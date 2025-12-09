Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única que vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

El Flaco Traverso fue invitado de Mirtha Legrand luego de la carrera en conjunto del TC 2000 y TC en el Autódromo de Buenos Aires (ATC / TV Pública)

En la mañana del domingo 9 de diciembre de 1990 cayó un temporal en la ciudad de Buenos Aires. Pese a esto, una multitud colmó las 15 tribunas del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para disfrutar por primera vez al Turismo Carretera y el TC 2000 en un mismo escenario. Quienes estuvieron ese día presenciaron un hecho histórico porque nunca más las dos categorías más importantes de Argentina compartieron una sede. Eran otros tiempos, era otra la historia, pero en esa época el automovilismo nacional estaba unido, algo completamente diferente a lo que pasa hoy. Lo concreto es que hace 35 años se vivió un festival con 135 autos, ya que además de las principales divisionales también corrió la extinta Fórmula 2 Nacional.

No hubo egos ni intereses creados. Solo el amor genuino por este deporte permitió que las dos categorías que peleaban por ser la mejor del plano local corrieran juntas. Ese fin de semana trabajaron juntas las dos fiscalizadoras, el Automóvil Club Argentino (ACA) por medio de su Comisión Deportiva Automovilística (CDA) y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). También dos organizaciones periodísticas como Carburando y Campeones, transmitieron por radio y televisaron sus eventos por pantallas distintas, Telefe y ATC (actual TV Pública), respectivamente.

Hacia el último trimestre de aquel año ambas categorías tuvieron inconvenientes con sus calendarios. Desde la ACTC se comunicaron con la Asociación Propietarios Turismo Competición 2000 (APTC 2000), que era el organismo creado por los pilotos y dueños de equipos del TC 2000, que en ese momento tenía más rating televisivo, y en cuanto a marketing estaba un paso adelante por la presencia de las fábricas ya que aprovechan su plataforma para promocionar los modelos que salían el mercado, algo que hoy sigue pasando con la SUV. En ese momento tenían presencia oficial Renault, Volkswagen, Ford, y Fiat, en menor medida. Hubo consenso entre los responsables de las categorías y se llevó a cabo el evento en conjunto.

La largada del TC 2000 con Tito Bessone adelante, seguido de Cocho López y el Yoyo Maldonado. Cuarto asoma el Flaco Traverso, que se llevó el triunfo (Crédito: archivo Revista CORSA)

Sobre aquel domingo, el análisis de la revista CORSA en su edición 1.276 firmado por Mario Armas, Néstor Carbia y Alberto Falcón, cuenta que “por primera vez se juntaron el TC y el TC 2000, un hecho que hasta no hace mucho tiempo pareció utópico, y al que se llegó como consecuencia del paulatino acercamiento que en los últimos tiempos han tenido ambas categorías, aunque también, y esto no hay que olvidarlo tampoco, resultó la única salida para las complicaciones surgidas en las fechas finales en los respectivos calendarios”.

El evento tuvo dos denominaciones. Por el lado del TC 2000 y la CDA, “Premio Coronación Juan Manuel Bordeu”, en homenaje al ex piloto que falleció el 24 de noviembre de ese año. En tanto que el TC puso en juego el “Trofeo Guillermo Quintana”, el periodista que también falleció días antes de estas carreras y la iniciativa fue por parte de la ACTC.

En pista estuvieron los mejores pilotos nacionales de aquel entonces. Entre ellos, en el TC corrían Roberto José Mouras (Chevrolet), Emilio Satriano (Chevrolet), Oscar Castellano (Ford), Osvaldo Pato Morresi (Chevrolet), los hermanos Antonio y Oscar Aventin (ambos con Ford), Jorge Oyhanart (Ford), Vicente Pernía (Dodge), Roberto Urretavizcaya (Chevrolet), Luis Minervino (Chevrolet) o Eduardo Lalo Ramos (Dodge). Mientras que en el TC 2000 se destacaban los nombres de Juan María Traverso (Renault Fuego), Ernesto Tito Bessone (Ford Sierra XR4), Osvaldo Cocho López (Fiat Regatta), Guillermo Yoyo Maldonado (Volkswagen Garat), Silvio Héctor Oltra (Ford Sierra XR4), Miguel Ángel Guerra (Renault Fuego), Luis Rubén Di Palma (Renault 18), Jorge Omar del Río (Ford Sierra XR4), Miguel Ángel Etchegaray (Renault Fuego) y Gustavo Der Ohanessian (Renault Fuego).

