Milei profundiza su plan económico, pero la sociedad cambió las prioridades y la tolerancia reaparece como clave

El presidente Javier Milei anuncia la reforma del BCRA

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“Milei va a morir con las botas puestas. No hay especulación, va a seguir profundizando el programa económico”, expresó un funcionario ante Infobae para explicar la cadena nacional del Presidente, en la que detalló las modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), mientras las principales preocupaciones económicas de la sociedad pasan por la caída de la actividad, el consumo y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

El mensaje, que se emitió una hora y media antes del partido que Boca Juniors disputó ante O’Higgins por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tuvo diversas lecturas. “Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años y poner fin a la estafa de financiar dinero para la alta política”, subrayó el mandatario durante la cadena que duró menos de 20 minutos.

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Si bien hay quienes consideran que fue difícil de traducir en un mensaje accesible para el público general, existen coincidencias en la centralidad que la reforma tiene para la segunda etapa de la gestión. “Puede parecer abstracto, pero es muy fuerte desde la institucionalidad económica. Además, es para un público que mueve la economía”, sintetizó un integrante de la mesa política. “Es de importancia y sumamente necesaria, pero va a ser difícil que llegue a la gente”, coincidió otra fuente oficialista.

Los distintos relevamientos coinciden en un mismo diagnóstico: la inflación dejó de ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos, desplazada por el empleo, la actividad económica y el deterioro de los ingresos. Si bien Milei destacó durante la cadena nacional la baja en el espiral de precios que, según sus cálculos, fue de 12.819.532.788.614.400.000% desde 1935, existe un deterioro acelerado de la capacidad de pago de las familias argentinas, que llevó el endeudamiento en mora a niveles récord.

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Informe elaborado por la consultora Aresco que reflejan los problemas de la vida cotidiana de la sociedad

Según un informe elaborado por Aresco, la consultora de Federico Aurelio, de julio de 2026, el 58% de los argentinos mencionan como principal dificultad un problema económico: el 41% señalan complicaciones laborales o vinculadas a su actividad y, relegado al tercer lugar, el 17% habla de la inflación.

Los datos muestran que los problemas vinculados al trabajo duplican las menciones a la inflación, lo que sugiere que la sociedad centra su atención en generar ingresos, mantener el trabajo y sostener la actividad más que en la evolución de los precios. El relevamiento remarca que el impacto se profundiza en los sectores socioeconómicos bajos.

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En sintonía, Casa Tres, la consultora liderada por Mora Jozami, aportó que la incidencia de la inflación cayó en las encuestas. Si bien en enero de 2024 encabezaba el ranking de temas, con el 27% de las menciones, en las mediciones de junio de este año cayó al puesto número 12, con solo el 2%.

Otro indicador del momento económico lo arroja el Instituto Argentina Grande, que detectó que, a julio de 2026, 3,6 millones de argentinos son considerados deudores “irrecuperables”, personas que tienen al menos una línea de crédito con más de un año de atraso en los pagos, cifra que duplicó la registrada doce meses antes y que representa el 17,2% del total de deudores del sistema.

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Con el Congreso en receso y a la espera de reactivar la agenda legislativa, la semana fue compleja para el Gobierno. Estuvo marcada por la escalada de tensión con Brasil, luego de que el mandatario se cruzara con Lula da Silva, y por una agenda internacional que ocupó gran parte de los días del Presidente. Además, se sumó la caída en el Índice de Confianza en el Gobierno que realiza todos los meses la Universidad Di Tella y que registró un descenso del 6,5% respecto a junio.

Javier Milei y Lula da Silva, enfrentados (AP)

Pese a los indicadores, en Casa Rosada aseguraron que la serie de anuncios económicos, que comenzó con la reforma del BCRA y se profundizó con el Super RIGI de Pampa Energía, reflejó que la administración libertaria “retomó la iniciativa política”. Sin embargo, aclararon que el destinatario de los mensajes es el círculo rojo y no el ciudadano de a pie.

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“No es para la opinión pública. No es demagógico ni propagandístico, porque no está pensado para eso. Es estructural. Apunta a consolidar la baja del riesgo país y mejorar la evaluación de las calificadoras. Eso permite financiarse a un costo mucho más barato, cubrir los intereses de la deuda y necesitar menos superávit para hacer frente a esas obligaciones. Es menos esfuerzo fiscal, menos restricciones económicas y más plata en la calle”, enfatizaron.

Al respecto, desde la mesa chica de Milei defendieron su estilo, y relativizaron la falta de respuesta al bolsillo castigado al sostener que se trata de una medida que apuesta a intensificar el combate contra la inflación. “No es indiferente a los deseos de la sociedad porque implica un recambio en la política económica. Es una forma de blindar la baja de la inflación. Una cosa no invalida a la otra”, justificaron. “Parte de la mejora de poder adquisitivo pasa también por la reforma del Banco Central”, coincidió un alfil oficialista.

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Un importante funcionario sostiene que el proyecto, en el que el mandatario invirtió horas, y que presentó junto a su equipo económico y parte de la mesa política, no fue concebido en función de lo que arrojan las encuestas sino que forma parte del programa económico que diseñó el libertario. “Son cosas centrales para la economía, más allá de la situación del poder adquisitivo”, subrayó ante este medio.

Milei les contó de la reforma del BCRA a los legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada antes de presentarlo

“Que la inflación no sea el tema uno de preocupación no significa que no siga siendo un tema. La reforma puede generar una mayor baja en el riesgo país y una revalorización de la moneda y eso ayuda a la inversión y crecimiento económico”, vaticinó un legislador en tema.

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Para el Ejecutivo, el crecimiento es heterogéneo y la reforma del BCRA configura una de las “pocas políticas de Estado” que la administración estableció desde sus inicios. Esa reivindicación contrasta con la promesa original de campaña, que era aún más ambiciosa, e implicaba el cierre definitivo del organismo que finalmente decidieron modificar. “Es un virtual cierre”, se escudó un alfil. “Dennos tiempo”, pidió otra voz violeta. “El Presidente es pragmático”, explicó una tercera voz consultada.

El impacto de la cadena nacional

A contramano de los esfuerzos del Gobierno por instalar la reforma del Banco Central, la consultora Monitor Digital detectó que el oficialismo perdió casi el 80% de su atractivo en la conversación digital respecto de la primera cadena nacional, emitida el 20 de diciembre de 2023. Aquella intervención había generado 291.000 menciones.

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El informe de Monitor Digital sobre la interacción en redes sociales de la cadena nacional

Con 58.900 menciones —el volumen más bajo registrado desde el inicio del mandato—, la cadena nacional sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó relegada en la conversación digital. En cambio, la discusión pública se concentró en el decreto que restringe el ingreso al país de extranjeros que hayan agraviado a la Argentina. La nube de palabras estuvo dominada por términos como “odio”, “insulten”, “violencia”, “inciten” y “agravien”.

El contraste expone el principal desafío de la Casa Rosada. Mientras Milei intenta instalar una discusión de largo plazo sobre las reglas de la economía, buena parte de la sociedad se concentra en las urgencias del presente. El Gobierno apuesta a que los resultados de las reformas terminen por reordenar esas prioridades de cara a la reelección de 2027. La incógnita es si el electorado está dispuesto a esperar.