El particular vestuario que eligió un futbolista de Francia para llegar a la concentración: las teorías que disparó

Insólito look de Konaté en su llegada a la concentración de Francia

El futbolista francés Ibrahima Konaté estuvo en boca de todos los portales de noticias debido a la extravagante forma de lucirse en su llegada a la concentración de su selección. El compañero de Alexis Mac Allister en el Liverpool se presentó con un look atípico que provocó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Con unos pantalones de vestir negro, saco del mismo color y toda la cara tapada por una capucha amarilla fluorescente, el defensor se bajó del auto que lo llevaba y atrajo la atención de todas las cámaras del lugar. Todavía se desconoce el motivo por el cual el zaguero de 25 años se presentó con esa vestimenta, aunque algunos rumores indican que se trata de una campaña publicitaria de moda, pero también podría ser por el solo hecho de lucir un vestuario diferente.

Otra de las razones que circuló fue que haya sido en honor a su serie preferida. Konaté tiene un vínculo especial con los animes y ya lo dejó demostrado cuando al marcar un gol con la camiseta de los Reds ante Manchester City por la FA Cup, el zaguero celebró llevando su puño derecho hacia el pecho a la altura de su corazón mientras resguardaba el brazo izquierdo en su espalda, gesto en referencia a el anime “Shingeki no Kyojin”.

La llegada de Konaté, Tchouaméni y Kounde

Jules Koundé, convocado por Didier Deschamps para disputar la Nations League, dio la nota como suele hacer cada vez que se presenta a entrenar con los Galos. El central del FC Barcelona volvió a demostrar la importancia que le da a la moda y arribó con un atuendo moderno.

Los futbolistas franceses se preparan para medirse ante Israel y Bélgica por la Nations League en una convocatoria que generó revuelo en el país subcampeón del mundo: Kylian Mbappé no fue parte de la nómina elegida por Deschamps.

El delantero del Real Madrid sufrió una lesión el 24 de septiembre que, según el cuerpo médico de su club, debía estar fuera del terreno de juego por aproximadamente tres semanas para su recuperación. Sin embargo, Kiki reapareció con la camiseta merengue el fin de semana pasado, disputó 70 minutos del encuentro frente al Villarreal y llamó la atención en Francia.

Tras ser consultado el DT Galo aplacó la polémica y explicó los motivos de la no citación: “Los intereses de los clubes y los intereses de las selecciones necesariamente divergen en algún momento y no debemos olvidar que el empleador es el club, no la federación”, dijo el entrenador. “Lo más importante es el interés del jugador. Sé muy bien que no irá en contra de su club, no quiere tampoco ir contra la selección. Desde siempre han sido reacios a que el jugador pueda ir con la selección y tomar riesgos. Yo no estoy para tomar riesgos”, confirmó.

En la fecha FIFA los campeones del mundo 2018 visitan a Israel por la fecha 3 de la UEFA Nations League en el Estadio Bozsik Arena de Budapest. Luego enfrentarán al conjunto belga en condición de visitante en el Stade Roi Baudouin. El elenco francés quiere conseguir ambas victorias para prácticamente asegurarse el pase a la siguiente ronda de la competición. Hasta ahora tienen tres unidades en dos encuentros jugados en un grupo que comparten con Bélgica, Italia e Israel.