Milei entró en modo electoral: endureció su discurso, retoma viejos proyectos y se muestra como líder de la derecha

El mandatario endurece sus políticas (REUTERS/Angela Ponce)

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En la previa del inicio de una nueva campaña presidencial, esta vez en busca de su segundo mandato, Javier Milei profundizó su discurso y avanzó con varias medidas que tenía en carpeta hace tiempo, mientras busca retomar su lugar como máximo referente de la derecha en la región, mediante una cumbre de líderes que planea que se haga este año en Buenos Aires.

En el tramo final de su primera administración, el libertario anunció el proyecto para la modificación de la carta orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor autonomía e impedir que pueda ser utilizado para financiar el déficit fiscal.

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Tal como precisó este medio, si bien el economista cuestiona la existencia de ese organismo y originalmente pretendía cerrarlo, la idea de la competencia de monedas -que derivaría en una dolarización- no terminó de impregnarse en la sociedad, que nunca se acostumbró a utilizar la divisa norteamericana para sus transacciones cotidianas, y es por eso que se optó por impulsar, en su lugar, reglas más estrictas para la entidad.

La iniciativa se presentó dentro de un paquete más amplio con leyes vinculadas al BCRA: “Entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente”, sostuvo el Presidente.

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El mandatario anunció el proyecto del BCRA por cadena nacional (Captura de video)

En el plano discursivo, Milei se enfrentó nuevamente con el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y apoyó activamente a su rival político, Flávio Bolsonaro, en la previa de las elecciones en ese país.

Durante un viaje a San Pablo, el mandatario argentino calificó de “ladrón” y “basura socialista” a su par de la nación vecina, lo que generó una nueva crisis diplomática entre los dos Estados.

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La primera vez que ambos protagonizaron un cruce de estas características fue en el 2023, cuando el libertario estaba peleando por llegar a la Casa Rosada.

En aquella oportunidad, durante una entrevista con el periodista Jaime Bayly, aseguró que si llegaba al Gobierno no iba a tener “relaciones bilaterales con las dictaduras socialistas” de América Latina.

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“No (tendría una reunión con Lula). Es un comunista y corrupto. Por eso estuvo preso. Desde mi posición como jefe de Estado, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre”, sostuvo.

Luego de estos dichos, el brasileño le exigió que le pidiera disculpas, pero el ya Presidente argentino se negó y ratificó sus declaraciones, aunque tras unas semanas de tensión, la relación institucional entre los dos países volvió a la normalidad.

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Milei en San Pablo

En lo que respecta a su rol como figura internacional, Milei también celebró el crecimiento de la derecha en el sur del continente, tanto en las redes sociales como con acciones concretas.

Hace algunos días, el jefe de Estado estuvo en Perú para la asunción de Keiko Fujimori y esta semana visitará Colombia para la de Abelardo de la Espriella.

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El libertario también se expresó en sus cuentas oficiales, con imágenes en las que se mostraba cómo la mayoría de los países latinoamericanos pasaron a tener líderes de derecha, excepto algunos pocos como Uruguay, Brasil y Venezuela.

Antes de ir a Bogotá, Milei hará una escala en Ecuador para reunirse con su par local, Daniel Noboa, otra de las figuras con las que tiene sintonía ideológica.

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Uno de los temas de los que podrían conversar durante es la “cumbre azul” que el Gobierno quiere organizar en Buenos Aires con dirigentes de derecha.

El Gobierno quiere hacer una cumbre de derecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Balcarce 50 dan por descontada la participación del ecuatoriano, de Fujimori y de De la Espriella. También de los mandatarios de Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; y República Dominicana, Luis Abinader Corona.

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“Estamos trabajando activamente en eso”, aseguró a Infobae una de las personas que está al frente de la organización del evento, que se espera para este año.

En su paso por Quito de esta semana, el Presidente estará acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y la idea es que viajen junto con Noboa a Colombia para la asunción de otro dirigente afín.

En el oficialismo confían en que, a pesar de algunas encuestas y estudios negativos, la imagen de La Libertad Avanza a nivel local permanece fuerte, y es por eso que se decidió enviar algunos proyectos que estaban en carpeta, como el del Banco Central.

“Vos ves los trabajos de la consultora y, si por ahí estás pensando en hacer algo que sabés que es muy impopular, quizás lo dejás para más adelante. O todo lo contrario, decís ‘bueno, lo hago ahora porque falta un año para las elecciones y después no lo voy a poder hacer’”, explicó uno de los integrantes del equipo de comunicación de la Casa Rosada.

El Presidente firmó un DNU para endurecer los controles migratorios (REUTERS/Leslie Moreno)

En este sentido, luego de un análisis del contexto, el círculo íntimo de Milei determinó que era un buen momento para implementar una medida que ya generó cierta polémica: la prohibición de ingreso o expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos.

El Presidente firmó el DNU que introdujo esta norma cuando estaba dejando de tener fuerza la campaña contra la Argentina, a la que se acusó de racista, la cual comenzó durante el Mundial.

El mandatario ya había respondido a las críticas en las redes sociales, pero sin previo aviso avanzó también con el decreto, al mismo tiempo que insistió con el cobro de la matricula a los estudiantes extranjeros de las universidades públicas.

“A veces no es simplemente ver qué modificás de tu discurso, sino que vos tenés un plan de gobierno y tenés que ir eligiendo los momentos. Estando tan lejos de la elección, las mediciones sirven para eso, más que nada”, precisaron fuentes a cargo de la estrategia política.