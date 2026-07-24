La Argentina registró un récord histórico de turistas de países no limítrofes en el primer semestre

La conectividad internacional, el empleo y el ingreso de divisas se ven directamente beneficiados por el aumento del turismo receptivo

La Argentina registró un récord histórico en la llegada de turistas provenientes de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026, con 1.434.001 visitantes entre enero y junio.

Esta cifra representa el mejor resultado de los últimos 25 años y supera el máximo alcanzado en 2019, según informó la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. En total, se recibieron 3.115.089 turistas extranjeros durante ese período, con casi la mitad procedente de países no limítrofes.

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Daniel Scioli, secretario de la cartera, atribuyó el crecimiento a la política de apertura impulsada por el presidente Javier Milei. Scioli aseguró: “Este resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei: abrir la Argentina al mundo. Los Cielos Abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visados y la promoción turística que llevamos adelante con el Inprotur en los principales mercados internacionales hicieron posible este récord”.

Añadió que la conectividad internacional, el empleo y el ingreso de divisas se ven directamente beneficiados por el aumento del turismo receptivo.

En el primer semestre, se recibieron 3.115.089 turistas extranjeros durante ese período, con casi la mitad procedente de países no limítrofes

El funcionario subrayó la necesidad de fortalecer la conectividad internacional y destacó la instalación de Argentina como destino de calidad. Recientemente, Scioli lideró el anuncio de una nueva ruta aérea estacional de GOL Airlines que unirá San Pablo, El Calafate y Ushuaia entre noviembre y marzo, lo que refuerza la llegada de turistas brasileños a la región patagónica.

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La temporada invernal muestra un impacto positivo en el flujo turístico. Scioli afirmó: “Tenemos las mejores expectativas para la temporada de nieve. Gracias a las inversiones privadas en el Cerro Castor, como también en otros centros de esquí de la Argentina, los amantes de este deporte pueden disfrutar de infraestructura y servicios de primer nivel. Hoy vemos una gran cantidad de turistas participando de la Fiesta Nacional del Invierno y disfrutando de la nieve”.

El informe de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes detalla 167 inversiones proyectadas en infraestructura turística, de las cuales 47 ya están en ejecución, con un monto cercano a los 2.000 millones de dólares.

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En Tierra del Fuego, la ocupación hotelera promedio se mantuvo en torno al 70% durante el último fin de semana, con Ushuaia como destino más demandado, favorecido por nuevos vuelos directos desde San Pablo y la reciente Fiesta Nacional del Invierno.

El Cerro Castor abrió la temporada el 4 de julio y registró un incremento del 24 % en la llegada de turistas respecto al mismo período de 2025. La empresa incorporó un sistema de nieve técnica que permitió habilitar sectores de la montaña pese a la escasez de nevadas.

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Cerro Castor

El centro Martial aún no ha abierto para esquiadores por falta de nieve, aunque mantiene el medio de elevación para paseos panorámicos y recientemente sumó un nuevo punto gastronómico en la estación intermedia, con una afluencia diaria estimada de 550 personas.

En Río Negro, Bariloche registró un 85% de ocupación hotelera y Las Grutas un 70%, impulsada la última por las celebraciones del aniversario de San Antonio Oeste. El Bolsón también presentó una importante llegada de visitantes, con más de 5.000 personas recorriendo el Cerro Perito Moreno.

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Los centros de nieve de la provincia, como Piedras Blancas, recibieron 3.300 personas durante el último fin de semana largo y lograron mantener operaciones en una de sus pistas gracias a la fabricación de nieve artificial.

El centro Laderas habilitó nuevos sectores esquiables por la acumulación de nieve en la parte superior de la montaña, asistida por cañones de última generación, y permitió el acceso esquiando hasta el refugio, el estacionamiento y el hotel base. Cerro Catedral invirtió en 40 cañoneras de nieve y fortaleció su infraestructura para garantizar el inicio de la temporada.

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En Mendoza, la ocupación general en Malargüe se ubicó en el 80%, mientras que Valle de las Leñas promedió 2.000 visitas diarias durante el fin de semana del 9 de julio. El complejo inició la temporada tras semanas de trabajo en la fabricación de nieve artificial y recibió visitantes en sectores preparados para esquí, snowboard y actividades recreativas.

Entre las novedades figuran el Parque Aventura y la telesilla Vesta para peatones, sumadas a la inversión en 51 máquinas de producción de nieve.

En Neuquén, la ocupación proyectada para el receso vacacional ronda el 80 % en la capital provincial, con buenas previsiones para Villa la Angostura y San Martín de los Andes, que estuvieron entre los destinos más elegidos durante el último fin de semana largo.

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El Cerro Bayo recibió, en promedio, 2.500 visitantes diarios y habilitó operaciones alternativas tanto para esquiadores como peatones. También permanecen activos los centros de esquí Caviahue y Chapelco, este último con una telecabina para 10 personas.

En Chubut, La Hoya cuenta con las telesillas Las Lengas, habilitadas para peatones, y la del Cañadón, recientemente incorporada, junto con servicios de alquiler de equipos, escuela y paradores gastronómicos.

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