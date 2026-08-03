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Ataque armado a un grupo de artistas e influencers en Ecuador: un muerto y varios heridos

Los ocupantes de una camioneta abandonaban un concierto en Samborondón cuando hombres armados los interceptaron. La Policía busca a los responsables

La víctima mortal fue Rider Endara, integrante de la productora Kasterwey Network, organización dedicada a la creación de contenido audiovisual y proyectos musicales. En el mismo atentado resultaron heridos el cantante ecuatoriano Ismael Alcívar, el influencer conocido como Arturo “3 Patas” y otros miembros del equipo que los acompañaban. (El Diario)
La víctima mortal fue Rider Endara, integrante de la productora Kasterwey Network, organización dedicada a la creación de contenido audiovisual y proyectos musicales (El Diario)
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La investigación sobre el ataque armado que dejó un fallecido y varios heridos en Samborondón, provincia de Guayas, continúa sin responsables identificados. El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de agosto, cuando un grupo de artistas y creadores de contenido regresaba de un concierto y fue atacado por hombres armados que interceptaron el vehículo en el que se movilizaban.

La víctima mortal fue Rider Endara, integrante de la productora Kasterwey Network, organización dedicada a la creación de contenido audiovisual y proyectos musicales. En el mismo atentado resultaron heridos el cantante ecuatoriano Ismael Alcívar, el influencer conocido como Arturo “3 Patas” y otros miembros del equipo que los acompañaban.

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Según la información difundida por la propia productora, el grupo había participado en el evento musical Despechados, desarrollado en el complejo Arena Park, en Samborondón. Tras finalizar la presentación, los ocupantes abordaron una camioneta para abandonar el lugar. Minutos después, mientras circulaban por la vía a Salitre, fueron sorprendidos por sujetos armados que dispararon repetidamente contra el vehículo.

La intensidad del ataque provocó que varios de los ocupantes sufrieran heridas de bala. Endara falleció como consecuencia de las lesiones, mientras que los sobrevivientes fueron trasladados a diferentes centros médicos para recibir atención de emergencia. Hasta el 3 de agosto no se había informado oficialmente sobre el estado actualizado de todos los heridos, aunque la productora confirmó que Ismael Alcívar permanecía bajo atención médica.

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La emboscada sucedió después de un concierto. (El Diario)
La emboscada sucedió después de un concierto. (El Diario)

Kasterwey Network reúne a jóvenes creadores de contenido originarios principalmente de Chone, en la provincia de Manabí. En los últimos años, el colectivo ha ampliado su presencia en redes sociales mediante videos humorísticos, producciones musicales y la organización de eventos con artistas nacionales, lo que le ha permitido consolidar una amplia audiencia en plataformas digitales.

Después del atentado, la organización difundió un mensaje en el que confirmó la muerte de Rider Endara, expresó condolencias a su familia y solicitó a sus seguidores unirse en oración por la recuperación de las personas heridas. Además, pidió a las autoridades que el caso sea esclarecido y que los responsables sean llevados ante la justicia.

Hasta el momento, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía General del Estado han informado sobre capturas relacionadas con el ataque. Tampoco han revelado una hipótesis oficial sobre el móvil del atentado o si existían amenazas previas contra alguno de los integrantes del grupo.

Las diligencias investigativas incluyen la recopilación de evidencias balísticas, el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona y la reconstrucción del recorrido realizado por la camioneta antes del ataque. Sin embargo, las autoridades mantienen reserva sobre los avances del caso.

Imagen de archivo de una zona acordonada en Guayaquil, Ecuador. 17 enero 2024. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
Imagen de archivo de una zona acordonada en Guayaquil, Ecuador. 17 enero 2024. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

El atentado ocurrió en Samborondón, un cantón que históricamente ha sido considerado uno de los sectores residenciales con mejores indicadores de seguridad del país, pero que durante los últimos meses también ha registrado episodios de violencia asociados al deterioro de la situación de seguridad en la provincia del Guayas.

El caso se produce además en un contexto en el que Ecuador continúa enfrentando altos niveles de violencia vinculados a la acción de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. Desde inicios de 2024, el Gobierno mantiene vigente la declaratoria de conflicto armado interno como parte de su estrategia para enfrentar a estas estructuras.

Pese a la conmoción que generó el atentado entre seguidores y usuarios de redes sociales, las autoridades no han confirmado si el ataque estuvo dirigido específicamente contra alguno de los ocupantes del vehículo o si respondió a otra motivación delictiva. Tampoco existe información oficial que relacione el hecho con disputas entre organizaciones criminales o con las actividades profesionales de las víctimas.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares, amigos y seguidores de Rider Endara han multiplicado los mensajes de despedida en plataformas digitales, donde recuerdan su trabajo dentro de Kasterwey Network y reclaman que el asesinato sea esclarecido.

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