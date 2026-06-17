Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Martín Finzi explicó que la salud mental y el manejo de la presión son claves para que Lionel Messi y la selección argentina compitan al máximo nivel

El desafío de alcanzar la excelencia en el fútbol de élite implica mucho más que la preparación técnica y táctica: requiere dominar la presión y la salud mental en cada partido. La experiencia de Lionel Messi y la selección argentina ilustra cómo la acumulación de vivencias, el trabajo psicológico y un ambiente sólido permiten a los futbolistas disfrutar del juego, incluso bajo expectativas máximas.

Martín Finzi, psicólogo deportivo analizó en Infobae en Vivo el presente de Lionel Messi, el trabajo mental en el alto rendimiento, la importancia del grupo y el papel de la salud mental dentro y fuera de la cancha. “Han pasado por todas, por las buenas y por las no tan buenas”, expresó.

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El especialista señaló que el título mundial modificó parte de la presión que recaía sobre Messi. Según explicó, el capitán ya no carga con la obligación de conseguir un campeonato con la selección argentina aún así, la “presión va a haber siempre”, aclaró, aunque consideró que el jugador puede competir con una carga mental diferente.

El título del Mundial modificó parte de la presión sobre Messi, aunque Finzi advirtió que en el fútbol de élite la exigencia siempre está presente REUTERS/Bernadett Szabo

La experiencia, el disfrute y el manejo de la tensión

Finzi explicó que uno de los principales desafíos del deportista de alto rendimiento consiste en disfrutar el presente sin atravesar toda su carrera bajo una exigencia permanente. Asimismo sostuvo que ese objetivo requiere un trabajo constante sobre las expectativas y las presiones que rodean a cada competencia. Según indicó, el acompañamiento profesional busca que el deportista sostenga la tensión necesaria sin que esa situación afecte su desempeño.

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“Se necesita una tensión para cualquier cosa, pero lo importante es que esa tensión no se pase al punto tal que no podamos”, afirmó Finzi. Además, señaló que el primer gol de un partido puede representar un momento de alivio que permite liberar tensiones y jugar de otra manera.

El especialista también interpretó la imagen que dejó Messi durante el encuentro. “Lo que vimos fue puro juego, fue el fluir estando adentro de la cancha”, aseguró al referirse a las sensaciones que transmitió el capitán argentino.

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El psicólogo deportivo afirmó que el primer gol de un partido puede aliviar tensiones y cambiar la forma de jugar de un equipo REUTERS/Claudia Greco

El grupo, el cuerpo técnico y la construcción de pertenencia

El especialista destacó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni en la conformación del grupo. Consideró que el proyecto priorizó el equipo por encima de las individualidades y construyó una identidad colectiva.

“Más allá de los nombres propios, es ir armando grupo y equipo”, explicó el psicólogo deportivo. También remarcó que la selección argentina deberá sostener esa lógica incluso cuando cambien los protagonistas.

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El especialista indicó que las selecciones nacionales enfrentan un desafío adicional porque los futbolistas se reúnen durante pocos días y luego regresan a sus clubes. Por ese motivo, valoró la construcción de un sentido de pertenencia entre los integrantes del plantel.

Lionel Messi transmitió disfrute y fluidez en la cancha, una señal del trabajo mental que acompaña a la selección argentina EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Finzi afirmó que las victorias, las derrotas y las experiencias compartidas fortalecen los vínculos internos. También destacó que el recorrido conjunto en Copas América y en un Mundial consolidó la identidad del grupo y reforzó la unión entre los jugadores.

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La familia, las críticas y el impacto de las redes sociales

Consultado sobre el papel de la familia, Finzi respondió que cumple una función clave en la estabilidad emocional de los deportistas. Además, señaló que el propio grupo de la selección puede transformarse en un espacio de pertenencia para quienes integran el plantel.

El psicólogo deportivo también abordó el efecto de las críticas públicas y recordó los cuestionamientos que recibió Lionel Messi antes de los títulos obtenidos con la selección argentina. “Uno puede decir algo en algún momento, pero después también volver a intentarlo”, expresó al analizar aquel proceso.

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Finzi señaló que la familia, el grupo y el cuidado ante las redes sociales ayudan a los futbolistas a sostener la estabilidad emocional frente a las críticas REUTERS/Claudia Greco

Finzi sostuvo que las derrotas pueden funcionar como una instancia de aprendizaje y contribuir al crecimiento deportivo. También afirmó que las rachas negativas pueden convertirse en una “profecía autocumplida” tanto para situaciones desfavorables como favorables.

Sobre las redes sociales, el especialista señaló que amplifican los comentarios que reciben los deportistas y consideró necesario desarrollar herramientas para no quedar atrapados por ese entorno. “No es que no hay que usar redes sociales. Lo que hay que hacer es preservarse y no engancharse con lo nocivo”, afirmó.

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En el cierre, Finzi remarcó que la selección argentina necesita fortalecer su funcionamiento interno por encima de las opiniones externas. “La base acá va a ser mirar para adentro, el equipo, estar fuertes ellos e ir partido a partido”, concluyó al referirse al desafío que enfrenta un plantel sometido a una exposición permanente.

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