heraldo.

Torres también explicó que el Gobierno de Uzbekistán apoya mucho a sus atletas: “Son muy cultos, muy respetuosos y muy bien preparados. Además, reciben grandes estímulos por sus logros. Una medalla de oro olímpica puede representar premios millonarios para ellos, lo que aumenta su motivación”.

Mundial 2026: Revisión de seguridad a delegaciones de Uzbekistán y Senegal genera controversia - crédito @uzbekistanfa/IG
La clave de Uzbekistán es la disciplina para la preparación de sus deportistas,lo que será clave en el Mundial 2026 - crédito @uzbekistanfa/IG

Andrew Torres, hijo de Julio, también recordó un hecho particular durante una pelea de boxeo en 2018 en Soledad, Atlántico: “Obviamente, no hablo ruso, ellos tampoco español, pero nos entendíamos perfectamente con señas. El deporte tiene ese lenguaje universal que nos une, además, considero que ellos disfrutaron mucho de nuestra cultura y de todo lo que vivieron aquí, por la integración que hicimos al final después del evento”.

“Nuestros rivales son equipos de alto nivel”

En la conferencia previa, en la noche del 16 de junio, el seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, anticipó un estreno exigente y elogió el nivel de la Tricolor y de sus figuras, con mención especial para “Lucho”: “Colombia es un gran equipo, que no se rinde, que lucha hasta el final. Sin duda, es un equipo que tiene jugadores de gran nivel como Luis Díaz”.

El técnico Fabio Cannavaro afirmó que enfrentará a una selección Colombia muy fuerte y será un partido abierto - crédito Europa Press
El técnico Fabio Cannavaro afirmó que enfrentará a una selección Colombia muy fuerte y será un partido abierto - crédito Europa Press

El italiano también explicó lo que significa para su equipo disputar el torneo por primera vez y su propia experiencia ahora desde el banquillo: “He participado en la Copa del Mundo como jugador, pero participar como entrenador sigue siendo diferente. Esperamos partidos muy interesantes e intensos. Nuestros rivales son equipos de alto nivel. Es nuestra primera vez participando en este torneo, por lo que debemos disfrutar cada partido y ganar experiencia”.

El entrenador italiano dijo sentirse motivado por jugar en el escenario de la Ciudad de México y recordó su vínculo previo con el escenario: “He estado en este estadio antes, donde Maradona marcó algunos de sus goles más brillantes. También estamos contentos de jugar nuestro primer partido en este estadio histórico”.

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