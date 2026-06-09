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El gesto de Kim Kardashian en el GP de Mónaco que generó indignación entre los fanáticos de Fórmula 1

La empresaria estadounidense fue captada por las cámaras mientras utilizaba una toalla que estaba destinada al ganador de la carrera, Kimi Antonelli

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El gesto de Kim Kardashian que causó indginación en la F1

Kim Kardashian, figura mediática estadounidense, generó controversia durante el Gran Premio de Mónaco al ser captada en vídeo mientras tomaba la toalla reservada para el ganador de la carrera, Kimi Antonelli, instantes después de finalizar la competencia. El incidente ocurrió en el área destinada a los tres primeros clasificados, donde la empresaria se acercó al pedestal marcado con el número uno, retiró la toalla de uso exclusivo del campeón y la utilizó para limpiarse las gafas de sol, según registraron las imágenes difundidas en redes sociales.

La presencia de Kim Kardashian en el circuito de Montecarlo respondía al apoyo a su pareja, el piloto de Ferrari Lewis Hamilton, quien alcanzó el segundo puesto en la competencia, solo detrás del joven italiano Kimi Antonelli. Fue la primera vez que la celebridad acompañó al siete veces campeón del mundo durante un fin de semana de Fórmula 1.

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El propio Hamilton expresó en rueda de prensa: “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo, pero sobre todo con mis amigos, ha habido una asistencia increíble en general. Y sí, la verdad es que no sé qué más decir. Es maravilloso tener buena gente a tu alrededor y que te apoyen, y ella lo hace por mí todos los días”.

Sin embargo, la reacción de los aficionados al incidente de la toalla no tardó en aparecer. Usuarios de la red social X (anteriormente Twitter) manifestaron su descontento con mensajes como, “¿Cómo se te ocurre agarrar algo que claramente no es para ti?”. Otros seguidores consideraron el acto como un ejemplo de comportamiento inapropiado de las celebridades en el paddock, y uno de los comentarios más replicados afirmó: “Nunca se trató solo de una toalla. Se trata de la creciente sensación de que algunos invitados famosos tratan el paddock y el podio como si fueran una sala VIP. La atención debería centrarse en quienes se ganaron el momento, no en las presencias que fueron invitadas a presenciarlo”.

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Kim Kardashian estuvo presente en Mónaco durante el último fin de semana (Reuters)
Kim Kardashian estuvo presente en Mónaco durante el último fin de semana (Reuters)

El episodio se viralizó rápidamente en internet, sumándose a otra situación que involucró a Kardashian durante el mismo evento. En el tradicional recorrido por la parrilla de salida, el expiloto y comentarista Martin Brundle intentó entrevistarla para Sky Sports, pero fue ignorado por la empresaria, lo que también provocó críticas en redes sociales. Un aficionado recordó: “Después de cómo trató a Brundle y ahora esto, no deberían permitirle regresar”.

Las reacciones no se limitaron a la toalla. Algunos asistentes al paddock y usuarios en redes sociales expresaron su molestia por la atención mediática que acaparó Kim Kardashian, desplazando el foco de la competencia deportiva. Un usuario escribió: “Imagínate conseguir tu primer podio en Mónaco e inmediatamente perder tu toalla a manos de Kim Kardashian”, mientras que otros exigieron restringir el acceso de celebridades a las áreas reservadas para los equipos y pilotos.

El contexto deportivo del fin de semana quedó marcado por el desempeño de Kimi Antonelli, quien sumó su quinta victoria consecutiva y amplió su ventaja en el campeonato. Lewis Hamilton, por su parte, consolidó su posición como el principal perseguidor del joven italiano, superando a su compatriota George Russell en la clasificación general tras un fin de semana complicado para el piloto de Mercedes.

Lewis Hamilton con gorra y traje rojo de Ferrari, siendo abrazado por Kim Kardashian, vista de espaldas con cabello oscuro y top beige
Lewis Hamilton, vestido con un traje de Ferrari, comparte un momento cercano con Kim Kardashian en una aparición pública en Mónaco.

La polémica en torno a la conducta de Kardashian no evitó que los festejos continuaran para Hamilton, quien celebró su segundo puesto junto a la empresaria, incluso rociándola con champagne al término de la ceremonia y lanzándole besos desde el podio mientras ella lo filmaba.

La próxima presentación del Gran Circo será en Barcelona, cuando los pilotos comiencen a rodar en las prácticas libres del viernes 12 de junio. Tras la clasificación del sábado, la carrera a 66 vueltas se llevará a cabo el domingo a partir de las 10 de la mañana (horario Argentina).

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