La galería de fotos de los looks de los jugadores de la selección de Francia que marcaron tendencia en redes

Los looks de los jugadores de la selección de Francia

La selección de Francia retomó su actividad con vistas a los amistosos que disputará en la ventana de marzo que servirán como preparación para la Eurocopa que se realizará a partir del próximo 14 de junio en Alemania. Sin embargo, el foco en este inicio de los entrenamientos no estuvo puesto en el plano deportivo durante las primeras horas: las fotos del arribo de los futbolistas al predio de Les Bleus se llevó toda la atención por los diversos looks que expusieron los deportistas.

Con el osado Jules Koundé a la cabeza, el carrusel de imágenes se hizo viral en distintos medios del mundo. El perfil oficial del combinado nacional francés expuso el arribo de Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lucas Hernández y Antoine Griezmann, aunque también se difundieron las postales que subieron a sus perfiles propios Dayot Upamecano, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram y Olivier Giroud.

“El desfile de la selección francesa: el look de Koundé el más extravagante”, tituló el diario español AS. “En Francia alucinan con el “nuevo y loco” conjunto de Koundé”, afirmó el periódico catalán Mundo Deportivo. La referencia estaba enfocada a lo dicho por el portal Onze Mondial: “¡Lo menos que podemos decir es que el jugador del Barça no pasa desapercibido!”.

Los comandados por Didier Deschamps se enfrentarán a Alemania en Lyon el próximo sábado 23 de marzo y luego serán anfitriones en Marsella ante Chile el martes 26, aunque el DT ya recibió una rápida mala noticia: Griezmann fue desafectado horas después de su llegada al predio por una lesión en el tobillo y en su lugar fue llamado de emergencia Matteo Guendouzi (Lazio, Italia). De esta manera, el delantero del Atlético de Madrid terminará con su récord de 84 apariciones consecutivas con la camiseta de su país.

Francia estará en el Grupo D de la Eurocopa e iniciará su camino el 17 de junio contra Austria en el Düsseldorf Arena y luego enfrentará a Países Bajos, cuatro días más tarde, en el Leipzig Stadium. El cierre será contra un rival que debe llegar desde el clasificatorio, pero saldrá de las llaves que empezarán a definirse en los próximos días con los duelos Polonia-Estonia y Gales-Finlandia. Los franceses ganaron por primera vez el certamen de selecciones más importante a nivel continental por primera vez como locales en 1984 y repitieron la gesta en el 2000, postergando una nueva celebración como locales en el 2016 tras caer en la edición que organizaron en su país ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La nueva camiseta que estrenará Francia

Además de empezar a diagramar la plantilla rumbo a la Eurocopa, estos dos amistosos en territorio galo servirán como presentación de la nueva camiseta que estrenó la marca Nike con un particular escudo destacándose tanto en la versión titular como la visitante.

Hay que tener presente que los de Deschamps vienen de tener una actuación impactante en una de sus últimas actuaciones durante el 2023. Vapulearon 14-0 a Gibraltar en Niza en la anteúltima fecha de la fase clasificatoria para la Europocopa y luego cerraron el año con un empate 2-2 contra Grecia como visitantes.

LAS FOTOS

Jules Koundé

Eduardo Camavinga

Aurélien Tchouaméni

Ibrahima Konaté

Lucas Hernández

Antoine Griezmann

Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé

Warren Zaïre-Emery

Randal Kolo Muani

Marcus Thuram

Olivier Giroud