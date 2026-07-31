El Salvador: Ahuachapán Norte recibe recursos de Estados Unidos para afrontar emergencias y proteger a la población

El capitán Diego Chavez reconoció a la Unidad Municipal de Protección Civil y Emergencias y afirmó que sus integrantes son los primeros en responder cuando una comunidad enfrenta una emergencia. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

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La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador concretó este jueves la entrega de equipo tecnológico, médico y de protección para la respuesta a emergencias a la Alcaldía Municipal de Ahuachapán Norte, como parte de una inversión total de USD 21,209.86. El acto oficial, realizado en la sede de la alcaldía, contó con la participación del alcalde de Ahuachapán Norte, David Regalado, y del capitán Diego Chavez, en representación del Grupo Militar de la Embajada de los Estados Unidos.

La entrega se enmarca en el Programa de Asistencia Humanitaria (HAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa impulsada por el Grupo Militar de la Embajada estadounidense destinada a fortalecer las capacidades de gestión de riesgos y respuesta a emergencias de los gobiernos locales salvadoreños.

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El apoyo incluyó la dotación de computadoras portátiles, impresoras multifuncionales, pizarras móviles, bombas para extracción de agua, motosierras, botiquines de emergencia y equipo de protección personal. Este recurso beneficiará directamente al Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), organismo encargado de coordinar la atención ante desastres naturales y otras contingencias en los distritos de El Refugio, Atiquizaya, Turín y San Lorenzo.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador entregó equipo especializado para emergencias a la Alcaldía de Ahuachapán Norte con una inversión de USD 21.209,86. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Fortalecimiento de equipos municipales ante emergencias

Durante la ceremonia, el capitán Diego Chavez dirigió unas palabras al personal municipal y a los equipos de primera respuesta. En su intervención, resaltó: "Quiero hacer un reconocimiento especial a las mujeres y los hombres de la Unidad Municipal de Protección Civil y Emergencias. Ustedes son los primeros en responder cuando una comunidad enfrenta una emergencia. Mientras otros buscan ponerse a salvo, ustedes salen a ayudar, a rescatar y a brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Ese compromiso habla de valentía, de entrega y de una profunda vocación de servicio“.

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La dotación de equipo busca incrementar la capacidad de reacción y eficiencia operativa de los equipos municipales ante situaciones de emergencia. Las computadoras y herramientas tecnológicas permitirán mejorar la comunicación y el monitoreo de incidentes, mientras que las bombas de extracción de agua y motosierras facilitarán las labores durante inundaciones o caídas de árboles, hechos frecuentes en la región debido a la temporada de lluvias y la ubicación geográfica de los distritos beneficiados.

Por su parte, el alcalde David Regalado agradeció la cooperación recibida y subrayó la necesidad de contar con infraestructura y recursos adecuados para atender a la población en situaciones críticas. Regalado expresó que el respaldo de la Embajada de EE.UU. y del Grupo Militar permitirá a la alcaldía optimizar la gestión local de emergencias y garantizar una atención más ágil y efectiva a las comunidades más vulnerables.

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La entrega incluyó computadoras portátiles, impresoras multifuncionales, pizarras móviles, bombas para extracción de agua, motosierras, botiquines y equipo de protección personal. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Desde la misión estadounidense se remarcó que la donación representa el compromiso permanente de su gobierno con la seguridad y el bienestar de las comunidades salvadoreñas. El Programa de Asistencia Humanitaria desarrolla proyectos orientados a fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta ante eventos adversos.

El COEM de Ahuachapán Norte desempeña un papel clave en la coordinación de emergencias en una zona caracterizada por la exposición a fenómenos naturales como inundaciones, deslizamientos y eventos sísmicos. La nueva dotación permitirá no solo mejorar la atención directa ante desastres, sino también avanzar en tareas de prevención, capacitación y equipamiento del personal que integra la red de protección civil municipal.

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La entrega de estos recursos fortalece la relación de cooperación entre Estados Unidos y El Salvador, en particular en materia de gestión de riesgos y asistencia humanitaria.