Turismo Carretera en el Autódromo de Buenos Aires el 9 de diciembre de 1990. Es un extracto del video "Los bloopers del TC 1990", producido por El Gráfico y con imágenes de Carburando y Rojo 7000

El marco popular y el color que se vivieron fueron únicos, ya que hubo al menos siete hinchadas: a las clásicas parcialidades del TC, con Ford, Chevrolet, Dodge y Torino, se sumaron las del TC 2000 con Renault, Volkswagen, Fiat y los teceístas del óvalo también le hicieron el aguante a los usuarios de las cupé Ford Sierra XR4. La gente se bancó estoica en las gradas a pesar del mal tiempo de la mañana.

El TC 2000 había definido su campeonato en la fecha anterior disputada en Balcarce, donde el Flaco Traverso alcanzó su tercer título a bordo de su mítica cupé Renault Fuego preparada por Oreste Berta. Ese día en el mismo Autódromo Juan Manuel Fangio, Cocho López logró el hito de sus cincos triunfos en una temporada con el mítico Fiat Regatta “Vencedor”. Mientras que el TC tuvo a Satriano y Castellano como principales postulantes al título, aunque el fin de semana siguiente en Tandil, el Obispo de Chivilcoy le devolvió la gloria a la marca del Moño Dorado luego de diez años pues el último título del Chivo databa de la temporada 1979/1980 con Francisco Espinosa.

Fueron 78 autos del TC, 33 del TC 2000, 24 de la Fórmula 2 Nacional y la sumatoria dio un total de 135 máquinas para una panzada fierrera inédita e inolvidable. Luego de un viernes y sábado soleados y con mucho calor, en la madrugada cayó un temporal y con lluvia se corrieron las tres series del TC que fueron ganadas por un triplete de Chevrolet: Cocho López, el Pato Morresi y el Toro Mouras. Cerca del mediodía cesaron las precipitaciones y la final a 20 vueltas en el Circuito 12 se desarrolló con piso seco. Resultó vencedor Tony Aventin (autor de la pole positions), quien superó a Mouras y luego se defendió de Morresi, hasta su abandono. El de Morón volvió a la victoria luego de nueve años, desde la época que conquistó su campeonato en la temporada 1980/1981, cuando le dio el primer título de la historia a Dodge en la octogenaria divisional. “Esperaba y necesitaba este momento. Pasaron nueve años de mi última victoria y tiene un significado especial y emocionante. Además, lograrlo en un lugar como el Autódromo de Buenos Aires, donde siempre se me negó”, dijo Tony.

Primeras vueltas de la final del TC con la lucha mano a mano del Toro Mouras y el Pato Morresi. A la derecha aparece Tony Aventin, el ganador (Crédito: archivo Revista CORSA)

No hubo soberbia y abundó el sentido común para el armado del cronograma. El TC 2000 respetó la historia del TC y corrió antes su final, que fue al mediodía en el Circuito 9. A esa altura las precipitaciones cesaron y varios pilotos pusieron neumáticos para lluvia y el Flaco Traverso se la jugó por gomas para piso seco y acertó ya que en la tercera vuelta ya capturó la punta. Sin embargo, terminada la competencia a 30 giros, el Flaco reconoció que “mi auto, hoy no estaba para ganar y estábamos en 8 puntos. Quedó demostrado cuando la pista se secó del todo, lo complicado que era llevarlo. Fue un acierto largar con scliks (gomas para piso seco) y nos ayudó el estado de la pista”. El de Ramallo plasmó su cuarto triunfo en esa temporada y al otro día fue uno de los invitados al programa de Mirtha Legrand. “Como sabía que venía, gané así celebramos todos juntos”, dijo en la previa al almuerzo con la Chiqui.

