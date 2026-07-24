Economía

Boom exportador: cuáles son los 10 productos que más vende la Argentina al exterior y qué sector lidera el ranking

Entre todos sumaron USD 27.417 millones y representaron más de la mitad del total exportado por el país. Algunos lograron mejoras superiores al 40 por ciento

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El comercio exterior argentino creció más de 24% durante el primer semestre de 2026. (Mercados y finanzas).
El comercio exterior argentino creció más de 24% durante el primer semestre de 2026. (Mercados y finanzas).

El comercio exterior argentino tuvo un protagonista inédito en el primer semestre de 2026. Después de un 2025 liderado de forma categórica por los derivados de la soja, un producto energético se metió en lo más alto de la lista de exportaciones. El dato surge del ranking de los diez bienes más vendidos al exterior durante los primeros seis meses del año, elaborado a partir de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En total, considerando todos los productos exportados en la primera mitad del año, Argentina logró una facturación de USD 49.454 millones entre enero y junio de 2026, lo que marcó una mejora del 24,4 por ciento. Pese a esa suba, la participación de los diez principales productos sobre el total exportado bajó levemente, de 56% en el primer semestre de 2025 a 55% en el mismo período de este año. La diferencia se explica porque el conjunto de las exportaciones creció a un ritmo más acelerado que el de los productos líderes, lo que reflejó una base de ventas externas más diversificada.

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Ahora bien, el dato saliente del semestre surge de los cambios en los tres lugares del podio. Los aceites crudos de petróleo desplazaron a la harina y los pellets de la extracción del aceite de soja, que habían liderado la lista un año atrás. El petróleo crudo pasó de facturar USD 3.177 millones en el primer semestre de 2025 a USD 4.693 millones en el mismo período de 2026, una suba de USD 1.516 millones, es decir 47,7%, la segunda variación porcentual más alta entre los diez productos y la de mayor salto de posiciones dentro del podio exportador. Los principales destinos del producto líder fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay.

El maíz en grano, excluido para siembra, se mantuvo en el segundo puesto, con USD 4.171 millones, tras un incremento de USD 263 millones respecto del primer semestre de 2025, equivalente a 6,7% de mejora. Encuadrado en la categoría de productos primarios, sus principales compradores fueron Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita.

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El maíz en grano se mantuvo entre los productos más exportados por Argentina en el primer semestre del año. (Reuters)
El maíz en grano se mantuvo entre los productos más exportados por Argentina en el primer semestre del año. (Reuters)

El tercer lugar del podio se completa con la harina y los pellets de la extracción del aceite de soja, que habían encabezado el ranking en el primer semestre de 2025. Entre enero y junio de este año, las exportaciones de ese producto permitieron una facturación de 4.161 millones de dólares. Su variación interanual fue de apenas 0,7%, lo que explica que haya cedido el primer puesto pese a mantener un volumen de negocio elevado. En ese caso, los principales destinos fueron Indonesia, Vietnam, Arabia Saudita, Turquía y Ecuador.

La parte media del top 10

El aceite de soja en bruto fue el cuarto producto más exportado por Argentina en el primer semestre, con 3.163 millones de dólares y una mejora de 135 millones respecto al 2025 (4,5% de variación).

En el quinto puesto se ubicó el “oro para uso no monetario, en formas en bruto, excluido en polvo, de aleación dorada o bullón dorado”, con 2.913 millones de dólares. Registró un salto de 986 millones respecto del año anterior y logró un crecimiento de 51,2 por ciento.

En el sexto puesto se ubicó otro producto de la rama de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Los vehículos automóviles para transporte de mercancías facturaron USD 2.510 millones por sus exportaciones, lo que significó un incremento de 352 millones de dólares con relación al período enero-junio de 2025.

El agro cierra el ranking

El “trigo y morcajo, excluido el trigo duro y el destinado a siembra”, se ubicó séptimo, con USD 2.317 millones exportados en la primera mitad del año. Ese producto tuvo un repunte interanual de 687 millones, equivalente a 42,7% de variación interanual.

En el octavo puesto se ubicó la carne bovina congelada y deshuesada, con una facturación de USD 1.302 millones, tras un aumento de 403 millones, del 44,9 por ciento.

El aceite de girasol en bruto ocupó el noveno lugar, con 1.165 millones de dólares facturados por las ventas al exterior. Fue el producto con la mayor variación porcentual de todo el ranking, con una suba de USD 560 millones respecto del primer semestre de 2025, equivalente a 92,6 por ciento.

Cerraron la lista los porotos de soja, incluso quebrantados y excluidos para siembra, con 1.022 millones de dólares exportados y un incremento de 75 millones en relación a la primera mitad del 2025 (7,9% de mejora).

En conjunto, los diez productos sumaron USD 27.417 millones y volvieron a mostrar el peso de los sectores energético y agroindustrial en la estructura exportadora argentina, con la novedad del ascenso del petróleo crudo al primer lugar del ranking, que hasta el semestre anterior estaba encabezado por un derivado de la industria sojera.

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