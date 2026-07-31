Panamá comienza a recibir tropas y equipos para el ejercicio multinacional Panamax 2026

Uniformados de distintos países comenzaron a arribar a Panamá para participar en las maniobras multinacionales Panamax 2026. Cortesía Ministerio de Seguridad

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Panamá comenzó a recibir a los primeros contingentes internacionales que participarán en Panamax 2026, el ejercicio multinacional de seguridad considerado uno de los más importantes del hemisferio occidental y que volverá a convertir al país en el centro de operaciones de una coalición integrada por cerca de 1,700 efectivos de unas 20 naciones.

Durante las próximas semanas, militares y fuerzas de seguridad desarrollarán simulaciones en escenarios terrestres, marítimos y aéreos orientadas a fortalecer la protección del Canal de Panamá, mejorar la interoperabilidad entre los países participantes y ensayar respuestas coordinadas frente a amenazas que podrían afectar una infraestructura crítica para el comercio mundial.

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Los primeros en arribar fueron fuerzas especiales de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana, que llegaron con equipos especializados, armamento y aproximadamente 500 uniformados, equivalentes a cerca del 30 % del personal previsto para esta edición.

En los próximos días se incorporarán delegaciones de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay, completando uno de los despliegues multinacionales más amplios organizados en Panamá en los últimos años.

La protección del Canal de Panamá continúa siendo uno de los principales objetivos estratégicos del ejercicio Panamax.

La protección del Canal de Panamá continúa siendo uno de los principales objetivos estratégicos del ejercicio Panamax. Cortesía Ministerio de Seguridad

Aunque Panamax suele asociarse con maniobras militares, su propósito va mucho más allá del entrenamiento convencional. El ejercicio fue creado en 2003, inicialmente con la participación de Chile, Panamá y Estados Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el aumento de las preocupaciones internacionales sobre la seguridad de infraestructuras estratégicas.

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En sus primeras ediciones estuvo concentrado casi exclusivamente en la defensa del Canal de Panamá frente a posibles ataques terroristas o sabotajes, pero con el paso de los años evolucionó hacia un ejercicio multinacional de mayor alcance que incorpora amenazas híbridas, operaciones conjuntas y escenarios complejos de gestión de crisis.

Actualmente, Panamax reúne a fuerzas armadas, organismos de seguridad y equipos de respuesta de numerosos países para entrenar la planificación y ejecución de operaciones combinadas. Durante las maniobras se simulan incidentes que pueden involucrar ataques contra infraestructura crítica, amenazas marítimas, operaciones especiales, emergencias aéreas, apoyo logístico, coordinación entre centros de mando y respuestas ante situaciones de crisis.

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El despliegue incluye aeronaves, equipos especializados y personal que permanecerán temporalmente en el país durante los ejercicios. AP

El objetivo principal es que las distintas instituciones puedan operar bajo procedimientos comunes, compartir información en tiempo real y actuar como una fuerza multinacional integrada cuando una situación lo requiera.

La edición 2026 adquiere especial relevancia por el contexto geopolítico que rodea al Canal de Panamá, una vía por la que transita alrededor del 4% del comercio marítimo mundial y cuya importancia estratégica ha cobrado mayor protagonismo en medio de las tensiones internacionales y la creciente competencia por las rutas logísticas.

El Gobierno panameño ha insistido en que los ejercicios se desarrollan bajo coordinación del Estado panameño, respetando plenamente la soberanía nacional y el régimen de neutralidad permanente del Canal, mientras que las unidades extranjeras permanecen en el país únicamente durante el tiempo autorizado para las maniobras.

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Además de los ejercicios terrestres, navales y aéreos, el despliegue contempla la llegada temporal de buques, aeronaves, helicópteros y equipos especializados, así como el apoyo logístico de distintas instituciones nacionales e internacionales. E

El entrenamiento busca fortalecer la coordinación entre fuerzas de distintos países ante escenarios de crisis y amenazas comunes. Cortesía Ministerio de Seguridad

Las operaciones permitirán evaluar la capacidad de movilización, el intercambio de inteligencia, la coordinación de cadenas de mando y la protección de instalaciones estratégicas, aspectos considerados esenciales frente a amenazas transnacionales como el terrorismo, el crimen organizado, el sabotaje o ataques contra infraestructura crítica.

Para Panamá, la realización de Panamax 2026 también representa una oportunidad para reafirmar su papel como centro de cooperación hemisférica en materia de seguridad. Más allá del componente militar, el ejercicio sirve para fortalecer relaciones entre países aliados, intercambiar experiencias operativas y consolidar mecanismos de coordinación que pueden activarse ante emergencias reales.

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Con la llegada escalonada de las delegaciones internacionales y el inicio de las maniobras de campo previsto para los próximos días, el país volverá a convertirse en el escenario donde se pondrá a prueba la capacidad de respuesta conjunta para proteger una de las infraestructuras estratégicas más importantes del planeta.