Ese fin de semana fue único e irrepetible debido al peso propio de cada categoría. El mencionado análisis de CORSA concluyó que “quedó entonces que esta ‘reunión cumbre’ entre ambas potencias como una buena experiencia. Que quizá no tenga mayor aprovechamiento en función de futuro, ya que creemos que difícilmente esta sociedad vuelva a formarse en un plazo cercano, salvo que algunas circunstancias especiales, como ocurrió en esta oportunidad, así lo determinan. Es que más allá del correcto funcionamiento que tuvieron juntas, obvio es decir que ambas se sienten, más cómodas actuando por separado y como estrellas exclusivas del espectáculo”.

Sin embargo, más allá de tratarse de las dos categorías más importantes del país, en 35 años los dirigentes del ACA ni de la ACTC buscaron repetirlo. Las diferencias de las entidades rectoras se acrecentaron en los últimos meses y el ambiente espera ese acuerdo entre partes para que vuelva la convivencia, algo que existió durante décadas pese a la autofiscalización que tuvo el TC desde 1979. En lugar de capitalizar el efecto generado por Franco Colapinto, en un país que desde septiembre de 2024 volvió a hablar de automovilismo, las mezquindades, egos e intereses creados hacen cada vez más lejana el fortalecimiento general de este deporte. Por eso, aquel 9 de diciembre de 1990 debe recordarse como un ícono de la unión que supo tener el automovilismo argentino.

FESTIVAL DE AUTOMOVILISMO: TC Y TC 2000 JUNTOS EN 1990

Doblan en la Horquilla los teceístas Vicente Pernía, Jorge Oyhanart, Juan Carlos Nesprías y Carlos Calamante

El Flaco Traverso ingresando a boxes en la mañana del domingo

El Pincho Castellano se complicó por una pinchadura en la goma delantera izquierda

Eduardo "Lalo" Ramos avanza con su Dodge y Silvio Oltra hace un trompo con su Ford en la S del Ciervo

Rolando Gorrini delante de Gabriel Massei en la Fórmula 2 Nacional

Traverso celebra en el podio su cuarta victoria. Ya se había asegurado el tricampeonato del TC 2000

El Tano Pernía en la S del Ciervo

El trompo de Luis Hernández en la Chicana de Ascari

Osvaldo "Cocho" López y Daniel Cingolani en la final del TC 2000

Choque en la Fórmula 2 Nacional entre Augusto Fonte y René Zanatta

La emoción de Tony Aventin luego de cortar una sequía de nueve años sin triunfos en el TC

Osvaldo Duarte quedó cruzado con su Chevrolet y lo superan los Ford de Jorge Oyhanart y Osvaldo Sasso

Gabriel Massei ganó en la Fórmula 2 Nacional y celebró un nuevo título en la categoría

El toque de Silvio Oltra a Gustavo Der Ohanessian en la final del TC 2000

Dos Chevrolet de TC: Cocho López sigue de cerca al de Roberto Mouras

El despiste de José Luis Bessone en el TC 2000

Gabriel Massei y Gustavo Mandrini, los contendientes al título en la Fórmula 2 Nacional

Juan Manuel Landa tuvo una gran labor en la final del TC: fue sexto con su Dodge

El trompo de José "Coco" Fortunato con su Peugeot 505 de TC 2000

Luis "Tito" Delconte con su Chevrolet en la S del Ciervo

Gustavo Mandrini a bordo de su Berta de Fórmula 2 ingresando en los mixtos del Circuito 9

Silvio Oltra entrando a los boxes con su cupé Ford Sierra XR4

Emilio Satriano se pasó en la Chicana de Ascari. Una semana más tarde logró el título de TC y cortó una década de sequía para Chevrolet

El evento permitió la interacción de los pilotos de ambas categorías. En la imagen, Roberto Urretavizcaya (TC) sobre la cupé Renault Fuego de Miguel Ángel Etchegaray (TC 2000). Años más tarde, Tito corrió en el TC 2000 con un Chevrolet Vectra y el Toto lo hizo en el TC con un Ford

La Fórmula 2 Nacional corrió el sábado a pleno sol

José María Romero y Francisco Alcuaz quedaron afuera por sendos golpes con sus Dodge

Un hincha subido en el baúl del Ford Falcon de Antonio Aventin

Emiliano Satriano cruza la meta. Ese día quedó a un paso de su corona en el TC

Crédito: Enrique Bianco, Juano Fernández, Enrique Perrupato, Diulio Caro, Claudio Hérdener y Norberto Silvero (archivo CORSA)