El youtuber Logan Paul contó el calvario que vivió al dejar la marihuana: “Vomité más de 40 veces”

Logan Paul tiene 26 años y es uno de los youtubers más populares del mundo (USA TODAY)

Logan Paul dejó atrás un año inolvidable para él porque pudo por fin enfrentar a Floyd Mayweather en un combate de boxeo de exhibición celebrado en Miami. Con nuevos objetivos para 2022, el estadounidense de 26 años decidió abandonar los cigarrillos de marihuana para iniciar un nuevo ciclo en su vida, pero la experiencia no fue tal y como la esperaba.

Según comentó el youtuber en su cuenta de Instagram, el 24 de diciembre dejó de fumar y comenzó a transitar la semana más difícil de 2021 ya que sufrió pérdida de apetito, insomnio, irritabilidad extrema, entre otros síntomas. “Vomité más de 40 veces y pasé la noche sudando en la cama... Y todas las farmacias estaban cerradas, por lo que no podía conseguir ningún medicamento. Estaba tan deshidratado que le rogué a la única ambulancia de emergencia de la ciudad que me conectara a una vía intravenosa para reponerme y salir con mis amigos. Dijeron que no era posible a menos que me llevaran al hospital”.

Sus ganas de salir de fiesta con sus amigos fueron más fuertes que las recomendaciones médicas y por eso desoyó a los especialistas: “Logré ponerme el traje e ir a la fiesta durante 10 minutos antes de darme cuenta de que mi destino estaba sellado. Mientras caminaba de regreso a casa por la colina helada, derrotado y decepcionado, vomité otras cinco veces en la calle”.

Logan Paul, quien ahora se destaca como boxeador semi-profesional, reveló que no es la primera vez que le pasa esto en esta época del año y lo adjudica a un “reinicio” de su sistema. Por eso, y pese a admitir que ese día había dejado de fumar marihuana, no quiso vincular ambos episodios. Por otro lado, en el mismo posteo, llevó tranquilidad al escribir que ya se encuentra en óptimas condiciones: “Me siento mucho mejor hoy y sé que este año va a ser astronómico para mí. Espero que todos agarren 2022 por los putos cuernos y logren todo lo que quieren”.

Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul se enfrentaron en junio de 2021 (USA TODAY Sports)

Logan Paul empezó a ganar reconocimiento en 2013 con sus videos cortos en la aplicación Vine, una red social con filmaciones de 6 segundos. Si bien ya había experimentado con YouTube cuando era más pequeño, su verdadera fama la consiguió haciendo sketches de comedia en Vine con otros usuarios populares y así paulatinamente empezó a construir su propia audiencia.

Cuando esta plataforma caducó en 2017, el estadounidense se enfocó otra vez en su canal de YouTube pero cambió la dinámica de sus apariciones: incorporó vlogs diarios y obtuvo rápidamente gran número de suscriptores, que también se replicaron en sus perfiles de Facebook, Instagram, Snapchat y otras redes. Eso le permitió a aparecer en programas de televisión estadounidenses como Law & Order: SVU, Weird Loners y Stitchers y consiguió incluso papeles en varias películas, hasta protagonizó un film que él mismo escribió llamado Airplane Mode, una especie de American Pie para nuevas generaciones.

Para mediados de 2018, sus apariciones ya habían dejado de estar limitadas a la web y el boxeo apareció dentro de su espectro de actividades. En agosto de ese año, Logan Paul se enfrentó al youtuber británico KSI en Manchester y su pelea terminó en empate. Ambos acordaron una “revancha”, que tomó aún más dimensión y se celebró bajo normas profesionales en noviembre de 2019 en el Staples Center de Los Ángeles. Aquel combate que ganó KSI formó parte de una cartelera en la que Billy Joe Saunders defendió con éxito su título de peso súper mediano de la OMB contra Marcelo Coceres, y Devin Haney también tuvo éxito en su defensa de la corona de peso ligero del CMB contra Alfredo Santiago. El mundo del boxeo destacó la seriedad de las celebridades.

En 2021 tuvo su gran oportunidad ante el retirado Floyd Mayweather en el Hard Rock Stadium de Miami. El duelo no tuvo un ganador, ya que se trató de una mera exhibición, pero sí le permitió a él dar un salto más en su objetivo por enfrentar a púgiles profesionales.

El relato completo de Logan Paul

Historia súper divertida de Año Nuevo: dejé de fumar marihuana el 24 de diciembre, he tenido algunos retiros bastante desagradables (pérdida de apetito, insomnio, irritabilidad extrema), la semana más difícil de 2021 para mí.

Luego, ayer en Nochevieja, sufrí una intoxicación alimentaria (lo cual era extraño porque todo lo que tenía era un pequeño croissant y un café con leche por la mañana). Vomité más de 40 veces y pasé la noche sudando en la cama... Y todas las farmacias estaban cerradas, por lo que no podía conseguir ningún medicamento. Estaba tan deshidratado que le rogué a la única ambulancia de emergencia de la ciudad que me conectara a una vía intravenosa para reponerme y salir con mis amigos. Dijeron que no era posible a menos que me llevaran al hospital. Obviamente que se joda eso

En un intento por iniciar el mitin del siglo, logré ponerme el traje e ir a la fiesta durante 10 minutos antes de darme cuenta de que mi destino estaba sellado. Mientras caminaba de regreso a casa por la colina helada, derrotado y decepcionado, vomité otras 5 veces en la calle.

Casualmente, este es el tercer Año Nuevo consecutivo en el que he estado gravemente enfermo, así que teoricé: tal vez la vida haya hecho del comienzo de los últimos años una pesadilla para mí, así que aprecio los 364 días restantes. Lo considero un “reinicio” involuntario. Habiendo sido humillado física y mentalmente (de nuevo), es solo desde aquí.

Me siento mucho mejor hoy y sé que este año va a ser astronómico para mí. Espero que todos agarren 2022 por los putos cuernos y logren todo lo que quieren.

