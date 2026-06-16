Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

César Carman (izquierda) y Hugo Mazzacane (derecha) mantienen una relación cordial y respetuosa. Se juntaron este fin de semana y acordaron trabajar de forma conjunta

Tal como anticipó Infobae, la reunión entre los máximos dirigentes del automovilismo argentino estaba encaminada y se terminó concretando. César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), y Hugo Mazzacane, de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), se vieron las caras y acordaron una mesa de diálogo que apunta a terminar con la grieta que marca a este deporte desde hace varios años y se agudizó desde principios de 2025.

Este medio puede confirmar que ambas partes se juntaron este fin de semana en un lugar consensuado y en este séptimo encuentro se pusieron de acuerdo para poder trabajar de forma conjunta. Ambas entidades rigen el automovilismo argentino, pero el ACA es la única reconocida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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Considerando que la temporada deportiva 2026 se encuentra en pleno desarrollo y con el objetivo de brindar previsibilidad a todos los actores involucrados, se acordó conformar una mesa de trabajo integrada por representantes de ambas instituciones que analizará distintas alternativas con una visión de mediano plazo, proyectada hacia la temporada 2027.

Ambas partes coincidieron en destacar como un hecho positivo la reanudación del diálogo institucional, reafirmando la voluntad de continuar trabajando en la búsqueda de entendimientos que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo del automovilismo deportivo argentino.

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El Turismo Carretera dejó de ser fiscalizado por el ACA en 1979 (Prensa ACTC)

Las conclusiones y propuestas que surjan de esta mesa de trabajo serán elevadas a las autoridades de ambas instituciones para su consideración y eventual implementación.

“Hoy dimos un paso importante. Después de mucho tiempo, el ACA y la ACTC volvieron a sentarse en una misma mesa para dialogar. No hubo ganadores ni perdedores; hubo dos instituciones históricas que entendieron que el automovilismo argentino merece que trabajemos para encontrar puntos de encuentro”, afirmó Carman.

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“La temporada 2026 está en pleno desarrollo y debemos actuar con responsabilidad y previsibilidad para todos los que forman parte de la actividad: pilotos, equipos, categorías, dirigentes, autódromos, sponsors y aficionados”, agregó.

“Por eso acordamos conformar una mesa de trabajo que analice alternativas con una mirada puesta en 2027. No es momento de hablar de conclusiones ni de anticipar resultados, sino de valorar que se ha reanudado el diálogo institucional”, destacó. El objetivo es simple: trabajar por el bien del automovilismo argentino y encontrar los consensos que permitan fortalecer su futuro”, sumó.

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El TC 2000 es la principal categoría del ACA (Prensa TC 2000)

“Lo que está resuelto es la decisión de dialogar. Ese es el primer paso y el más importante”, aclaró el ejecutivo del ACA. “Nadie vino a ceder posiciones. Vinimos a escuchar, dialogar y buscar soluciones”, concluyó.

Cabe destacar que hubo seis reuniones anteriores entre Carman y Mazzacane. Fueron en la sede del ACA y también en un club, pero ninguna de ellas prosperó. Incluso, la CDA invitó a la ACTC a que se sumara a su mesa directiva y hasta hubo un compromiso de Carman de pedirle a la FIA un reconocimiento al TC por ser la categoría más longeva del mundo, ya que cumplirá 89 años el próximo 5 de agosto.

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El gesto para este séptimo encuentro vino de parte de Mazzacane el sábado 10 de mayo entrada la noche, cuando lo llamó directamente a Carman. La relación entre ambos es cordial y de mutuo respeto. Hablaron y quedaron en volver a reunirse, pero el ACA hay algo que no negocia: el CDI. Desde la entidad madre quieren que vuelvan sus veedores deportivos y técnicos a las carreras de la ACTC. Si esto prospera, se le devolverá el poder deportivo a la entidad de Mazzacane y será la llave para destrabar el conflicto.

Cabe destacar que la ACTC y su Comisión Deportiva Automovilística (CDA) cobran por la fiscalización al igual que las licencias médicas y deportivas. El que tenga más actividad a cargo, más dinero recaudará, aunque pudo saberse que la CDA no exige que las categorías y federaciones vuelvan, salvo que quieran hacerlo.

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Franco Colapinto convocó 600.000 personas en su exhibición en Palermo y es un buen momento para que el automovilismo nacional capitalice el fenómeno del piloto de Alpine en F1 (REUTERS/Alessia Maccioni)

Infobae pudo saber que hay buena voluntad de ambas partes y cumplir con estos puntos sería una mera formalidad. La noticia trascendió y ya habría llegado a la sede de la propia FIA en París, donde siempre manifestaron su interés por una solución al conflicto institucional. De hecho, para poder tener eventos de primer nivel como un eventual retorno de la Fórmula 1, la entidad madre le pidió al ACA que buscara la solución al conflicto. Y más: el propio presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, estará en Buenos Aires del 31 de agosto al 2 de septiembre en el marco del Congreso Americano de la entidad rectora.

No es la primera vez que hay conflicto entre las partes. Hace medio siglo, ya era hostil el clima entre la ACTC y el ACA, que por entonces seguía fiscalizando las carreras de la popular categoría. En ese momento, la relación entre el organismo del ACA para regir la actividad, que era la CADAD (Confederación Argentina de Automovilismo Deportivo), y la ACTC, era insostenible, lo que generó la demora en el inicio del campeonato en 1979. Esto derivó en la autofiscalización del TC. Con el correr de los años, las partes lograron zanjar las diferencias e incluso en 1990 corrieron juntos el TC y el TC 2000 en Buenos Aires.

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Luego de la última grieta vivida en 2001, las partes llegaron a un acuerdo y el ACA, por intermedio de la CDA le delegó el poder deportivo a la ACTC, para que pudiese fiscalizar las categorías que tenía por entonces, el TC, TC Pista y el Top Race, que en 2011 pasó bajo el ala del ACA. Más tarde, la ACTC sumó sus divisionales promocionales para llegar al TC, con TC Mouras y TC Pista Mouras. El ACA siguió con la mayoría de las categorías y todas las federaciones regionales, que eran los representantes de la entidad madre para regir las carreras en todo el país.

La delegación del poder deportivo del ACA implicó que sus comisarios deportivos y técnicos actuasen de veedores en los eventos de la ACTC. Por caso, era común verlo a Diego Mesa (CDA) en las carreras del TC. Todos los pilotos podían correr en cualquier categoría. Ambos frentes convivieron en paz, pero con algunas incongruencias, como el hecho de la aprobación de los autódromos. Por ejemplo, el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce era aprobado por la ACTC para cualquier categoría y la CDA sólo lo hacía para los zonales por una cuestión de potencia, según le dijo a CORSA su ex presidente, Carlos García Remohí. El 13 de noviembre de 2011 fue la última carrera del TC allí, con el trágico accidente de Guido Falaschi.

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La reunión entre César Carman y Hugo Mazzacane por primera vez en el último año y medio pone paz institucional al automovilismo argentino, en un momento que volvió a estar bajo la lupa internacional con la presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1.