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Ecuador recibirá al ministro emiratí que lidera la estrategia tecnológica de su país en inteligencia artificial

Daniel Noboa mantendrá un encuentro con Omar Sultan Al Olama, responsable de las políticas de IA y economía digital de Emiratos Árabes Unidos

El ministro de Estado de los EAU para la Inteligencia Artificial, Omar Sultan Al Olama, interviene en el primer día de la Cumbre de Seguridad de la IA en Bletchley Park, Bletchley, Gran Bretaña, el 1 de noviembre de 2023. Leon Neal/Pool vía REUTERS/Foto de archivo
El ministro de Estado de los EAU para la Inteligencia Artificial, Omar Sultan Al Olama, interviene en el primer día de la Cumbre de Seguridad de la IA en Bletchley Park, Bletchley, Gran Bretaña, el 1 de noviembre de 2023. Leon Neal/Pool vía REUTERS/Foto de archivo
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La agenda internacional del presidente Daniel Noboa tendrá este lunes uno de sus encuentros más relevantes en materia de innovación tecnológica. El mandatario recibirá en el Palacio de Carondelet a Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones del Trabajo Remoto de Emiratos Árabes Unidos, cuya visita busca ampliar la cooperación entre ambos países en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y la modernización del Estado.

La visita del funcionario emiratí fue anunciada por la Cancillería ecuatoriana, que informó que además de reunirse con Noboa, Al Olama sostendrá encuentros de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury, y otras autoridades del Gobierno. Según la cartera diplomática, la agenda contempla conversaciones sobre infraestructura, energía, petróleo y gas, logística, seguridad, innovación, inteligencia artificial, transformación digital e inversiones.

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El viaje se produce en un momento en que Ecuador busca diversificar sus alianzas internacionales para atraer capital extranjero y acelerar proyectos vinculados con tecnología e innovación. En ese contexto, Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en uno de los socios con mayor potencial debido a la capacidad financiera del país y a su estrategia para posicionarse como un referente global en inteligencia artificial y economía digital.

Foto de archivo del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante un evento en el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly
Foto de archivo del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante un evento en el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

Al Olama ocupa un cargo singular dentro de la administración emiratí. En 2017 fue nombrado ministro de Inteligencia Artificial, convirtiéndose en el primer integrante de un gabinete nacional dedicado exclusivamente a esa área. Desde entonces ha encabezado la implementación de políticas destinadas a incorporar esta tecnología en la administración pública y en sectores como salud, educación, transporte, energía y seguridad. Con el paso de los años, sus responsabilidades también se extendieron a la economía digital y al desarrollo de modelos de trabajo remoto.

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Su gestión ha estado ligada a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2031 de Emiratos Árabes Unidos, una hoja de ruta con la que ese país pretende consolidarse como uno de los principales polos mundiales de innovación tecnológica mediante inversiones en infraestructura digital, investigación, centros de datos y formación de talento especializado.

El encuentro representa una oportunidad para explorar mecanismos de cooperación en áreas que el Gobierno considera prioritarias para mejorar la competitividad y fortalecer la transformación digital del sector público. Aunque las autoridades no han adelantado la suscripción de acuerdos específicos, la visita busca profundizar una relación bilateral que durante la administración de Noboa ha adquirido un perfil cada vez más amplio.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, camina junto al Vicepresidente del Tribunal Presidencial para el Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos, Sheikh Theyab (d), este sábado, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). EFE/ Presidencia de Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, camina junto al Vicepresidente del Tribunal Presidencial para el Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos, Sheikh Theyab (d), este sábado, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). EFE/ Presidencia de Ecuador

Los vínculos entre Quito y Abu Dabi se fortalecieron tras la gira internacional realizada por el mandatario ecuatoriano durante su gestión, cuando mantuvo reuniones con autoridades y empresarios emiratíes para promover inversiones en infraestructura, energía y logística. Desde entonces, ambos gobiernos han mantenido contactos orientados a identificar proyectos de interés común y ampliar la cooperación económica.

La incorporación de la inteligencia artificial a esa agenda refleja una tendencia observada en distintos países, donde esta tecnología ha pasado de ser un asunto exclusivamente científico o empresarial a convertirse en un componente de la política exterior y de las estrategias nacionales de desarrollo. Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los gobiernos que más recursos ha destinado a ese objetivo, impulsando iniciativas para atraer compañías tecnológicas y consolidar un ecosistema de innovación con alcance internacional.

En Ecuador, la visita ocurre mientras el Ejecutivo busca fortalecer la digitalización de los servicios públicos y atraer nuevas inversiones capaces de dinamizar la economía. La Cancillería considera que la cooperación con Emiratos puede extenderse tanto a proyectos de infraestructura como a iniciativas relacionadas con innovación tecnológica y transformación digital.

La reunión refleja el creciente protagonismo que la inteligencia artificial ha adquirido en la agenda diplomática internacional. Ecuador busca estrechar vínculos con uno de los países que más ha invertido en convertir la inteligencia artificial en una política de Estado y en un instrumento para diversificar su economía más allá del sector energético.

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